Η Lenovo διευρύνει τη σειρά gaming προϊόντων της με νέους υπολογιστές LOQ Essential και οθόνες Legion

Σύνοψη

Η Lenovo ανακοίνωσε νέα φορητά συστήματα LOQ Essential, το επιτραπέζιο LOQ Tower και δύο οθόνες Legion που απευθύνονται σε ευρύ φάσμα gamers.

Το μοντέλο LOQ Essential 15IPH11 χρησιμοποιεί επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3 και ενσωματωμένα γραφικά Intel Arc με τεχνολογία ενοποιημένης μνήμης.

Το laptop LOQ Essential 15IRH11 ενσωματώνει επεξεργαστές Intel Core 200 σειράς και την αυτόνομη κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3050.

Το desktop σύστημα LOQ Tower 17IRH11 υποστηρίζει κάρτες γραφικών μέχρι και τη νέα NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, προσφέροντας εύκολη αναβάθμιση χωρίς χρήση εργαλείων.

Η νέα οθόνη Legion 27U-20 υποστηρίζει λειτουργία Dual Mode, η οποία επιτρέπει την εναλλαγή από ανάλυση UHD στα 180Hz σε FHD στα 360Hz.

Η Lenovo ανακοίνωσε την επέκταση της γκάμας των gaming προϊόντων της, αποκαλύπτοντας τα νέα laptop Lenovo LOQ Essential 15IPH11 και 15IRH11, το desktop LOQ Tower 17IRH11, καθώς και τις εξελιγμένες gaming οθόνες Legion 27Q-20 και 27U-20.

Στοχεύοντας στη διευκόλυνση της πρόσβασης στον κόσμο του PC gaming, τα νέα συστήματα της σειράς LOQ Essential ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις, όπως τους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3, αρχιτεκτονική ενοποιημένης μνήμης, αλλά και κάρτες γραφικών NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti για το επιτραπέζιο μοντέλο.

Lenovo LOQ Essential 15IPH11: Ενοποιημένη μνήμη και υψηλή φορητότητα

Το νέο Lenovo LOQ Essential 15IPH11 κατασκευάστηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει φοιτητές και αρχάριους gamers που αναζητούν μια φορητή συσκευή ικανή να μεταβαίνει αρμονικά από τις ακαδημαϊκές εργασίες στην απαιτητική ψυχαγωγία. Το συγκεκριμένο laptop εξοπλίζεται με τους σύγχρονους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3, οι οποίοι συνεργάζονται άψογα με την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel Arc. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην πρωτοποριακή αρχιτεκτονική ενοποιημένης μνήμης, όπου ο επεξεργαστής και τα γραφικά μοιράζονται μια κοινή δεξαμενή μνήμης υψηλής ταχύτητας, καταλαμβάνοντας πόρους δυναμικά ανάλογα με το αν εκτελείται κάποιο παιχνίδι, γίνεται streaming ή χρησιμοποιούνται δημιουργικές εφαρμογές.

Τα ενσωματωμένα γραφικά υποστηρίζουν τεχνολογίες όπως το hardware-accelerated ray tracing και την αναβάθμιση εικόνας Intel XeSS η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η αποκλειστική NPU εξασφαλίζει τοπική επεξεργασία για απαιτητικές εργασίες. Το οπτικό αποτέλεσμα προβάλλεται σε μια ποιοτική οθόνη 15,3 ιντσών με αναλογία πλευρών 16:10, ρυθμό ανανέωσης έως 165Hz και κάλυψη του χρωματικού χώρου sRGB στο 100%. Η φορητότητα ενισχύεται από το ελαφρύτερο κατά 10% σασί σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, τη θύρα Thunderbolt 4 που υποστηρίζει φόρτιση USB-C από 65W έως 100W, και την εντυπωσιακή διάρκεια της μπαταρίας που σύμφωνα με την εταιρεία μπορεί να αγγίξει τις 21 ώρες.

