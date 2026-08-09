Huawei MateBook Pro S: Επίσημα με ΄βάρος μόλις 798g και καινοτόμο μηχανισμό ιδιωτικότητας

Σύνοψη

Η Huawei ανακοίνωσε το MateBook Pro S, ένα ultrabook με βάρος μόλις 798 γραμμάρια και πάχος που δεν ξεπερνά τα 12,5 χιλιοστά.

Ενσωματώνει φυσικό διακόπτη προστασίας ιδιωτικότητας στην οθόνη, ο οποίος περιορίζει μηχανικά τις γωνίες θέασης χωρίς να απαιτείται λογισμικό ή εξωτερικό φίλτρο.

Φέρει οθόνη OLED 14,2 ιντσών ανάλυσης 3.1K με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και κάλυψη του χρωματικού φάσματος DCI-P3.

Εξοπλίζεται με τον νέο επεξεργαστή Kirin PC της εταιρείας, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και πλήρη ενσωμάτωση στο HarmonyOS.

Η μπαταρία των 70Wh υποστηρίζει ταχεία φόρτιση 90W, επιτρέποντας την αναπλήρωση του 50% της χωρητικότητας σε περίπου 30 λεπτά.

Η κατηγορία των εξαιρετικά ελαφριών laptops αποκτά μια ενδιαφέρουσα πρόταση με την επίσημη παρουσίαση του Huawei MateBook Pro S. Η κινεζική εταιρεία καταφέρνει να περιορίσει το συνολικό βάρος της συσκευής κάτω από το όριο των 800 γραμμαρίων, ενσωματώνοντας παράλληλα μια πρωτοποριακή τεχνολογική λύση στο επίπεδο της οθόνης που αντιμετωπίζει ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα των επαγγελματιών που μετακινούνται συχνά: την προστασία των προσωπικών δεδομένων από ανεπιθύμητα βλέμματα.

Μηχανική κατασκευή και φυσικός διακόπτης ιδιωτικότητας

Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του MateBook Pro S είναι ο ενσωματωμένος μηχανισμός προστασίας οπτικής ιδιωτικότητας. Αντί για την τοποθέτηση πρόσθετων πλαστικών φίλτρων ή τη χρήση λύσεων λογισμικού που μειώνουν δραματικά τη φωτεινότητα και την ποιότητα της εικόνας, η Huawei ενσωμάτωσε μια ειδική στρώση μικρο-διάταξης στο εσωτερικό του πάνελ της οθόνης.

Ο έλεγχος αυτής της λειτουργίας πραγματοποιείται μέσω ενός φυσικού διακόπτη στο σώμα του υπολογιστή. Με την ενεργοποίηση του, η γωνία θέασης περιορίζεται αυστηρά στις 30 μοίρες αριστερά και δεξιά από τον άξονα θέασης του χρήστη. Για οποιονδήποτε παρατηρητή βρίσκεται εκτός αυτού του πεδίου, η οθόνη εμφανίζεται εντελώς σκοτεινή, καθιστώντας αδύνατη την ανάγνωση εγγράφων ή την παρακολούθηση περιεχομένου σε πολυσύχναστους χώρους, όπως αεροδρόμια, καφετέριες ή μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η υλοποίηση αυτή προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη απενεργοποιημένη θέση, η οθόνη διατηρεί την πλήρη γωνία θέασης 178 μοιρών, επιτρέποντας την κανονική προβολή περιεχομένου σε συνεργατικές περιβάλλοντα εργασίας χωρίς καμία απώλεια στην αντίθεση ή την ορθότητα των χρωμάτων.

Υλικά κατασκευής και θερμική διαχείριση στα 798 γραμμάρια

Η επίτευξη βάρους 798 γραμμαρίων κατέστη εφικτή χάρη στη χρήση ενός προηγμένου κράματος μαγνησίου-λιθίου για την κατασκευή του σασί. Το συγκεκριμένο υλικό προσφέρει έως και 30% χαμηλότερη πυκνότητα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά κράματα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία, διατηρώντας παράλληλα την δομική ακαμψία που απαιτείται για την καθημερινή χρήση.

