Κλιματική αλλαγή: Πώς διαμορφώνονται οι εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη – Τα νέα στοιχεία (2026)

Τα νεότερα δεδομένα της Eurostat (Φεβρουάριος 2026) αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναφορά προσφέρει μια αναλυτική ματιά στο αποτύπωμα άνθρακα (Carbon Footprint) ανά κράτος-μέλος, αξιολογώντας την πρόοδο της Ευρώπης προς τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) και την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Η πρόοδος της Ευρώπης στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) δημοσίευσε τα επικαιροποιημένα δεδομένα για το αποτύπωμα άνθρακα (Carbon Footprint) των κρατών-μελών, ρίχνοντας φως στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από την κατανάλωση και την παραγωγή. Καθώς η Ευρώπη πιέζει για επίτευξη των στόχων του Fit for 55 και της Πράσινης Συμφωνίας, τα νούμερα του 2026 δείχνουν τις πραγματικές ταχύτητες προσαρμογής της ηπείρου.

Ποια είναι τα βασικά ευρήματα της Eurostat για το Carbon Footprint;

Η μέτρηση του Carbon Footprint από την Eurostat περιλαμβάνει τις εκπομπές που προκαλούνται από την τελική χρήση προϊόντων και υπηρεσιών εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού παράγονται παγκοσμίως (καταναλωτική προσέγγιση). Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, παρατηρείται μεν μια σταδιακή μείωση στις εγχώριες βιομηχανικές εκπομπές, ωστόσο το "εισαγόμενο" αποτύπωμα άνθρακα (από προϊόντα τρίτων χωρών) παραμένει κρίσιμος παράγοντας.

Η σημασία των μετρήσεων για την οικονομία

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει σαφείς τάσεις που επηρεάζουν άμεσα τις τεχνολογικές και βιομηχανικές επενδύσεις:

Εισαγόμενοι Ρύποι: Ένα σημαντικό ποσοστό του αποτυπώματος της ΕΕ προέρχεται από χώρες εκτός Ένωσης (κυρίως Ασία), λόγω της εισαγωγής ηλεκτρονικών συσκευών, πρώτων υλών και ορυκτών καυσίμων.

Η θέση της Ελλάδας

Για την Ελλάδα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη απολιγνιτοποίηση, αν και οι μεταφορές και το κτιριακό απόθεμα εξακολουθούν να συμβάλλουν σημαντικά στο εγχώριο αποτύπωμα. Οι εισαγωγές τεχνολογικού εξοπλισμού (όπως panels για φωτοβολταϊκά και μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας) αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το αποτύπωμα λόγω μεταφορικών/κατασκευής, αλλά αποδίδουν μακροπρόθεσμα στην καθαρή ενέργεια.

Η άποψη του Techgear

Διαβάζοντας τα data της Eurostat, γίνεται σαφές ότι η Ευρώπη έχει μπροστά της έναν τιτάνιο τεχνολογικό αγώνα. Δεν αρκεί να «καθαρίσουμε» την παραγωγή ενέργειας εντός συνόρων, αν καταναλώνουμε μαζικά tech gadgets και οχήματα κατασκευασμένα σε χώρες με βαριά βιομηχανία άνθρακα.

Στην ελληνική πραγματικότητα, όπου το ενεργειακό κόστος είναι ήδη «αγκάθι» για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η μετάβαση πρέπει να γίνει με γνώμονα τη βιωσιμότητα αλλά και την τεχνολογική καινοτομία για να μην καταστεί δυσβάσταχτη. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: χρειαζόμαστε άμεσα τοπική παραγωγή καθαρής τεχνολογίας.