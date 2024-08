King of Meat: Το νέο θεότρελο hack 'n' slash παιχνίδι από την Amazon Games

Η Amazon Games αποκάλυψε το King of Meat στο πλαίσιο του Gamescom 2024 Opening Night Live show. Το King of Meat, που αναπτύχθηκε από το βρετανικό στούντιο Glowmade Games, είναι ένα online co-op hack and slash που βάζει έως και τέσσερις παίκτες να περιπλανώνται σε επικίνδυνα και αλλόκοτα μπουντρούμια.

Τοποθετημένο στον κόσμο του Loregok, το παιχνίδι ακολουθεί τους συμμετέχοντες στο ομώνυμο φανταστικό τηλεπαιχνίδι «King of Meat», οι οποίοι αναγκάζονται να πολεμήσουν κάθε είδους φανταστικά τέρατα και να αποφύγουν βάναυσες παγίδες προκειμένου να κατευνάσουν το αιμοδιψές πλήθος των θεατών. Ανταμείβεστε για να εντυπωσιάσετε το κοινό με υπερβολικές κινήσεις δόξας, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία όπλων και εκτελώντας πονηρούς συνδυασμούς.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό, καθώς μπορείτε επίσης να αναλάβετε το ρόλο ενός δημιουργού μπουντρουμιών εξοπλισμένου με μια πληθώρα εργαλείων που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τους δικούς σας τρομακτικούς λαβύρινθους. Σε αυτή τη λειτουργία, θα μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά προκαθορισμένων ρυθμίσεων ή να ξεκινήσετε εντελώς από το μηδέν. Όλα τα επίπεδα που υπάρχουν στο παιχνίδι έχουν δημιουργηθεί με αυτό το σύστημα, οπότε μπορείτε να σχεδιάσετε γάντζους πραγματικά εφάμιλλους με αυτούς των προγραμματιστών.

Όλα αυτά ακούγονται πολύ διασκεδαστικά και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πραγματική απόλαυση για όσους αναζητούν ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για να παίξουν με φίλους. Για όσους προτιμούν να βιώσουν το King of Meat μόνοι τους, το παιχνίδι θα υποστηρίζει και σόλο παιχνίδι.

Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, γνωρίζουμε ότι το King of Meat θα κυκλοφορήσει σε PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S και Nintendo Switch.