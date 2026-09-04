Νέα Lenovo Yoga AI PCs και tablets: Η νέα εποχή των AI υπολογιστών με Lenovo Qira και Smart Canvas

Σύνοψη

Επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς Lenovo Yoga στο Lenovo Innovation World κατά τη διάρκεια της IFA 2026, εστιασμένη αποκλειστικά στους απαιτητικούς επαγγελματίες δημιουργούς και τους προγραμματιστές.

Το κορυφαίο Yoga Pro 9n (15", 11) ξεχωρίζει χάρη στην πλατφόρμα NVIDIA RTX Spark και την ενοποιημένη μνήμη έως 128GB στα 9400 MT/s, προσφέροντας τεράστια υπολογιστική ισχύ για μοντέλα AI.

Ενσωμάτωση του Lenovo Qira, μιας νέας context-aware τεχνητής νοημοσύνης, για απρόσκοπτη μεταφορά εργασιών και ιδεών μεταξύ διαφορετικών συσκευών του οικοσυστήματος.

Ανακοίνωση νέων pen-first tablets, όπως το Yoga Tab Plus Gen 2, καθώς και του καινοτόμου Smart Canvas Concept που ενοποιεί τον ψηφιακό χώρο εργασίας.

Η διάθεση στην ελληνική αγορά αναμένεται με αυξημένο ενδιαφέρον προς τα τέλη της χρονιάς, στοχεύοντας απευθείας στο premium κοινό που αναζητά επιδόσεις επιπέδου desktop σε φορητή μορφή.

Η Lenovo παρουσίασε στην IFA 2026 την επόμενη γενιά των κορυφαίων συσκευών της, επιβεβαιώνοντας πως η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον προσωπικό υπολογιστή περνάει πλέον από το θεωρητικό επίπεδο στην αμιγώς πρακτική εφαρμογή για απαιτητικούς επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια του Lenovo Innovation World, η εταιρεία προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του νέου χαρτοφυλακίου Yoga, το οποίο περιλαμβάνει δύο premium φορητούς υπολογιστές με έμφαση στην υψηλή απόδοση, δύο νέα tablets σχεδιασμένα πρωτίστως για χρήση με γραφίδα, το καινοτόμο Lenovo Smart Canvas Concept και τις αναβαθμισμένες λειτουργίες του Lenovo Qira.

Ο βασικός στόχος αυτών των προσθηκών εστιάζει στην εξασφάλιση ισχυρής τοπικής υπολογιστικής ισχύος για απαιτητικούς φόρτους εργασίας δημιουργίας περιεχομένου και ανάπτυξης λογισμικού, προσφέροντας παράλληλα φυσική αλληλεπίδραση μέσω πολλαπλών τρόπων εισαγωγής δεδομένων και συνδεδεμένες εμπειρίες που διευκολύνουν τη μεταφορά ιδεών μεταξύ διαφορετικών συσκευών του οικοσυστήματος χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

Η δημιουργική εργασία απαιτεί πλέον συνεχή εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών, λειτουργικών συστημάτων και συσκευών, καθώς ένα project μπορεί να ξεκινήσει ως ένα απλό σκίτσο ή μια προφορική ιδέα, να συνεχιστεί μέσω πολύπλοκης επεξεργασίας, συγγραφής κώδικα ή ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και να ολοκληρωθεί μέσα από ατομική ή ομαδική συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Το πιο πρόσφατο χαρτοφυλάκιο Yoga έρχεται να συγκεντρώσει εξειδικευμένες συσκευές και εμπειρίες λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να υποστηρίξουν τα διαφορετικά στάδια αυτής της ιδιαίτερα απαιτητικής διαδικασίας, απαλλάσσοντας τον χρήστη από καθυστερήσεις που οφείλονται σε περιορισμούς του hardware ή ελλιπή συνεργασία του software.

Τι ακριβώς φέρνει το νέο Lenovo Yoga Pro 9n (15", 11);

Το Lenovo Yoga Pro 9n (15", 11) αποτελεί ένα premium laptop που τροφοδοτείται από την πλατφόρμα NVIDIA RTX Spark, ενσωματώνει έως 128 GB ενοποιημένης μνήμης χρονισμένης στα 9400 MT/s και διαθέτει κορυφαία οθόνη PureSight Pro OLED, εξασφαλίζοντας τεράστια απόδοση για τοπική επεξεργασία AI μοντέλων, προγραμματισμό και απαιτητικό 3D rendering.

