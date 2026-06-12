KSTAR: Ο τεχνητός Ήλιος της Νότιας Κορέας έσπασε το ρεκόρ πυρηνικής σύντηξης με 102 δευτερόλεπτα

Σύνοψη

Ο αντιδραστήρας σύντηξης KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) της Νότιας Κορέας διατήρησε πλάσμα σε συνθήκες υψηλού περιορισμού (H-mode) για 102 δευτερόλεπτα.

Η θερμοκρασία του πλάσματος διατηρήθηκε σταθερά στους 100 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου για 48 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της ίδιας δοκιμής.

Η καθοριστική αναβάθμιση που επέτρεψε αυτό το ρεκόρ ήταν η εγκατάσταση ενός νέου εκτροπέα από βολφράμιο (tungsten), ο οποίος αντικατέστησε τα παλαιότερα συστήματα άνθρακα, προσφέροντας ασύγκριτα ανώτερη αντοχή στην ακραία θερμότητα.

Ο επόμενος στόχος του Ινστιτούτου Ενέργειας Σύντηξης (KFE) είναι η σταθερή διατήρηση του πλάσματος στους 100 εκατομμύρια βαθμούς για 300 δευτερόλεπτα.

Η επίτευξη βιώσιμης παραγωγής ενέργειας μέσω της πυρηνικής σύντηξης παραμένει η απόλυτη πρόκληση της σύγχρονης μηχανικής και φυσικής. Το Ινστιτούτο Ενέργειας Σύντηξης της Νότιας Κορέας (KFE) ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα της τελευταίας του δοκιμής, τα οποία επιβεβαιώνουν την ταχεία τεχνολογική πρόοδο στον τομέα.

Ο αντιδραστήρας KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research), ευρέως γνωστός ως ο «τεχνητός Ήλιος» της χώρας, ξεπέρασε τα προηγούμενα επιχειρησιακά του όρια, φέρνοντας την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στην απεριόριστη και καθαρή παραγωγή ενέργειας, απαλλαγμένης από τις εκπομπές άνθρακα και τα μακροβιότερα ραδιενεργά απόβλητα της παραδοσιακής σχάσης.

Τι ακριβώς πέτυχε ο αντιδραστήρας σύντηξης KSTAR;

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Σύντηξης (KFE) της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε ότι ο υπεραγώγιμος αντιδραστήρας KSTAR διατήρησε πλάσμα σε κατάσταση υψηλού περιορισμού (H-mode) για 102 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, εξασφάλισε τη σταθερότητα των ιόντων σε θερμοκρασία 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου για 48 δευτερόλεπτα. Η επιτυχία αυτή, η οποία προέκυψε κατά την εκστρατεία δοκιμών 2023-2024, οφείλεται στην ενσωμάτωση του νέου εκτροπέα βολφραμίου, ο οποίος διαχειρίζεται τα τεράστια θερμικά φορτία πολύ πιο αποτελεσματικά από τις προηγούμενες λύσεις άνθρακα.

Η πυρηνική σύντηξη είναι η ίδια διαδικασία που τροφοδοτεί τα αστέρια στο σύμπαν. Στον πυρήνα του δικού μας Ήλιου, η τεράστια βαρυτική πίεση επιτρέπει στα άτομα του υδρογόνου να συντήκονται και να παράγουν ήλιο, απελευθερώνοντας ασύλληπτες ποσότητες ενέργειας. Στη Γη, ωστόσο, η απουσία αυτής της ακραίας βαρυτικής πίεσης πρέπει να αντισταθμιστεί μέσω της δημιουργίας συνθηκών ακραίας θερμότητας.

Όταν η θερμοκρασία αγγίξει το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου, το υλικό μετατρέπεται σε πλάσμα όπου τα ηλεκτρόνια διαχωρίζονται από τους πυρήνες τους. Σε αυτή τη θερμοκρασία, τα ισότοπα του υδρογόνου υπερνικούν τις φυσικές ηλεκτρομαγνητικές απωθήσεις τους και αρχίζουν να συντήκονται. Το θεμελιώδες πρόβλημα μηχανικής που προκύπτει είναι ότι κανένα γνωστό φυσικό υλικό στον πλανήτη δεν μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με πλάσμα αυτής της θερμοκρασίας χωρίς να εξατμιστεί ακαριαία.

