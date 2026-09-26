Η Microsoft καταργεί σιωπηλά το brand «Copilot+ PC» μετά το φιάσκο του Recall

Σύνοψη

Η Microsoft αποσύρει αθόρυβα την εμπορική ονομασία «Copilot+ PC» από τους νέους υπολογιστές Surface του 2026.

Η απόφαση πηγάζει από την προβληματική κυκλοφορία του 2024 και τις έντονες ανησυχίες ασφαλείας που προκλήθηκαν από τη λειτουργία Recall.

Κατασκευαστές όπως η Qualcomm και η Nvidia κρατούν αποστάσεις από το brand, εστιάζοντας αποκλειστικά στις επιδόσεις των NPU (άνω των 45 TOPS).

Οι συσκευές θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες τοπικής τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς όμως το συγκεκριμένο marketing περιτύλιγμα της Microsoft.

Η Microsoft αποφάσισε να εγκαταλείψει πλήρως την εμπορική ονομασία των Copilot+ PCs, σχεδόν δύο χρόνια μετά την αρχική και ιδιαίτερα πομπώδη παρουσίαση τους στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Το 2024, η εταιρεία σε στενή συνεργασία με κατασκευαστές ημιαγωγών, παρουσίασε αυτή τη νέα κατηγορία υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα Windows, θέτοντας ένα αυστηρό ελάχιστο όριο απαιτήσεων στο hardware προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση προηγμένων εργασιών τεχνητής νοημοσύνης σε τοπικό επίπεδο.

Παρά τις αρχικές υψηλές προσδοκίες και την έντονη προώθηση της πλατφόρμας, οι πρόσφατες εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Snapdragon Summit 2026 αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, καθώς τα υψηλόβαθμα στελέχη αναγνωρίζουν πλέον ανοιχτά ότι αυτή η στρατηγική μάρκετινγκ έχει ουσιαστικά αποτύχει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών.

Γιατί η Microsoft καταργεί την ονομασία Copilot+ PC

Η Microsoft αποσύρει την ονομασία Copilot+ PC κυρίως εξαιτίας της καταστροφικής κυκλοφορίας της λειτουργίας Recall το 2024, η οποία προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Ο Brett Ostrum, αντιπρόεδρος της κατηγορίας Surface, επιβεβαίωσε επίσημα ότι οι νέοι υπολογιστές του 2026 δεν φέρουν πλέον αυτή την ονομασία, παρόλο που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του hardware.



Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην πρώτη ημέρα ανακοίνωσης αυτών των συστημάτων, όταν η Microsoft επέλεξε να συνδέσει άρρηκτα την αξία του νέου hardware με το περιβόητο χαρακτηριστικό Recall, το οποίο σχεδιάστηκε για να καταγράφει διαρκώς τη δραστηριότητα του χρήστη στην οθόνη μέσω συνεχόμενων screenshots. Οι ανεξάρτητοι ερευνητές ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα και εντοπίζοντας θεμελιώδη κενά στον τρόπο αποθήκευσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ανάγκασαν την εταιρεία να αναβάλει την κυκλοφορία του βασικού πυλώνα της πλατφόρμας, αφήνοντας τους πρώτους αγοραστές με ισχυρούς μεν υπολογιστές, αλλά χωρίς το πολυδιαφημισμένο λογισμικό που υποτίθεται ότι θα δικαιολογούσε την αναβάθμιση.

Αυτή η αστοχία αποδείχθηκε καθοριστική για τη δημόσια εικόνα του ευρύτερου οικοσυστήματος, δημιουργώντας ένα μόνιμο στίγμα δυσπιστίας που κανένα διαφημιστικό μήνυμα δεν κατάφερε να αναστρέψει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Παράλληλα, το ίδιο το ψηφιακό εργαλείο Copilot δεν κατάφερε ποτέ να εδραιωθεί ως απόλυτα απαραίτητο στοιχείο στην καθημερινή ροή εργασίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των χρηστών Windows, με αποτέλεσμα η παρουσία του ονόματός του πάνω στο περίβλημα του υπολογιστή να λειτουργεί περισσότερο ως αχρείαστη εμπορική φλύαρη προσθήκη παρά ως ουσιαστικό κίνητρο απόκτησης.

Ο Brett Ostrum ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του πως η έμφαση πλέον μετατοπίζεται αποκλειστικά στην υβριδική επεξεργασία και στην εκτέλεση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης στο edge επίπεδο, αποδεικνύοντας ότι η βιομηχανία προτιμά να επικεντρωθεί στα αντικειμενικά τεχνικά πλεονεκτήματα του hardware αντί να προσπαθεί να επιβάλει ένα αμφιλεγόμενο εμπορικό σήμα.