Πλατφόρμα NVIDIA RTX Spark: Συνδυάζει αρμονικά τις τεχνολογίες NVIDIA AI και RTX με τη στοίβα CUDA για την ταχύτατη εκτέλεση εξαιρετικά πολύπλοκων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εξ ολοκλήρου τοπικά στη συσκευή.

Συνδυάζει αρμονικά τις τεχνολογίες NVIDIA AI και RTX με τη στοίβα CUDA για την ταχύτατη εκτέλεση εξαιρετικά πολύπλοκων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εξ ολοκλήρου τοπικά στη συσκευή. Κορυφαία ενοποιημένη μνήμη: Η επιλογή διαμόρφωσης που φτάνει τα 128 GB στα 9400 MT/s καθίσταται απολύτως ικανή να φιλοξενήσει τεράστια Large Language Models (LLMs) και βαριά αρχεία βίντεο υψηλής ανάλυσης χωρίς το παραμικρό ίχνος καθυστέρησης.

Η επιλογή διαμόρφωσης που φτάνει τα 128 GB στα 9400 MT/s καθίσταται απολύτως ικανή να φιλοξενήσει τεράστια Large Language Models (LLMs) και βαριά αρχεία βίντεο υψηλής ανάλυσης χωρίς το παραμικρό ίχνος καθυστέρησης. Οθόνη PureSight Pro OLED: Προσφέρει απόλυτη χρωματική ακρίβεια για επαγγελματίες, άπειρη αντίθεση και εξαιρετική οπτική λεπτομέρεια, καλύπτοντας πλήρως τις αυστηρές προδιαγραφές των creators και των video editors.

Προσφέρει απόλυτη χρωματική ακρίβεια για επαγγελματίες, άπειρη αντίθεση και εξαιρετική οπτική λεπτομέρεια, καλύπτοντας πλήρως τις αυστηρές προδιαγραφές των creators και των video editors. Προηγμένος χειρισμός και κάμερα: Διαθέτει μια κάμερα υπερύθρων (IR) υπερυψηλής ανάλυσης 9.2MP για κρυστάλλινες βιντεοκλήσεις, καθώς και ένα απτικό (haptic) Force Pad με υποστήριξη γραφίδας, παρέχοντας μια επιπλέον μέθοδο ακριβούς εισαγωγής για επεξεργασία, σχεδιασμό και πλοήγηση.

Διαθέτει μια κάμερα υπερύθρων (IR) υπερυψηλής ανάλυσης 9.2MP για κρυστάλλινες βιντεοκλήσεις, καθώς και ένα απτικό (haptic) Force Pad με υποστήριξη γραφίδας, παρέχοντας μια επιπλέον μέθοδο ακριβούς εισαγωγής για επεξεργασία, σχεδιασμό και πλοήγηση. Σύστημα ψύξης Lenovo X Power: Μια ριζικά επανασχεδιασμένη θερμική αρχιτεκτονική που αναλαμβάνει να εξασφαλίσει σταθερή απόδοση στο πλαίσιο των 15 ιντσών, διατηρώντας το σασί λεπτό, κομψό και άκρως φορητό ακόμα και υπό ακραίο φόρτο εργασίας.

Η αρχιτεκτονική της NVIDIA διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη συνολική απόδοση της συσκευής, αφού ο έξυπνος συντονισμός πολλαπλών εξειδικευμένων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) στο παρασκήνιο επιτρέπει στην πλατφόρμα να αυτοματοποιεί περίπλοκες δημιουργικές εργασίες σε διάφορες εφαρμογές ταυτόχρονα. Ο χρήστης υπερβαίνει την απλή επιτάχυνση μεμονωμένων λειτουργιών AI και περνάει άμεσα στην υποστήριξη πιο ολοκληρωμένων ροών εργασίας, ενώ παράλληλα το σύστημα αποδίδει εξαιρετικά και στο gaming, προσφέροντας στους δημιουργούς ένα ενιαίο, πανίσχυρο μηχάνημα τόσο για παραγωγικότητα όσο και για ψυχαγωγία ανώτατου επιπέδου.

Πώς λειτουργούν τα Lenovo Qira, Smart Canvas και τα νέα Yoga Tablets;

Περνώντας στο επίπεδο του λογισμικού και της εμπειρίας χρήστη, η Lenovo εισάγει δυναμικά το Qira, μια ενσωματωμένη προσωπική τεχνητή νοημοσύνη με πλήρη επίγνωση του πλαισίου, η οποία αναλαμβάνει να προσφέρει μια ενοποιημένη εμπειρία σε όλους τους υποστηριζόμενους υπολογιστές και τα tablet της σειράς Yoga. Ο βασικός ρόλος του Qira έγκειται στο να βοηθά τους δημιουργούς να αποτυπώνουν την έμπνευση της στιγμής, να διατηρούν το σχετικό πλαίσιο της εργασίας τους και να συνεχίζουν ακριβώς από εκεί που σταμάτησαν, καθώς οι ιδέες μετακινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια μεταξύ των συσκευών και μέσα από κάθε στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας, εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη για χειροκίνητη μεταφορά αρχείων ή πολύπλοκους συγχρονισμούς μέσω cloud υπηρεσιών.

