Κβαντικός υπολογιστής προσομοιώνει τη δημιουργία ύλης από το «κενό»

Σύνοψη

Ερευνητές του Duke Quantum Center χρησιμοποίησαν έναν κβαντικό προσομοιωτή 13 παγιδευμένων ιόντων για να παρατηρήσουν τη δυναμική της «ρήξης χορδής».

Η διαδικασία αναδημιουργεί τον τρόπο με τον οποίο τα κουάρκ, όταν απομακρύνονται, συσσωρεύουν ενέργεια που τελικά μετατρέπεται σε νέα σωματίδια (επιβεβαιώνοντας το E=mc²).

Τα αποτελέσματα επαληθεύουν θεωρητικές προβλέψεις για τις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στο σύμπαν ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά το Big Bang.

Το επίτευγμα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Physics, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες καταγράφηκαν πρόσφατα από την Google και την QuEra Computing με διαφορετικές κβαντικές αρχιτεκτονικές.

Η κατανόηση των αρχέγονων μηχανισμών που διέπουν τη δημιουργία του Σύμπαντος αποτελούσε πάντοτε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της σύγχρονης επιστήμης, με τους ερευνητές να αναζητούν συνεχώς νέους τρόπους για να παρατηρήσουν φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατον να αναπαραχθούν με συμβατικά μέσα.

Μέσα από μια πρόσφατη δημοσίευση, επιστήμονες από το Duke Quantum Center, σε συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το University of Maryland, το Oxford University, το Caltech, το Cornell University και το KU Leuven, παρουσίασαν την επιτυχημένη χρήση ενός κβαντικού προσομοιωτή για την παρατήρηση της δυναμικής που συνδέεται με τη δημιουργία σωματιδίων και αντισωματιδίων. Αυτή η έρευνα καταφέρνει να ρίξει φως στο εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο της «ρήξης χορδής» (string breaking), προσφέροντας ουσιαστικά μια μικροσκοπική ματιά στις ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν στο Σύμπαν ακριβώς μετά το Big Bang.

Σύμφωνα με τους νόμους της κβαντικής χρωμοδυναμικής, τα κουάρκ δεν μπορούν να παρατηρηθούν σε απομονωμένη κατάσταση διότι παραμένουν ισχυρά δεσμευμένα μεταξύ τους, μέσω μιας αλληλεπίδρασης που μοιάζει με μια εξαιρετικά τεντωμένη χορδή η οποία συνδέει δύο φορτισμένα σωματίδια. Καθώς προσπαθούμε να απομακρύνουμε τα κουάρκ το ένα από το άλλο, η ενέργεια που αποθηκεύεται στον μεταξύ τους δεσμό αυξάνεται δραματικά, μέχρι το σημείο όπου συσσωρεύεται επαρκής ποσότητα ώστε να «ενεργοποιηθεί» η περίφημη εξίσωση του Άλμπερτ Αϊνστάιν, E=mc². Η συσσωρευμένη ενέργεια μετατρέπεται ακαριαία σε μάζα, δημιουργώντας νέα ζεύγη σωματιδίων αντί να αφήσει τα αρχικά κουάρκ να διαχωριστούν, με την αρχική σύνδεση να «σπάει» και την ύλη να αναδύεται ουσιαστικά μέσα από το πουθενά υπό εξαιρετικά ακραίες ενεργειακές συνθήκες που συναντάμε μόνο σε τεράστιους επιταχυντές όπως ο Large Hadron Collider.

Προκειμένου να αναπαραγάγουν αυτή τη δυναμική συμπεριφορά μέσα στα αυστηρά ελεγχόμενα όρια ενός εργαστηρίου, οι ερευνητές βασίστηκαν σε μια εξελιγμένη πλατφόρμα παγιδευμένων ιόντων, ενσωματώνοντας το μοντέλο της ρήξης χορδής σε μια γραμμική αλυσίδα 13 ιόντων. Η χρήση προσεκτικά ρυθμισμένων ακτίνων λέιζερ επέτρεψε τον απόλυτο έλεγχο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ιόντων, μεταβάλλοντας τα ενεργειακά επίπεδα του συστήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να προσομοιωθεί το τέντωμα και η τελική ρήξη της χορδής που συνδέει τα σωματίδια. Ετοιμάζοντας το σύστημα σε μια κατάσταση εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας, η ομάδα κατάφερε να παρακολουθήσει την εξέλιξή του στο χρόνο, ανιχνεύοντας την εμφάνιση ενεργών φορτίων και ανακατασκευάζοντας με πρωτοφανή ακρίβεια τη δυναμική που σχετίζεται με τη διαδικασία της δημιουργίας ύλης.

Η επαλήθευση των αποτελεσμάτων του πειράματος πραγματοποιήθηκε αρχικά μέσω της χρήσης κλασικών υπερυπολογιστών, οι οποίοι κατάφεραν να μοντελοποιήσουν την ίδια ακριβώς διαδικασία επιβεβαιώνοντας απόλυτα τα ευρήματα του κβαντικού προσομοιωτή, γεγονός που αποδεικνύει την αξιοπιστία της πειραματικής διάταξης για συστήματα μικρής κλίμακας. Παρόλα αυτά, καθώς οι μελλοντικές δοκιμές και οι κβαντικές προσομοιώσεις θα γίνονται σταδιακά μεγαλύτερες και απείρως πιο περίπλοκες, οι κλασικοί υπολογιστές θα φτάσουν αναπόφευκτα στο όριο των δυνατοτήτων τους αδυνατώντας να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο των μεταβλητών, αφήνοντας την κβαντική πληροφορική ως τη μοναδική βιώσιμη λύση για την επίλυση τέτοιων θεμελιωδών προβλημάτων της φυσικής. Η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι αυτή η δοκιμή λειτουργεί ως ένα ισχυρό θεμέλιο για την περαιτέρω εξερεύνηση ερωτημάτων που παραμένουν αναπάντητα, όπως η ακριβής συμπεριφορά και η εξέλιξη της ύλης στα πρώτα μικροδευτερόλεπτα της δημιουργίας του Σύμπαντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίτευγμα της ομάδας του Duke δεν αποτελεί μια μεμονωμένη προσπάθεια στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της κβαντικής υπολογιστικής, καθώς άλλες κορυφαίες ερευνητικές ομάδες κατάφεραν πρόσφατα να φτάσουν σε αντίστοιχα ορόσημα χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Συγκεκριμένα, η Google προσέγγισε παρόμοια μοντέλα ρήξης χορδής βασιζόμενη σε υπεραγώγιμα κυκλώματα, ενώ η εταιρεία QuEra Computing επέλεξε την οδό των ουδέτερων ατόμων, με κάθε προσέγγιση να προσφέρει τα δικά της μοναδικά πλεονεκτήματα και περιορισμούς στη διαχείριση της κβαντικής πληροφορίας. Ο παραλληλισμός αυτών των τριών διαφορετικών πλατφορμών λειτουργεί ως ένα εξαιρετικό μέτρο σύγκρισης για την ευρύτερη κβαντική κοινότητα, επιταχύνοντας τον ανταγωνισμό και προωθώντας την ανάπτυξη πιο σταθερών συστημάτων που θα μπορέσουν μελλοντικά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κβαντικής αποσυνοχής και της διόρθωσης σφαλμάτων.

Η αξιοποίηση τέτοιων προηγμένων προσομοιωτών ανοίγει τον δρόμο για την εξερεύνηση της φυσικής των υψηλών ενεργειών μέσα από ένα ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον, προσφέροντας στους ερευνητές εργαλεία που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απρόσιτα.