Η αρχιτεκτονική Tokamak και οι μαγνητικοί περιορισμοί

Για να περιοριστεί αυτό το εξαιρετικά θερμό πλάσμα, το KSTAR χρησιμοποιεί τη διάταξη τύπου Tokamak. Πρόκειται για έναν θάλαμο σε σχήμα ντόνατ, ο οποίος περιβάλλεται από ισχυρούς υπεραγώγιμους μαγνήτες. Τα μαγνητικά πεδία δρουν ως ένα αόρατο «κλουβί» που συγκρατεί το πλάσμα μετέωρο στο κενό, αποτρέποντας την επαφή του με τα εσωτερικά τοιχώματα του αντιδραστήρα.

Η πρόκληση δεν περιορίζεται απλώς στην επίτευξη των 100 εκατομμυρίων βαθμών, αλλά στη σταθεροποίηση αυτής της κατάστασης (H-mode) για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα χωρίς απώλεια ενέργειας ή καταστροφή των τοιχωμάτων από διαρροές θερμότητας. Κάθε επιπλέον δευτερόλεπτο λειτουργίας παρέχει κρίσιμα δεδομένα στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα σχετικά με τη συμπεριφορά της ύλης σε αυτές τις ακραίες συνθήκες.

Ο κρίσιμος ρόλος του εκτροπέα βολφραμίου

Το σημαντικότερο στοιχείο που επέτρεψε την καταγραφή αυτού του ρεκόρ από το KSTAR είναι η ολοκληρωτική αναβάθμιση του εκτροπέα στο κάτω μέρος του αντιδραστήρα. Ο εκτροπέας είναι το εξάρτημα που αναλαμβάνει την απομάκρυνση των ρύπων και της παραγόμενης «στάχτης» από τον θάλαμο του πλάσματος, δεχόμενο κατά συνέπεια το μεγαλύτερο θερμικό φορτίο από οποιοδήποτε άλλο τμήμα της εγκατάστασης.

Μέχρι πρότινος, οι αντιδραστήρες χρησιμοποιούσαν εκτροπείς βασισμένους στον άνθρακα, αλλά τα εξαρτήματα αυτά έφτασαν γρήγορα στα λειτουργικά τους όρια καθώς οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι λειτουργίας αυξάνονταν. Η ομάδα του KFE αποφάσισε την αντικατάστασή τους με βολφράμιο, ένα μέταλλο γνωστό για το εξαιρετικά υψηλό σημείο τήξης του. Σύμφωνα με τα δεδομένα των δοκιμών, ο εκτροπέας βολφραμίου απέδειξε την ικανότητά του να αντέχει τον βομβαρδισμό σωματιδίων και τις ακραίες θερμοκρασίες με ελάχιστη φθορά, καθιστώντας δυνατή την παράταση του χρόνου διατήρησης του πλάσματος στα 48 δευτερόλεπτα και της συνολικής λειτουργίας στα 102 δευτερόλεπτα.

Ο οδικός χάρτης προς την εμπορική αξιοποίηση

Παρά τη σημαντική πρόοδο, οι ερευνητές παραμένουν ρεαλιστές. Ο διευθυντής του κέντρου ερευνών KSTAR, Dr. Si-Woo Yoon, έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο για το άμεσο μέλλον που δεν είναι άλλος από τη διατήρηση του πλάσματος σε θερμοκρασίες άνω των 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου για 300 συνεχή δευτερόλεπτα (5 λεπτά). Αυτό το ορόσημο θεωρείται απολύτως απαραίτητο για να αποδειχθεί η τεχνική βιωσιμότητα των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας μέσω σύντηξης. Η επίτευξή του απαιτεί περαιτέρω αναβαθμίσεις στο hardware του συστήματος ψύξης και βελτιστοποίηση των αλγορίθμων ελέγχου του μαγνητικού πεδίου.

Η πυρηνική σύντηξη δεν αποτελεί θεωρητικό κατασκεύασμα, αλλά μια εφικτή εφαρμοσμένη φυσική η οποία βελτιώνεται αυξητικά. Η πρόοδος του KSTAR αποτελεί ίσως την πιο ισχυρή απόδειξη ότι η επιστήμη πλησιάζει στη δημιουργία συστημάτων τα οποία θα μπορούν να παράγουν περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνουν για τη λειτουργία τους (Net Energy Gain), λειτουργώντας αξιόπιστα και με ασφάλεια στο σύγχρονο δίκτυο ηλεκτροδότησης.