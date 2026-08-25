Apple Mac Studio: Επίσημη παρουσίαση με επεξεργαστές M5 Max, M5 Ultra και υποστήριξη Wi-Fi 7

Σύνοψη

Τα νέα Mac Studio εξοπλίζονται με τους νέους επεξεργαστές M5 Max (έως 18-core CPU / 40-core GPU) και M5 Ultra (έως 36-core CPU / 80-core GPU), στοχεύοντας αποκλειστικά σε απαιτητικούς επαγγελματίες και ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης.

Το chip M5 Ultra υποστηρίζει έως και 512GB ενοποιημένης μνήμης (Unified Memory) με εύρος ζώνης 1.2TB/s, επιτρέποντας την τοπική εκτέλεση γιγαντιαίων Large Language Models (LLMs) με απόλυτη ιδιωτικότητα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς, προσφέρεται η δυνατότητα συστοιχίας (clustering) έως και τεσσάρων υπολογιστών Mac Studio μέσω της θύρας Thunderbolt 5 και της τεχνολογίας RDMA, προσφέροντας τριπλασιασμό της απόδοσης στο AI inference.

Οι συσκευές ενσωματώνουν πλέον υποστήριξη για τα ταχύτερα πρότυπα ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi 7 και Bluetooth 6, σε συνδυασμό με αναβαθμισμένη επιτάχυνση ιχνηλάτησης ακτίνας (hardware-accelerated ray tracing) τρίτης γενιάς.

Η παγκόσμια διαθεσιμότητα ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη τιμολόγηση για την ελληνική αγορά αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες από το τοπικό δίκτυο διανομής.

Το ανανεωμένο Mac Studio του 2026 ενσωματώνει τους επεξεργαστές M5 Max και M5 Ultra, προσφέροντας έως και 4,3 φορές ταχύτερη απόδοση υπολογισμών τεχνητής νοημοσύνης, 1,3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα CPU και 1,8 φορές ανώτερη απόδοση γραφικών. Η συσκευή υποστηρίζει πλέον Thunderbolt 5, ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi 7 και ενοποιημένη μνήμη που αγγίζει τα 512GB στην κορυφαία της έκδοση.

Η επιλογή της Apple να αναβαθμίσει το ισχυρότερο συμπαγές desktop της δεν περιορίζεται απλώς σε μια αναμενόμενη αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος, αλλά επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες δημιουργοί διαχειρίζονται τον φόρτο εργασίας τους τοπικά, χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε απομακρυσμένες cloud υποδομές. Το chip M5 Max κατασκευάζεται με γνώμονα τους προγραμματιστές λογισμικού, τους μηχανικούς ήχου και τους σχεδιαστές τρισδιάστατων γραφικών, διαθέτοντας έναν κεντρικό επεξεργαστή 18 πυρήνων, ο οποίος κατανέμεται σε 6 υπερ-πυρήνες (super cores) και 12 πυρήνες απόδοσης. Η μονάδα γραφικών μπορεί να εξοπλιστεί με έως και 40 πυρήνες, ενσωματώνοντας πλέον εξειδικευμένους επιταχυντές νευρωνικών δικτύων (Neural Accelerators) απευθείας στην αρχιτεκτονική του κάθε πυρήνα. Αυτή η προσθήκη προσφέρει κατακόρυφη αύξηση της τάξεως του 50% στις ταχύτητες επεξεργασίας σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Στον τομέα της μνήμης RAM, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις σύγχρονες παραγωγικές διαδικασίες, το M5 Max υποστηρίζει έως και 128GB ενοποιημένης μνήμης με εντυπωσιακό εύρος ζώνης στα 614GB/s. Η ταχύτητα αυτή επιτρέπει την άμεση διαμεταγωγή δεδομένων για εξαιρετικά απαιτητικά έργα. Παράλληλα, η συμπερίληψη της τρίτης γενιάς hardware-accelerated ray tracing διευκολύνει την παραγωγή φωτορεαλιστικών φωτισμών και σκιών σε πραγματικό χρόνο μέσα στα περιβάλλοντα επαγγελματικού σχεδιασμού. Το ισχυρό Media Engine της Apple διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση του στην αγορά, υποστηρίζοντας την ταυτόχρονη και χωρίς απώλειες αποκωδικοποίηση αρχείων H.264, HEVC, ProRes και AV1. Η συγκεκριμένη υλοποίηση μεταφράζεται στην ικανότητα των κινηματογραφιστών να εφαρμόζουν πολύπλοκη χρωματική διόρθωση (color grading) σε πολλαπλές ροές ασυμπίεστου βίντεο ανάλυσης 8K, διατηρώντας απόλυτη ομαλότητα κατά την πλοήγηση στο timeline.

Η αρχιτεκτονική του M5 Ultra και η διαχείριση τοπικής τεχνητής νοημοσύνης

Το πανίσχυρο chip M5 Ultra διπλασιάζει τις φυσικές προδιαγραφές του Max, εξοπλίζοντας το Mac Studio με επεξεργαστή έως 36 πυρήνων, μονάδα γραφικών έως 80 πυρήνων και πρωτοφανή υποστήριξη 512GB ενοποιημένης μνήμης. Το εύρος ζώνης της μνήμης αγγίζει το 1,2TB/s, επιτρέποντας την εκτέλεση γιγαντιαίων γλωσσικών μοντέλων αποκλειστικά εντός της συσκευής.

