Microsoft Surface Pro 12 και Laptop 13: Επίσημα με Snapdragon X2 Plus και τεράστια αυτονομία

Σύνοψη

Η Microsoft παρουσίασε επισήμως τα νέα υβριδικά συστήματα Surface Pro 12 ιντσών και τους φορητούς υπολογιστές Surface Laptop 13 ιντσών, βασισμένα στη νέα αρχιτεκτονική ARM.

Στην καρδιά των νέων συσκευών βρίσκεται ο ολοκαίνουριος επεξεργαστής Snapdragon X2 Plus της Qualcomm, ο οποίος ενσωματώνει 6-πύρηνη CPU και πανίσχυρη μονάδα NPU απόδοσης 80 TOPS για τοπική διαχείριση διεργασιών τεχνητής νοημοσύνης.

Το Surface Pro 12 διαθέτει οθόνη PixelSense LCD 90Hz, προσφέρει αυτονομία έως 15,5 ώρες, αξιοποιεί την εφαρμογή Ink Canvas για μετατροπή σκίτσων σε κείμενο και υποστηρίζει το προηγμένο Surface Slim Pen.

Το Surface Laptop 13 ιντσών εξασφαλίζει εντυπωσιακή αυτονομία έως και 22,5 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, διατηρεί το βάρος στα μόλις 1.225 γραμμάρια και ενσωματώνει ένα ολοκαίνουριο haptic trackpad στο αλουμινένιο σασί του.

Ανακοινώθηκε επίσης το νέο Surface Mouse με ενσωματωμένη απτική ανάδραση, υποστήριξη Bluetooth 6.0 και αποκλειστικό, πλήρως παραμετροποιήσιμο πλήκτρο για την άμεση κλήση του ψηφιακού βοηθού Copilot.

Η Microsoft προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια των νέων Surface Pro 12 ιντσών και Surface Laptop 13 ιντσών, επιλέγοντας να στηρίξει έμπρακτα την πλατφόρμα Windows on ARM ενσωματώνοντας τον εξαιρετικά αποδοτικό επεξεργαστή Snapdragon X2 Plus της Qualcomm.

Η κατεύθυνση της εταιρείας υπογραμμίζει την ωρίμανση του οικοσυστήματος, καθώς τα νέα συστήματα υπόσχονται θεαματική βελτίωση στην ενεργειακή συμπεριφορά σε συνδυασμό με κορυφαίες επιδόσεις στον ολοένα και πιο απαιτητικό τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δύο νέες προτάσεις απευθύνονται ξεκάθαρα στους επαγγελματίες και τους δημιουργούς περιεχομένου που αναζητούν την απόλυτη φορητότητα χωρίς καμία παραχώρηση στην επεξεργαστική ισχύ, αξιοποιώντας στο έπακρο την ενσωματωμένη NPU των 80 TOPS. Η τελευταία διαχειρίζεται τοπικά τις προηγμένες λειτουργίες του Copilot και των νέων AI εφαρμογών, αποφορτίζοντας την κεντρική μονάδα επεξεργασίας και εξασφαλίζοντας μια πρωτοφανή αυτονομία που αγγίζει μέχρι και τις 22,5 ώρες.

Το ανασχεδιασμένο Microsoft Surface Pro 12 ιντσών, που κυκλοφορεί πλέον στη δεύτερη έκδοσή του, επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των συσκευών 2-in-1, κατορθώνοντας να διατηρήσει το συνολικό βάρος στα μόλις 686 γραμμάρια και το πάχος στο εντυπωσιακό νούμερο των 7,8 χιλιοστών. Στην πρόσοψη του tablet κυριαρχεί η άριστης ποιότητας οθόνη τεχνολογίας PixelSense LCD με την παραδοσιακή αναλογία 3:2, η οποία προσφέρει υπερυψηλή ανάλυση 2.196 x 1.464 pixels και ομαλότατο ρυθμό ανανέωσης 90Hz. Οι μηχανικοί του τμήματος hardware σχεδίασαν το πάνελ ώστε να συνεργάζεται απολύτως αρμονικά με το προαιρετικό stylus Surface Slim Pen, το οποίο διαθέτει την ικανότητα να αναγνωρίζει 4.096 διαφορετικά επίπεδα πίεσης, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια στις ψηφιακές πινελιές των δημιουργικών επαγγελματιών.

