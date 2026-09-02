Η Apple καθιστά επίσημα παρωχημένα τρία μοντέλα MacBook

Σύνοψη

Η Apple ενέταξε επίσημα τρία μοντέλα Mac στη λίστα παρωχημένων (obsolete) προϊόντων, καθώς παρήλθαν επτά χρόνια από την τελευταία ημέρα επίσημης διανομής τους.

Οι συσκευές είναι το MacBook Air 13 ιντσών (Retina, 2018), το MacBook Pro 13 ιντσών (2018, με τέσσερις θύρες Thunderbolt 3) και το MacBook Pro 13 ιντσών (2017, με δύο θύρες Thunderbolt 3).

Ο χαρακτηρισμός «παρωχημένο» σημαίνει τον άμεσο τερματισμό παροχής αυθεντικών ανταλλακτικών για βλάβες υλικού στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Επισκευής (AASP).

Η μοναδική εξαίρεση αφορά τις μπαταρίες, καθώς η Apple διατηρεί πολιτική επισκευής μπαταριών έως και 10 χρόνια, εφόσον υπάρχει το σχετικό απόθεμα.

Η Apple πρόσθεσε επισήμως στη λίστα παρωχημένων (obsolete) συσκευών το MacBook Air 13 ιντσών (Retina, 2018), το MacBook Pro 13 ιντσών (2018, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3) και το MacBook Pro 13 ιντσών (2017, δύο θύρες Thunderbolt 3). Τα εν λόγω μοντέλα έχοντας πλέον ξεπεράσει το όριο των επτά ετών από την παύση της εμπορικής τους διάθεσης, χάνουν οριστικά το δικαίωμα επισκευής με επίσημα ανταλλακτικά από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Η πολιτική της Apple όσον αφορά τον κύκλο ζωής του υλικού (hardware) είναι εξαιρετικά αυστηρή και ακολουθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία βασίζονται στην ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία σταμάτησε να διανέμει το προϊόν προς πώληση. Όταν συμπληρώνονται πέντε χρόνια από αυτή την ημερομηνία, τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως «παλαιά» (vintage), επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες τους να αναζητήσουν υπηρεσίες επισκευής αποκλειστικά και μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά στις αποθήκες της Apple ή των Εξουσιοδοτημένων Παρόχων Σέρβις (AASP).

Ωστόσο, όταν το χρονικό όριο ξεπεράσει την επταετία, οι συσκευές μεταπίπτουν στην κατηγορία των «παρωχημένων» (obsolete), κάτι που σηματοδοτεί τον απόλυτο τερματισμό κάθε επίσημης παροχής υλικού υποστήριξης.

Η ιστορική σημασία του MacBook Air του 2018

Το MacBook Air 13 ιντσών που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2018 κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας από το Κουπερτίνο. Επρόκειτο για τον πρώτο υπολογιστή της σειράς Air που ενσωμάτωσε οθόνη υψηλής ανάλυσης Retina, ικανοποιώντας ένα πάγιο και μακροχρόνιο αίτημα των καταναλωτών. Τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς MacBook Air περιορίζονταν σε οθόνες χαμηλότερης ανάλυσης με σημαντικά μειωμένη χρωματική απόδοση και πυκνότητα pixel, γεγονός που τα καθιστούσε οπτικά κατώτερα από την αντίστοιχη σειρά Pro.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν περιορίστηκε μόνο στην αναβάθμιση της οθόνης, καθώς η Apple προχώρησε σε έναν ριζικό επανασχεδιασμό του σασί, υιοθετώντας αισθητά μικρότερα πλαίσια γύρω από την οθόνη (bezels) και μειώνοντας δραστικά τον συνολικό όγκο και το βάρος της συσκευής. Παράλληλα, το μοντέλο του 2018 εισήγαγε για πρώτη φορά τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων Touch ID στη σειρά Air, προσφέροντας βιομετρική ασφάλεια μέσω του αποκλειστικού συνεπεξεργαστή T2. Ήταν επίσης η χρονιά που η εταιρεία αποφάσισε να αφαιρέσει τις παραδοσιακές θύρες USB-A και τη μαγνητική θύρα φόρτισης MagSafe, μεταβαίνοντας αποκλειστικά στο πρότυπο USB-C / Thunderbolt 3, προκαλώντας εκτενείς συζητήσεις στην τεχνολογική κοινότητα σχετικά με την ανάγκη χρήσης εξωτερικών προσαρμογέων (dongles) από τους τελικούς χρήστες.