Η μετάβαση στην αρχιτεκτονική Ultra απευθύνεται στους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι αναλαμβάνουν τους πλέον ακραίους φόρτους εργασίας, από την εκπαίδευση τοπικών μοντέλων μηχανικής μάθησης πάνω σε ογκώδη σύνολα δεδομένων μέχρι την παραγωγή πολύπλοκων προσομοιώσεων σωματιδίων (VFX) για την κινηματογραφική βιομηχανία. Η μονάδα CPU των 36 πυρήνων, η οποία συγκροτείται από 12 υπερ-πυρήνες και 24 πυρήνες απόδοσης, προσφέρει 1,3 φορές υψηλότερη απόδοση πολλαπλών νημάτων (multithreaded) συγκριτικά με τον προκάτοχό της, το M3 Ultra. Ταυτόχρονα, η μονάδα GPU των 80 πυρήνων φέρνει για πρώτη φορά τους Neural Accelerators στην κατηγορία των Ultra chips, αυξάνοντας την κορυφαία απόδοση των πολύπλοκων υπολογισμών AI κατά 4,3 φορές.

Η ουσιαστική καινοτομία, όμως, εντοπίζεται στη διαχείριση της αρχιτεκτονικής μνήμης. Το ασύλληπτο εύρος ζώνης του 1,2TB/s είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενη υλοποίηση, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επιστήμονες δεδομένων να φορτώνουν και να τρέχουν τεράστια Large Language Models χωρίς καμία εξάρτηση από τις υποδομές του διαδικτύου.

Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει την απόλυτη προστασία των ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων και μηδενίζει το διαρκές άγχος της συνεχούς χρέωσης των υπηρεσιών cloud, καθιστώντας τη συσκευή της Apple ένα απόλυτα ασφαλές και αυτόνομο περιβάλλον για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Συνδεσιμότητα, Thunderbolt 5 και η δυνατότητα Clustering

Το Mac Studio υιοθετεί για πρώτη φορά το πρωτόκολλο Thunderbolt 5 και υποστηρίζει τεχνολογία RDMA (Remote Direct Memory Access). Η συγκεκριμένη υποδομή επιτρέπει τη φυσική διασύνδεση και συνεργασία έως και τεσσάρων συστημάτων ταυτόχρονα, αποδίδοντας έως και τρεις φορές υψηλότερη ταχύτητα κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η προσθήκη του Thunderbolt 5 σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο RDMA δημιουργεί ουσιαστικές μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να κλιμακώσουν την υπολογιστική τους ικανότητα. Αντί να διοχετεύουν μεγάλα κεφάλαια σε ογκώδεις και ενεργοβόρους διακομιστές κέντρων δεδομένων, οι επαγγελματίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια τοπική συστοιχία από πολλαπλά Mac Studio. Αυτή η διασύνδεση αναγνωρίζεται από το σύστημα ως μια ενιαία τεράστια δεξαμενή υπολογιστικών πόρων, επιτρέποντας τη γρήγορη φόρτωση των μεγαλύτερων ανοιχτών μοντέλων (open-weight models) που είναι διαθέσιμα σήμερα στην αγορά, επιμερίζοντας τις απαιτήσεις του συστήματος απόλυτα ομοιόμορφα στις συνδεδεμένες συσκευές.

Οι αναβαθμίσεις στον τομέα της ασύρματης επικοινωνίας κρίνονται ως εξίσου κρίσιμες για τη σταθερότητα του επαγγελματικού χώρου, καθώς η πολυαναμενόμενη ενσωμάτωση του Wi-Fi 7 και του Bluetooth 6 εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατή επικοινωνία με τα σύγχρονα τοπικά δίκτυα. Το πρότυπο Wi-Fi 7 επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά ασυμπίεστων αρχείων πολλών gigabytes σε συστήματα NAS (Network Attached Storage), μειώνοντας δραματικά τους χρόνους αναμονής στα στούντιο παραγωγής βίντεο. Το Thunderbolt 5 πλαισιώνει αυτή την ικανότητα εξασφαλίζοντας τεράστιο bandwidth για τους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους τύπου NVMe και τα συστήματα επέκτασης καρτών PCIe.

Λογισμικό, macOS 27 και το οικοσύστημα Core AI

Τα νέα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιούν εξαντλητικά τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος macOS 27 και της επόμενης γενιάς του Apple Intelligence, η οποία περιλαμβάνει την αναβαθμισμένη ψηφιακή βοηθό Siri AI και το πλαίσιο εργασίας Core AI για την τοπική ανάπτυξη μηχανικής μάθησης.

Η Apple φροντίζει να πλαισιώσει το πανίσχυρο υλικό της με ένα εξίσου προηγμένο οικοσύστημα λογισμικού, παρέχοντας στους προγραμματιστές τα απαραίτητα εργαλεία για να αντλήσουν τη μέγιστη απόδοση των νέων επεξεργαστών. Το πλαίσιο Core AI προσφέρει μια δομή βελτιστοποιημένη ειδικά για το Apple Silicon, αναλαμβάνοντας με έξυπνο τρόπο να κατανείμει τις διεργασίες ανάμεσα στην ενοποιημένη μνήμη, τους πυρήνες CPU, την κάρτα γραφικών και τη Neural Engine. Σε στενή συνεργασία με το ανοιχτού κώδικα πλαίσιο MLX της Apple, οι ερευνητές μπορούν να εκπαιδεύσουν και να τελειοποιήσουν τα μοντέλα τους διατηρώντας ταυτόχρονα εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα. Το επίσημο περιβάλλον ανάπτυξης Xcode επωφελείται άμεσα από αυτές τις προσθήκες, καταγράφοντας δραστικά μειωμένους χρόνους μεταγλώττισης κώδικα και υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση πρακτόρων προγραμματισμού (coding agents).