Παρά το ελάχιστο πάχος των 12,5 χιλιοστών, η Huawei σχεδίασε εκ νέου το σύστημα ψύξης της συσκευής. Το εσωτερικό περιλαμβάνει έναν εξαιρετικά λεπτό θάλαμο ατμού κατασκευασμένο από χαλκό και δύο ανεμιστήρες τεχνολογίας Shark Fin με πτερύγια πάχους μόλις 0,1 χιλιοστού. Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει την αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας από τα κρίσιμα εξαρτήματα, αποτρέποντας το φαινόμενο του thermal throttling ακόμα και κατά την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών.

Οθόνη OLED υψηλής ευκρίνειας και απόδοσης

Στον τομέα της οθόνης, το MateBook Pro S εξοπλίζεται με ένα πάνελ OLED διαγωνίου 14,2 ιντσών, με αναλογία πλευρών 3:2, η οποία προτιμάται ιδιαίτερα για εργασίες παραγωγικότητας καθώς προσφέρει περισσότερο κατακόρυφο χώρο κατά την ανάγνωση κειμένων ή την επεξεργασία υπολογιστικών φύλλων.

Η ανάλυση ανέρχεται στα 3120 x 2080 pixel, προσφέροντας πυκνότητα 264 PPI. Ο ρυθμός ανανέωσης είναι προσαρμοστικός έως τα 120Hz, εξασφαλίζοντας ομαλή κύλιση και άμεση απόκριση στις εντολές του χρήστη. Η φωτεινότητα φτάνει τα 1000 nits σε περιεχόμενο HDR, ενώ η κάλυψη του χρωματικού φάσματος DCI-P3 αγγίζει το 100%, καθιστώντας την οθόνη κατάλληλη για επαγγελματική επεξεργασία φωτογραφίας και βίντεο.

Αρχιτεκτονική επεξεργαστή και αυτόνομο λογισμικό

Στο εσωτερικό του MateBook Pro S βρίσκεται ο νέος επεξεργαστής Kirin PC, ο οποίος βασίζεται σε προσαρμοσμένη αρχιτεκτονική ARM. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας για πλήρη ανεξαρτησία στον τομέα του υλικού, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ο επεξεργαστής ενσωματώνει εξειδικευμένη μονάδα επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης (NPU), η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών όπως η απομόνωση θορύβου κατά τις τηλεδιασκέψεις, η αυτόματη πλαισίωση της κάμερας και η τοπική επεξεργασία αλγορίθμων μηχανικής μάθησης χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Το λειτουργικό σύστημα είναι το HarmonyOS PC, το οποίο προσφέρει άμεση συνδεσιμότητα με τις υπόλοιπες συσκευές του οικοσυστήματος της Huawei, όπως smartphones και tablets. Η μεταφορά αρχείων πραγματοποιείται με απλή μεταφορά (drag and drop), ενώ υποστηρίζεται η παράλληλη χρήση της οθόνης του tablet ως δευτερεύουσας οθόνης για τον υπολογιστή.

Αυτονομία και συνδεσιμότητα

Παρά τον περιορισμένο όγκο του σασί, η Huawei κατάφερε να ενσωματώσει μια μπαταρία χωρητικότητας 70Wh. Σε συνδυασμό με την ενεργειακή διαχείριση του επεξεργαστή Kirin, η αυτονομία της συσκευής μπορεί να καλύψει πλήρως μια εργάσιμη ημέρα τυπικής χρήσης.

Ο συνοδευτικός φορτιστής τεχνολογίας Gallium Nitride (GaN) ισχύος 90W διαθέτει εξαιρετικά μικρό μέγεθος, ενώ μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία από το 0% στο 50% μέσα σε περίπου 30 λεπτά. Όσον αφορά τις θύρες επικοινωνίας, ο υπολογιστής διαθέτει δύο θύρες USB-C με υποστήριξη Thunderbolt/USB4 για γρήγορη μεταφορά δεδομένων και έξοδο βίντεο, καθώς και υποδοχή ήχου 3.5mm.

Διαθεσιμότητα

Το Huawei MateBook Pro S είναι ήδη διαθέσιμο στην Κίνα με τιμή εκκίνησης τα 7999 yuan (περίπου €1025) για την έκδοση 24GB + 512GB. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα κυκλοφορήσει σε δυτικές αγορές.