Lenovo LOQ Essential 15IRH11: Αξιόπιστη απόδοση με NVIDIA GeForce RTX

Αντίστοιχα, το μοντέλο Lenovo LOQ Essential 15IRH11 προσφέρει την παραδοσιακή δομή που αναζητούν πολλοί gamers, συνδυάζοντας την υπολογιστική δύναμη των επεξεργαστών Intel Core σειράς 200 με την αυτόνομη κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU. Το laptop αποτελεί μια προσιτή λύση για εισαγωγή στο απαιτητικό gaming, καλύπτοντας ταυτόχρονα το καθημερινό multitasking και τις σχολικές υποχρεώσεις. Διαθέτει την ίδια οθόνη 15,3 ιντσών (165Hz, 100% sRGB) για ομαλή απεικόνιση και ευκρίνεια, ενώ ενσωματώνει αισθητικές λεπτομέρειες όπως τα διάφανα μωβ πλήκτρα, διατηρώντας το συνολικό βάρος και πάχος μειωμένα κατά 10%.

Lenovo LOQ Tower 17IRH11: Σταθερή ισχύς και εύκολη επεκτασιμότητα

Για τους χρήστες που προτιμούν τους σταθερούς υπολογιστές, το Lenovo LOQ Tower 17IRH11 προσφέρει ένα προσυναρμολογημένο σύστημα έτοιμο για χρήση, το οποίο διακρίνεται για τις τεράστιες δυνατότητες επέκτασης που παρέχει. Το εσωτερικό του μπορεί να φιλοξενήσει επεξεργαστές Intel Core σειράς 200 και κάρτες γραφικών μέχρι τη νεότερη NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, στηριζόμενη στην αρχιτεκτονική NVIDIA Blackwell που απογειώνει την απόδοση μέσω της τεχνολογίας NVIDIA DLSS 4.5.

Το desktop υποστηρίζει μνήμη RAM έως 32GB τεχνολογίας DDR5 συγχρονισμένη στα 5600MT/s και ενσωματώνει λειτουργία Easy Upgrade Access, επιτρέποντας την αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων. Παράλληλα, διαθέτει αποθηκευτικό χώρο PCIe Gen4 SSD, σύγχρονη δικτύωση μέσω Wi-Fi 7, και ένα εξελιγμένο σύστημα ψύξης με κρυφούς αεραγωγούς για αθόρυβη λειτουργία υπό συνθήκες υψηλού φόρτου.

Οθόνες Legion 27Q-20 και 27U-20: Η απόλυτη οπτική εμπειρία

Ολοκληρώνοντας τη νέα προϊοντική γκάμα, οι οθόνες Lenovo Legion 27Q-20 και 27U-20 προσφέρουν προηγμένες τεχνολογίες πάνελ Lenovo PureSight Fast IPS στις 27 ίντσες. Η οθόνη Legion 27Q-20 απευθύνεται στους παίκτες που απαιτούν τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, διαθέτοντας ανάλυση QHD (2560 × 1440), φυσικό ρυθμό ανανέωσης 320Hz, και εξαιρετικά χαμηλό χρόνο απόκρισης 1ms GtG. Η συμβατότητα με τα πρότυπα AMD FreeSync Premium και NVIDIA G-SYNC εγγυάται την εξάλειψη των φαινομένων tearing.

Από την άλλη πλευρά, η πρωτοποριακή οθόνη Legion 27U-20 ξεχωρίζει χάρη στη λειτουργία Dual Mode, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώνουν την εμπειρία τους ανάλογα με τον τίτλο που παίζουν. Η λειτουργία επιτρέπει την εναλλαγή από την εντυπωσιακή ανάλυση UHD στα 180Hz, η οποία είναι ιδανική για κινηματογραφικούς κόσμους, στην ανάλυση FHD στα 360Hz όταν προέχει η άμεση απόκριση σε ανταγωνιστικούς τίτλους. Και οι δύο οθόνες εξασφαλίζουν χρωματική πιστότητα καλύπτοντας το 99% του sRGB και το 95% του DCI-P3 (Delta E < 2), ενώ φέρουν πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400 και υποστήριξη 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων.