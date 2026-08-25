Mac mini 2026: Άλμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη με Wi-Fi 7, Thunderbolt 5 και macOS 27

Σύνοψη

Νέοι επεξεργαστές Apple M6 (12-πύρηνος CPU) και M5 Pro (έως 18-πύρηνος CPU) με Neural Accelerators ενσωματωμένους στην GPU για 4x ταχύτερη απόδοση AI.

Διαθέτει ενοποιημένη μνήμη RAM από 16GB (στάνταρ στο M6) έως και 64GB (στο M5 Pro) με memory bandwidth που αγγίζει τα 307GB/s.

Αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα με Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2.5Gb Ethernet (βασική έκδοση), 2x θύρες USB-C στην πρόσοψη και έως 3x Thunderbolt 5 στο πίσω μέρος.

Νέο λειτουργικό σύστημα macOS 27 Golden Gate με ενσωματωμένη τη βαθιά παραμετροποιήσιμη Siri AI για εκτέλεση on-device παραγωγικής νοημοσύνης.

Παγκόσμια κυκλοφορία στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, με αντίστοιχη αναμενόμενη διαθεσιμότητα στα ελληνικά καταστήματα.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της νέας γενιάς του Mac mini, ενσωματώνοντας τους ολοκαίνουργιους επεξεργαστές M6 και M5 Pro και αναβαθμίζοντας σημαντικά την πιο ευέλικτη desktop συσκευή της. Η φετινή υλοποίηση επικεντρώνεται στρατηγικά στην on-device Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στο λεγόμενο agentic computing, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ που εξυπηρετεί εξίσου απαιτητικούς επαγγελματίες, δημιουργούς περιεχομένου και ερευνητές, διατηρώντας παράλληλα το εξαιρετικά μικρό φυσικό αποτύπωμα του υπολογιστή.

Η μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική συνοδεύεται από υπερσύγχρονα πρότυπα δικτύωσης και ενσύρματης μεταφοράς δεδομένων, δημιουργώντας μια συμπαγή υπολογιστική μονάδα έτοιμη να υποστηρίξει τα βαριά υπολογιστικά φορτία της επόμενης πενταετίας.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των νέων Mac mini με M6 και M5 Pro;

Τα νέα Mac mini ενσωματώνουν τα chips M6 (12-πύρηνος CPU/GPU) και M5 Pro (έως 18-πύρηνος CPU / 20-πύρηνος GPU), προσφέροντας τετραπλάσιες επιδόσεις AI μέσω νέων Neural Accelerators. Διαθέτουν ενοποιημένη μνήμη έως 64GB, θύρες Thunderbolt 5, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και βασικό δίκτυο 2.5Gb Ethernet. Κυκλοφορούν παγκοσμίως στις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η αρχιτεκτονική του Apple M6: Το ιδανικό AI node

Ο επεξεργαστής Apple M6 αποτελεί την καρδιά των βασικών εκδόσεων του νέου Mac mini. Φέρει 12-πύρηνο CPU (δύο επιπλέον πυρήνες σε σχέση με την προηγούμενη γενιά), προσφέροντας την υψηλότερη single-threaded απόδοση παγκοσμίως σύμφωνα με την κατασκευάστρια. Η 12-πύρηνη GPU ενσωματώνει για πρώτη φορά στο Mac mini εξειδικευμένους Neural Accelerators σε κάθε πυρήνα, γεγονός που μεταφράζεται σε έως και 4x ταχύτερη απόδοση σε διεργασίες μηχανικής μάθησης και 2x ταχύτερα γραφικά σε σύγκριση με το chip M4.

Παράλληλα, η ολοκαίνουργια Dual 16-core Neural Engine επιταχύνει δραματικά τις λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ η μνήμη ξεκινά πλέον από τα 16GB με δυνατότητα παραμετροποίησης στα 32GB και ταχύτητα εύρους ζώνης 170GB/s. Βάσει των επίσημων μετρήσεων της Apple, η εκτέλεση LLM prompts στο LM Studio είναι έως και 13.5x ταχύτερη από το M1, ενώ η απόδοση στο παιχνίδι Cyberpunk 2077: Ultimate Edition με ενεργοποιημένο το ray tracing διπλασιάζεται σε σχέση με την έκδοση του M4.

Apple M5 Pro: Υπολογιστική υπεροχή για επαγγελματικά περιβάλλοντα

Για τους χρήστες που απαιτούν κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα του video rendering, του app development και των επιστημονικών προσομοιώσεων, η έκδοση με το M5 Pro προσφέρει ασύγκριτη ισχύ εντός του μικρού πλαισίου του Mac mini. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής εξοπλίζεται με 18-πύρηνο CPU και 20-πύρηνη GPU τρίτης γενιάς με προηγμένο ray tracing.

Η σημαντικότερη αναβάθμιση εντοπίζεται στην υποστήριξη έως και 64GB ενοποιημένης μνήμης με τεράστιο bandwidth στα 307GB/s, καθιστώντας τον υπολογιστή ικανό να φιλοξενήσει ογκώδη τοπικά γλωσσικά μοντέλα, βαριά αρχεία ProRes RAW και περίπλοκες 3D σκηνές στο Blender. Η απόδοση του M5 Pro στο rendering είναι 4.5x ταχύτερη από το M2 Pro, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της Apple στο υψηλό επαγγελματικό κοινό που επιθυμεί ένα αθόρυβο αλλά πανίσχυρο workstation γραφείου.

Επαναπροσδιορισμός της συνδεσιμότητας με Wi-Fi 7 και Thunderbolt 5

Η νέα γενιά Mac mini δεν βελτιώνεται μόνο στην ωμή υπολογιστική ισχύ, αλλά λύνει χρόνιους περιορισμούς στη συνδεσιμότητα και τη δικτύωση. Οι ασύρματες επικοινωνίες αναβαθμίζονται ριζικά με την ενσωμάτωση του προτύπου Wi-Fi 7 και του Bluetooth 6, εξασφαλίζοντας μέγιστη σταθερότητα και ελάχιστο latency στα ασύρματα περιφερειακά και τα τοπικά δίκτυα. Στον τομέα της ενσύρματης δικτύωσης, η ταχύτητα 2.5Gb Ethernet προσφέρεται πλέον στη βασική διαμόρφωση, ενώ παραμένει η επιλογή αναβάθμισης σε 10Gb Ethernet για απαιτητικά εταιρικά περιβάλλοντα.

Η διάταξη των θυρών έχει επιτέλους επανασχεδιαστεί με γνώμονα τη χρηστικότητα, τοποθετώντας δύο θύρες USB-C (με υποστήριξη USB 3) και την υποδοχή ακουστικών υψηλής αντίστασης στην πρόσοψη του υπολογιστή, λύνοντας το μόνιμο πρόβλημα της δύσκολης πρόσβασης στα πίσω panel. Στο πίσω μέρος, η έκδοση με το M6 διαθέτει τρεις θύρες Thunderbolt 4, ενώ η έκδοση M5 Pro εξοπλίζεται με τρεις θύρες Thunderbolt 5, εξασφαλίζοντας τεράστιο εύρος ζώνης για συστοιχίες εξωτερικών οθονών και ταχύτατων μονάδων αποθήκευσης. Μια επιπλέον καινοτομία αφορά την υποστήριξη genlock μέσω USB-C, που επιτρέπει τον απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ οθονών και επαγγελματικών καμερών, συμπεριλαμβανομένου του νέου iPhone 17 Pro.

macOS 27 Golden Gate και Apple Intelligence

Το hardware των M6 και M5 Pro σχεδιάστηκε ρητά για να λειτουργεί συνεργατικά με το νέο λειτουργικό σύστημα macOS 27 με την κωδική ονομασία Golden Gate. Η ενημερωμένη έκδοση φέρνει στο προσκήνιο τη Siri AI, έναν ριζικά αναβαθμισμένο ψηφιακό βοηθό. Η Siri AI δεν απαντά απλώς σε γενικές ερωτήσεις, αλλά διαθέτει επίγνωση του προσωπικού πλαισίου του χρήστη. Μπορεί να αντλήσει δεδομένα από τα εισερχόμενα μηνύματα, τα emails, τα έγγραφα και τις φωτογραφίες, επιτρέποντας στους χρήστες να συνθέτουν απαντήσεις, να ομαδοποιούν αρχεία και να εκτελούν περίπλοκες εντολές εντός των εφαρμογών της Apple, εντελώς τοπικά και με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Το λειτουργικό αξιοποιεί την αρχιτεκτονική της Dual 16-core Neural Engine για να εκτελεί άμεσα διεργασίες όπως η εφαρμογή στιλιστικών φίλτρων σε φωτογραφίες μέσω του ανανεωμένου οικοσυστήματος Apple Intelligence.

Διαθεσιμότητα

Η παγκόσμια διάθεση του νέου Mac mini έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου 2026, με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν άμεσα. Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η διαθεσιμότητα αναμένεται να συμβαδίσει με το παγκόσμιο λανσάρισμα μέσω του δικτύου των επίσημων διανομέων (Apple Premium Resellers).