Τα MacBook Pro της γενιάς Intel Kaby Lake και ο επανασχεδιασμός του 2018

Αντίστοιχης βαρύτητας είναι και η συμπερίληψη των δύο μοντέλων MacBook Pro 13 ιντσών στη λίστα obsolete. Το MacBook Pro του 2017, εξοπλισμένο με δύο θύρες Thunderbolt 3 και επεξεργαστές αρχιτεκτονικής Kaby Lake της Intel, αποτέλεσε μια ήπια αναβάθμιση επιδόσεων σε σχέση με τον δραστικό επανασχεδιασμό του 2016. Από την άλλη, η έκδοση του 2018 με τις τέσσερις θύρες Thunderbolt 3 έφερε σημαντικότερες τεχνολογικές προσθήκες, όπως την ενσωμάτωση της τεχνολογίας True Tone στην οθόνη, η οποία προσάρμοζε αυτόματα τη θερμοκρασία του λευκού ανάλογα με τον περιβαλλοντικό φωτισμό, προσφέροντας μια πιο ξεκούραστη εμπειρία ανάγνωσης και προβολής multimedia.

Και οι τρεις συσκευές που προστέθηκαν στη λίστα (το Air του 2018 και τα δύο Pro) φέρουν το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πληκτρολόγιο τεχνολογίας «butterfly». Παρά την προσπάθεια της Apple το 2018 να παρουσιάσει την τρίτη γενιά αυτού του μηχανισμού, τοποθετώντας μια μεμβράνη σιλικόνης κάτω από τα πλήκτρα για να αποτρέψει την εισχώρηση σκόνης που προκαλούσε κολλήματα και αστοχίες υλικού, τα προβλήματα αξιοπιστίας δεν εξαλείφθηκαν πλήρως. Η ιστορία έδειξε ότι αυτός ο σχεδιασμός αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μηχανικά λάθη της δεκαετίας για την εταιρεία, οδηγώντας σε μαζικές δωρεάν αντικαταστάσεις μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων επισκευής και, τελικά, στην πλήρη εγκατάλειψη της τεχνολογίας butterfly υπέρ του παραδοσιακού μηχανισμού (Magic Keyboard) λίγα χρόνια αργότερα.

Τι σημαίνει η μετάβαση για την επισκευαστική διαδικασία

Για τον τελικό καταναλωτή, η ένταξη των συσκευών αυτών στη λίστα των παρωχημένων προϊόντων μεταφράζεται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Οι επίσημοι αντιπρόσωποι και τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της Apple (όπως η iStorm, η Document και η InfoQuest) παύουν να έχουν τη δυνατότητα παραγγελίας μητρικών πλακετών, οθονών, πληκτρολογίων ή άλλων δομικών εξαρτημάτων για τα συγκεκριμένα μοντέλα. Συνεπώς, οποιαδήποτε βλάβη από αυτό το σημείο και έπειτα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά μέσω ανεπίσημων καναλιών επισκευής ή καταστημάτων τρίτων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεταχειρισμένα εξαρτήματα ή ανταλλακτικά μη πιστοποιημένης ποιότητας.

Ωστόσο, υπάρχει μια εξαιρετικά σημαντική εξαίρεση στους κανόνες της Apple που αξίζει να σημειωθεί. Η εταιρεία διατηρεί μια ειδική πολιτική που επιτρέπει την επισκευή και αντικατάσταση αποκλειστικά των μπαταριών για τα laptops της, για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να αγγίξει έως και τα δέκα χρόνια από την ημέρα που το Mac διατέθηκε για τελευταία φορά στο εμπόριο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι κάτοχοι του MacBook Air 2018 ή των MacBook Pro 2017 και 2018 ενδέχεται να μπορούν ακόμα να αιτηθούν την αντικατάσταση της υποβαθμισμένης μπαταρίας τους μέσω της επίσημης οδού, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το εκάστοτε τοπικό επισκευαστικό κέντρο διαθέτει το απαραίτητο απόθεμα.