Η αποστασιοποίηση των κατασκευαστών και ο ρόλος του hardware

Κατασκευαστές όπως η Qualcomm και η Nvidia αποφεύγουν συστηματικά την ετικέτα Copilot+ PC στα νεότερα προϊόντα τους, προκρίνοντας την αντικειμενική υπολογιστική ισχύ των επεξεργαστών τους. Η νέα πλατφόρμα RTX Spark της Nvidia, μολονότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές τοπικής επεξεργασίας AI, αγνοεί εντελώς την ορολογία της Microsoft, αποδεικνύοντας τον διαχωρισμό του ισχυρού hardware από τις εμπορικές αποτυχίες του λογισμικού.



Η αποδοχή μιας ενιαίας εμπορικής ταυτότητας απαιτεί την απόλυτη σύμπνοια όλων των μεγάλων παικτών της παγκόσμιας αγοράς κατασκευής μικροεπεξεργαστών και υπολογιστικών συστημάτων, κάτι που προφανώς έχει σταματήσει να ισχύει οριστικά για το οικοσύστημα των υπολογιστών με λειτουργικό Windows. Ο Kedar Kondap, ανώτερος αντιπρόεδρος της Qualcomm στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων, διατύπωσε ανοιχτά την άποψη ότι ο μοναδικός αρχικός σκοπός του brand ήταν απλώς να θέσει μια μετρήσιμη βάση για την κατηγορία των συσκευών, ορίζοντας την υπολογιστική ικανότητα προκειμένου οι προγραμματιστές να έχουν ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τη δημιουργία τοπικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Από τη στιγμή που αυτός ο τεχνικός στόχος επιτεύχθηκε με απόλυτη επιτυχία και ενσωματώθηκε στην ευρύτερη αλυσίδα παραγωγής, η ανάγκη διατήρησης της τεχνητής ορολογίας ελαχιστοποιήθηκε.

Η Nvidia προσφέρει ίσως το πιο τρανταχτό παράδειγμα αυτής της καθολικής αποστασιοποίησης, καθώς η νεότερη πλατφόρμα της παρουσιάστηκε στους καταναλωτές δίχως την παραμικρή αναφορά στο Copilot+ PC, εξασφαλίζοντας παράλληλα πολλαπλάσια υπολογιστική ισχύ και εξειδικευμένα εργαλεία αποκλειστικά για δημιουργικούς επαγγελματίες. Οι κολοσσοί της τεχνολογίας αντιλαμβάνονται πλήρως ότι οι απαιτητικοί πελάτες τους ενδιαφέρονται πρωτίστως για την αύξηση της αυτονομίας της μπαταρίας, την εντυπωσιακή διαχείριση της θερμοκρασίας και την ακαριαία απόκριση των συστημάτων που προσφέρουν οι νέες αρχιτεκτονικές ARM, παρά για επικοινωνιακά τεχνάσματα που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα εταιρικά συμφέροντα της Microsoft.

Τι σημαίνει η αλλαγή για τους καταναλωτές

Για τους αγοραστές στην Ελλάδα, η απόσυρση του brand μεταφράζεται σε μια πολύ πιο ξεκάθαρη διαδικασία επιλογής laptop, καθώς η προσοχή επιστρέφει στα αντικειμενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα παραμένουν ευρέως διαθέσιμα στα ελληνικά ράφια, προσφέροντας ανώτερη αυτονομία χωρίς τη μόνιμη σύγχυση ενός σύνθετου εμπορικού μηνύματος.

Η αποδυνάμωση ενός αμφιλεγόμενου brand λειτουργεί σχεδόν πάντα υπέρ του τελικού καταναλωτή, ο οποίος απαλλάσσεται από τον ανούσιο θόρυβο της διαφήμισης και μπορεί να εστιάσει με καθαρό μυαλό στα πραγματικά οφέλη που του προσφέρει η εκάστοτε τεχνολογική αναβάθμιση. Στα ελληνικά καταστήματα λιανικής πώλησης, οι πρώτες γενιές αυτών των υπολογιστών τοποθετήθηκαν αυστηρά στην κατηγορία των premium συσκευών δημιουργώντας πολύ εύλογα ερωτήματα στους υποψήφιους αγοραστές σχετικά με το αν η επιπλέον οικονομική επιβάρυνση δικαιολογείται αποκλειστικά από την προσθήκη ενός ψηφιακού βοηθού.