Huawei MateBook Fold (2026): Αναδιπλούμενο laptop με οθόνη OLED 18 ιντσών και βάρος μόλις 1,16kg

Σύνοψη

Ευέλικτο πάνελ τεχνολογίας LTPO OLED διπλής επίστρωσης (dual-layer) 18 ιντσών, το οποίο αναδιπλώνεται σε συμπαγές μέγεθος 13 ιντσών, προσφέροντας ανάλυση έως 3296 x 2472 και μέγιστη φωτεινότητα στα 1600 nits.

Εξοπλίζεται με τον νέο ιδιοκατασκευασμένο επεξεργαστή Kirin X90 Plus, υποστηρίζοντας τεράστια αποθέματα μνήμης RAM που φτάνουν τα 32GB και αποθηκευτικό χώρο τεχνολογίας στερεάς κατάστασης (SSD) έως 2TB.

Το συνολικό βάρος διατηρείται στα 1,16 κιλά, ενώ το πάχος της συσκευής περιορίζεται στα 7,3 χιλιοστά σε πλήρη ανάπτυξη, παρά την ενσωμάτωση μπαταρίας χωρητικότητας 74.69 Wh και συστήματος έξι ηχείων.

Λειτουργεί αποκλειστικά με το νέο οικοσύστημα HarmonyOS 6.1, υποστηρίζει δυνατότητα δορυφορικής επικοινωνίας και περιλαμβάνει στη βασική συσκευασία την ενεργή γραφίδα M-Pen 3 για άμεση αλληλεπίδραση με την επιφάνεια αφής.

Η εμπορική του πορεία ξεκινά από την αγορά της Κίνας με τιμή εκκίνησης τα 24.999 CNY (περίπου 3.400 ευρώ), χωρίς να προβλέπεται άμεση εισαγωγή στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω των υφιστάμενων περιορισμών λογισμικού.

Η κατηγορία των αναδιπλούμενων laptops συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, με την Huawei να επιβεβαιώνει την αφοσίωση της σε αυτή την εξαιρετικά απαιτητική μηχανολογική εξειδίκευση μέσω της παρουσίασης του νέου MateBook Fold για το έτος 2026, γνωστού στην εγχώρια αγορά και ως MateBook Fold Extraordinary Master Edition.

Η κινεζική εταιρεία, αφού συγκέντρωσε και ανέλυσε την απαραίτητη ανατροφοδότηση από τα αρχικά πρωτότυπα μοντέλα που είδαμε στο MWC 2026 αρκετούς μήνες νωρίτερα, προχώρησε πλέον στην επίσημη εμπορική διάθεση της τελικής συσκευής, επιχειρώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραγωγικότητα ενός παραδοσιακού σταθερού υπολογιστή και την εργονομική ευελιξία ενός μεγάλου tablet. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν αρκείται σε μια απλή αισθητική αναβάθμιση του περυσινού σχεδιασμού, αλλά προχωρά σε βαθιές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του υλικό, με κυριότερη προσθήκη την ενσωμάτωση του ολοκαίνουργιου επεξεργαστή Kirin X90 Plus σε απόλυτη συνεργασία με το αναβαθμισμένο λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 6.1.

Τι νέο φέρνει το Huawei MateBook Fold 2026;

Το νέο Huawei MateBook Fold (2026) αποτελεί ένα premium αναδιπλούμενο laptop με οθόνη αφής LTPO OLED 18 ιντσών, η οποία διπλώνει σε μέγεθος 13 ιντσών. Ενσωματώνει τον νέο επεξεργαστή Kirin X90 Plus, υποστηρίζει μνήμη RAM από 24GB έως 32GB και αποθηκευτικό χώρο έως 2TB, ενώ τροφοδοτείται από μπαταρία 74.69 Wh. Διαθέτει δορυφορική επικοινωνία, τρέχει το περιβάλλον HarmonyOS 6.1 και η τιμή εκκίνησής του στην Κίνα ανέρχεται στα 24.999 CNY (περίπου 3.400€).