Στον τομέα των υπερ-φορητών συσκευών, η ανακοίνωση περιλαμβάνει δύο ολοκαίνουργια tablets, με αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή το Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από την αρχή με κύριο γνώμονα τη χρήση γραφίδας ώστε να αποτελούν την ιδανική ψηφιακή επέκταση του σχεδιαστηρίου ενός καλλιτέχνη. Τα νέα αυτά tablets ενσωματώνουν οθόνες υψηλού ρυθμού ανανέωσης και βελτιστοποιημένα πάνελ για τέλεια απόδοση χρωμάτων, επιτρέποντας στους καλλιτέχνες να εργάζονται στο ύπαιθρο ή σε περιβάλλοντα με έντονο φυσικό φως χωρίς να αλλοιώνεται στο ελάχιστο το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Η υποστήριξη προηγμένων γραφίδων προσφέρει χιλιάδες επίπεδα ευαισθησίας πίεσης και αστραπιαία αναγνώριση κλίσης, κάνοντας την ψηφιακή ζωγραφική και το σκίτσο να μοιάζουν απόλυτα φυσικά, όπως ακριβώς το μολύβι στο χαρτί.

Σε άμεσο συνδυασμό με το φιλόδοξο Lenovo Smart Canvas Concept, η εταιρεία οραματίζεται μια ατελείωτη ψηφιακή επιφάνεια εργασίας όπου οι σημειώσεις, τα σκίτσα και τα τρισδιάστατα μοντέλα ρέουν αβίαστα και οργανώνονται απολύτως αυτόματα χάρη στους προηγμένους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Ο επαγγελματίας μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει ένα αρχικό σχέδιο στο Yoga Tab Plus ενώ βρίσκεται εν κινήσει και, μόλις επιστρέψει στο γραφείο, να το μεταφέρει άμεσα στο Yoga Pro 9n, όπου με την ωμή υπολογιστική δύναμη της πλατφόρμας NVIDIA RTX Spark θα προχωρήσει στον χρωματισμό, την επεξεργασία υψηλής ανάλυσης και το τελικό render μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Εμπειρία χρήσης και διαθεσιμότητα

Από την πρώτη φυσική επαφή που είχαμε με το ολοκαίνουργιο Lenovo Yoga Pro 9n (15", 11), γίνεται αμέσως αντιληπτό πως οι μηχανικοί σχεδιασμού της εταιρείας έχουν δώσει τεράστια προσοχή στη λεπτομέρεια, κατασκευάζοντας ένα μεταλλικό σασί που, παρά τη συμπερίληψη κορυφαίων υποσυστημάτων και προηγμένης ψύξης, παραμένει στιβαρό και απόλυτα ισορροπημένο στο χέρι. Το νέο Haptic Force Pad, το οποίο εντυπωσιακά υποστηρίζει άμεσα εισαγωγή μέσω γραφίδας, προσφέρει εξαιρετική απτική ανάδραση που προσομοιάζει τέλεια την αίσθηση του φυσικού κλικ, ενώ η λεία γυάλινη επιφάνειά του επιτρέπει στο δάχτυλο να γλιστράει με ελάχιστη μηχανική αντίσταση, διευκολύνοντας αφάνταστα την πλοήγηση σε μεγάλες χρονογραμμές προγραμμάτων επεξεργασίας βίντεο. Ένα καθαρά πρακτικό ζήτημα που παραμένει αναπόφευκτο, όπως συμβαίνει παραδοσιακά σχεδόν σε όλα τα premium laptops με γυαλιστερές οθόνες αφής OLED, είναι η εμφανής τάση της επιφάνειας προβολής να συγκεντρώνει εύκολα δαχτυλιές μετά από εκτεταμένη χρήση, κάτι που απαιτεί συχνό καθαρισμό με πανάκι μικροϊνών για να διατηρηθεί η εντυπωσιακή οπτική εμπειρία του πάνελ.

Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η έλευση της νέας γενιάς Yoga τοποθετείται χρονικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2026, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα για την τιμολόγηση.