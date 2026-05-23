Κλιματική αλλαγή: Γιατί αυξάνεται ταχύτερα η στάθμη της θάλασσας

Σύνοψη

Διπλασιασμός ταχύτητας: Ο ρυθμός ανόδου της στάθμης των θαλασσών αυξήθηκε από 2 mm/έτος (μετά το 1960) σε σχεδόν 4 mm/έτος από το 2005 και έπειτα.

Κύριος ένοχος η ζέστη: Η θερμική διαστολή των ωκεανών, καθώς απορροφούν την πλεονάζουσα θερμότητα του πλανήτη, ευθύνεται για το 43% της ανόδου.

Λιώσιμο πάγων: Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται κυρίως από ορεινούς παγετώνες (27%), τη Γροιλανδία (15%) και την Ανταρκτική (12%).

Ακρίβεια δεδομένων: Διεθνής επιστημονική ομάδα διόρθωσε τα σφάλματα των οργάνων μέτρησης, επιβεβαιώνοντας με απόλυτη ακρίβεια το ενεργειακό ισοζύγιο των ωκεανών.

Μελλοντική δέσμευση: Το φαινόμενο θα συνεχιστεί για αιώνες ακόμα και αν σταθεροποιηθούν άμεσα οι εκπομπές ρύπων, λόγω της θερμικής αδράνειας του νερού.

Μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances φέρνει στο φως ανησυχητικά αλλά και εξαιρετικά κρίσιμα δεδομένα για την πορεία της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών παρατήρησης και τη διόρθωση παλαιότερων αποκλίσεων στις μετρήσεις, οι ερευνητές κατάφεραν να εξηγήσουν πλήρως και με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια τους παράγοντες που οδηγούν στην άνοδο της στάθμης των θαλασσών global scale, επιβεβαιώνοντας ότι ο ρυθμός του φαινομένου έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Η ακτινογραφία της ανόδου: Τα δεδομένα από το 1960 έως σήμερα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ερευνητικής ομάδας, η οποία καθοδηγήθηκε από το Ινστιτούτο Ατμοσφαιρικής Φυσικής της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και περιλάμβανε επιστήμονες από κορυφαία ιδρύματα των ΗΠΑ (Tulane University, NCAR, University of St. Thomas) και της Γαλλίας, η μέση παγκόσμια στάθμη της θάλασσας αυξάνεται με μέσο ρυθμό 2,06 χιλιοστών ετησίως από το 1960.

Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων των τελευταίων ετών αποκαλύπτει μια σοβαρή επιτάχυνση. Κατά την περίοδο μεταξύ 2005 και 2023, ο ρυθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 3,94 χιλιοστά ετησίως. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι πιέσεις που ασκούνται στο παγκόσμιο κλιματικό σύστημα εντείνονται με γεωμετρική πρόοδο.

Οι βασικές αιτίες: Θερμική διαστολή και λιώσιμο των πάγων

Η μελέτη καταγράφει με ακρίβεια τα ποσοστά συνεισφοράς του κάθε παράγοντα στο φαινόμενο, λύνοντας έναν μακροχρόνιο γρίφο για την επιστημονική κοινότητα:

Θερμική διαστολή των υδάτων (43%): Οι ωκεανοί απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας που εγκλωβίζεται στην ατμόσφαιρα λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Καθώς το θαλασσινό νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται και καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο, ωθώντας τη στάθμη προς τα πάνω. Ορεινοί παγετώνες (27%): Η τήξη των παγετώνων σε διάφορες ηπειρωτικές περιοχές του πλανήτη αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα εισροής υδάτων. Στρώμα πάγου της Γροιλανδίας (15%): Η απώλεια μάζας πάγου από τη Γροιλανδία παρουσιάζει σταθερή αύξηση, τροφοδοτώντας τον Βόρειο Ατλαντικό. Στρώμα πάγου της Ανταρκτικής (12%): Η νότια πολική περιοχή συμμετέχει όλο και περισσότερο στο ισοζύγιο, καθώς οι παγετώνες της χάνουν σταθερά μάζα. Αποθήκευση νερού στην ξηρά (3%): Οι αλλαγές στα υπόγεια ύδατα και στις τεχνητές λίμνες συμπληρώνουν το υπόλοιπο ποσοστό.

Επίλυση ενός επιστημονικού μυστηρίου ετών

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες αντιμετώπιζαν ένα σημαντικό πρόβλημα, γνωστό στην κοινότητα ως "έλλειμμα του προϋπολογισμού της στάθμης της θάλασσας". Από το 2015 και μετά, υπήρχε μια δυσεξήγητη απόκλιση ανάμεσα στο πόσο αυξανόταν η στάθμη βάσει των δορυφορικών παρατηρήσεων και στο άθροισμα των επιμέρους αιτιών (λιώσιμο πάγων και θέρμανση) που μπορούσαν να μετρηθούν.

Η νέα έρευνα κατάφερε να κλείσει αυτό το κενό. Μέσα από τη βελτίωση των μεθόδων ανάλυσης και τη διόρθωση των συστηματικών σφαλμάτων (biases) στα όργανα μέτρησης των ωκεανών, οι επιστήμονες απέδειξαν ότι οι παρατηρήσεις ευθυγραμμίζονται πλέον απόλυτα με τις φυσικές αιτίες. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία στα κλιματικά μοντέλα.

Η μακροπρόθεσμη απειλή και η αδράνεια των ωκεανών

Τα συμπεράσματα των ερευνητών ενισχύουν μια σκληρή πραγματικότητα σχετικά με τη συμπεριφορά του πλανήτη. Ακόμα και αν οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σταθεροποιηθούν ή μειωθούν δραστικά στο άμεσο μέλλον, η άνοδος της στάθμης των θαλασσών δεν πρόκειται να σταματήσει άμεσα.

Οι ωκεανοί έχουν την ιδιότητα να απορροφούν και να αποθηκεύουν τη θερμότητα με πολύ αργούς ρυθμούς, μεταφέροντας τη βαθιά κάτω από την επιφάνεια τους. Αυτή η θερμική αδράνεια σημαίνει ότι η διαδικασία της επέκτασης των υδάτων και της τήξης των πολικών πάγων έχει ήδη δρομολογηθεί για τους επόμενους αιώνες, καθιστώντας τα έργα παράκτιας θωράκισης και προσαρμογής επιτακτική ανάγκη.