Η οθόνη του νέου MateBook Fold παραμένει το αδιαμφισβήτητο κεντρικό σημείο αναφοράς ολόκληρης της κατασκευής, καθώς απαρτίζεται από ένα εξαιρετικά προηγμένο, εύκαμπτο πάνελ τεχνολογίας LTPO OLED διπλής επίστρωσης. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια επιβλητική διαγώνιο 18 ιντσών, η οποία προσφέρει ανάλυση 3296 x 2472 pixels και αναλογία εικόνας 4:3, παρέχοντας τεράστιο κάθετο χώρο για επεξεργασία πολυμέσων ή ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών εγγράφων. Όταν ο χρήστης αποφασίσει να διπλώσει τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό άρθρωσης, ο υπολογιστής αποκτά το πολύ πιο συμπαγές και οικείο μέγεθος ενός συμβατικού laptop 13 ιντσών. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η ενεργή επιφάνεια προσαρμόζεται αυτόματα σε ανάλυση 2472 x 1648 pixels με τη βολική αναλογία 3:2, καθιστώντας το σύστημα ιδανικό για χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας, όπως το τραπεζάκι ενός αεροπλάνου ή ο πάγκος ενός καφέ.

Αυτή η μηχανική ευελιξία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον εντυπωσιακό μηχανισμό μεντεσέ από υγρό μέταλλο με βάση το ζιρκόνιο, ο οποίος επιτρέπει την απόλυτα ομαλή αναδίπλωση χωρίς κενά (zero-gap design), εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα της οθόνης σε πολλαπλές γωνίες θέασης. Στην πλάτη της συσκευής συναντάμε επίσης ένα ενσωματωμένο αναδιπλούμενο kickstand, το οποίο επιτρέπει την εύκολη στήριξη της μεγάλης οθόνης επάνω σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια. Το εξωτερικό περίβλημα διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα κατασκευής του, με την εταιρεία να προσφέρει την πλάτη της συσκευής επενδεδυμένη με vegan δέρμα υψηλής αντοχής, προσθέτοντας πολυτέλεια αλλά και σταθερό κράτημα για να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες πτώσεις κατά τη μεταφορά. Οι χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν τις αποχρώσεις Phantom Black, Radiant Gold και Sky White, διατηρώντας έναν αυστηρά επαγγελματικό αλλά ταυτόχρονα υψηλής αισθητικής χαρακτήρα.

Παρά το μεγάλο μέγεθος των 18 ιντσών και την προφανή πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η προσθήκη ενός τόσο ανθεκτικού μηχανισμού άρθρωσης, οι μηχανικοί της Huawei πέτυχαν να διατηρήσουν το συνολικό βάρος στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των 1,16 κιλών. Αυτή η επίδοση το καθιστά σημαντικά ελαφρύτερο από τους άμεσους ανταγωνιστές του στη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως το Zenbook Fold 17 της ASUS και το ThinkPad X1 Fold της Lenovo. Οι φυσικές του διαστάσεις εντυπωσιάζουν εξίσου, καθώς το πάχος του ανέρχεται μόλις στα 7,3 mm όταν βρίσκεται σε πλήρη έκταση και στα 14,9 mm όταν είναι διπλωμένο, δημιουργώντας μια αληθινά συμπαγή κατασκευή. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι η μέγιστη φωτεινότητα του OLED πάνελ αγγίζει πλέον τα 1.600 nits, μια εξαιρετικά υψηλή τιμή για φορητό υπολογιστή, η οποία διασφαλίζει την απρόσκοπτη ανάγνωση κειμένων, τον ακριβή χρωματικό έλεγχο και την καθαρή προβολή πολυμέσων ακόμα και σε περιβάλλοντα με πολύ έντονη ηλιοφάνεια.

Περνώντας στο εσωτερικό της συσκευής, το τεχνολογικό τοπίο διαμορφώνεται ριζικά από την αποκλειστική χρήση του επεξεργαστή Kirin X90 Plus, ο οποίος αντιπροσωπεύει τη νεότερη και πιο φιλόδοξη προσπάθεια της κινεζικής εταιρείας να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως από τους δυτικούς προμηθευτές μικροκυκλωμάτων. Το συγκεκριμένο System-on-Chip (SoC) υπόσχεται δραστικά αυξημένη ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας, ενώ πλαισιώνεται από ασυνήθιστα μεγάλες ποσότητες μνήμης για να αντεπεξέλθει στον απαιτητικό φόρτο εργασίας των σύγχρονων εφαρμογών.

Συγκεκριμένα, η βασική έκδοση ξεκινά κατευθείαν από τα 24GB μνήμης RAM συνδυαστικά με 512GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ οι χρήστες με αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν την ελευθερία να επιλέξουν παραλλαγές που επεκτείνονται στα 24GB/1TB και κορυφώνονται στα 32GB RAM με 2TB αποθηκευτικού χώρου. Η συνολική διαχείριση αυτών των υπολογιστικών πόρων εκτελείται από το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 6.1, το οποίο προσφέρει, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, μια αύξηση της τάξης του 25% στις συνολικές επιδόσεις σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές υπολογιστών της σειράς MateBook, ενσωματώνοντας παράλληλα πλήθος νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση της καθημερινής ροής εργασίας.

Ο τομέας της αυτονομίας αποτελούσε ανέκαθεν ένα δύσκολο στοίχημα για τις φορητές συσκευές τέτοιου μεγέθους και ανάλυσης, όμως το μοντέλο του 2026 έρχεται εξοπλισμένο με μια αρκετά γενναιόδωρη μπαταρία χωρητικότητας 74,69 Wh.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας και της δικτύωσης, το laptop διατηρεί υψηλές προδιαγραφές, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη για ασύρματα δίκτυα dual-band Wi-Fi 6, πρωτόκολλο Bluetooth 5.2 για την απρόσκοπτη σύνδεση περιφερειακών συσκευών, καθώς και τεχνολογία αμφίδρομης δορυφορικής επικοινωνίας.

Επίσης, έχει τοποθετηθεί εμπρόσθια κάμερα ανάλυσης 8MP σχεδιασμένη για καθαρές βιντεοκλήσεις, ένα σύστημα τεσσάρων ευαίσθητων μικροφώνων για την απομόνωση του θορύβου του περιβάλλοντος, και μια εντυπωσιακή συστοιχία έξι ενσωματωμένων ηχείων που στοχεύουν στην παραγωγή πλούσιου και χωρικού ήχου.

Τέλος, η Huawei περιλαμβάνει στη βασική συσκευασία τη γραφίδα M-Pen 3, η οποία συνοδεύεται από μια ειδική θήκη μαγνητικής προσάρτησης, προσφέροντας έναν εξαιρετικά φυσικό τρόπο αλληλεπίδρασης στους επαγγελματίες γραφίστες, τους αρχιτέκτονες ή τους φοιτητές που θέλουν να κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις εκμεταλλευόμενοι το μέγεθος των 18 ιντσών.

Διαθεσιμότητα

Αυτή τη στιγμή η συσκευή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην Κίνα μέσα από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της κατασκευάστριας, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 24.999 CNY (περίπου 3.400 ευρώ) για την αρχική έκδοση των 24GB/512GB, στα 26.999 CNY (περίπου 3.650 ευρώ) για την ενδιάμεση έκδοση των 24GB/1TB, και να αγγίζουν το ποσό των 29.999 CNY (περίπου 4.050 ευρώ) για το κορυφαίο μοντέλο των 32GB/2TB. Λόγω των συνεχιζόμενων διεθνών εμπορικών περιορισμών και της πλήρους απουσίας του λειτουργικού συστήματος Windows υπέρ του ιδιόκτητου HarmonyOS 6.1, η επίσημη εμπορική διάθεση της συσκευής στην ευρωπαϊκή και κατά συνέπεια στην ελληνική αγορά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.