Παράλληλα με το νέο hardware, κάνει την εμφάνισή της η νέα εφαρμογή Ink Canvas, ένα πρωτοποριακό εργαλείο παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που ανατρέπει την καθιερωμένη ροή μετατροπής απλού κειμένου σε εικόνα, αναλαμβάνοντας να μεταφράσει άμεσα τα πρόχειρα σκίτσα του χρήστη σε πλήρως δομημένο ψηφιακό κείμενο. Το εσωτερικό της συσκευής φιλοξενεί το παθητικά ψυχόμενο Snapdragon X2 Plus chip, το οποίο εγγυάται παντελή απουσία θορύβου λόγω της έλλειψης μηχανικών ανεμιστήρων, ενώ συνδυάζεται αρμονικά με επιλογές μνήμης RAM στα 16GB ή 24GB και ταχύτατο αποθηκευτικό χώρο τεχνολογίας UFS στα 256GB ή 512GB.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα που δημοσίευσε ο κατασκευαστής, ο νέος ARM επεξεργαστής της Qualcomm προσφέρει 17% ταχύτερη εκτέλεση καθημερινών εργασιών γραφείου, 60% ανώτερες επιδόσεις στην επεξεργασία γραφικών και μια πραγματικά εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 95% στην τοπική εκτέλεση μοντέλων AI συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη γενιά. Ο κρίσιμος τομέας της αυτονομίας παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς η ενσωματωμένη μπαταρία του tablet μπορεί να υποστηρίξει έως και 15,5 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο υψηλής ανάλυσης ή 11,5 ώρες ενεργής περιήγησης στο διαδίκτυο.

Η αναπλήρωση της ενέργειας πραγματοποιείται μέσω των δύο διαθέσιμων θυρών USB-C 3.2 που υποστηρίζουν ισχύ φόρτισης έως 45W, αν και πρέπει να τονιστεί πως ο αντίστοιχος φορτιστής απουσιάζει από τη βασική συσκευασία και απαιτεί ξεχωριστή αγορά. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από την υποστήριξη του προτύπου DisplayPort 1.4a που επιτρέπει την ταυτόχρονη οδήγηση δύο εξωτερικών οθονών ανάλυσης 4K στα 60Hz, καθώς και από τα υπερσύγχρονα πρωτόκολλα ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4.

Περνώντας στο Microsoft Surface Laptop 13 ιντσών, αποτελεί ιδανική πρόταση για τους καταναλωτές που προτιμούν τον αυστηρά παραδοσιακό σχεδιασμό των φορητών υπολογιστών, διατηρώντας στο ακέραιο τη φιλοσοφία της κορυφαίας κατασκευαστικής ποιότητας που χαρακτηρίζει τη σειρά. Το κεντρικό σασί κατασκευάζεται από εξαιρετικά ανθεκτικό αλουμίνιο και φιλοξενεί ένα εξαιρετικό πληκτρολόγιο που ταιριάζει απόλυτα χρωματικά με το υπόλοιπο σώμα, συνοδευόμενο από ένα υπερσύγχρονο trackpad νέας γενιάς που βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία απτικής ανάδρασης (haptic feedback) για την καταγραφή των κλικ.

Η οθόνη PixelSense LCD των 13 ιντσών ακολουθεί τον κανόνα της αναλογίας 3:2, αποδίδοντας ανάλυση 1.920 x 1.280 pixels και σταθερό ρυθμό ανανέωσης 60Hz, προσφέροντας παράλληλα πλήρη υποστήριξη αφής και μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 500 nits, τιμή απολύτως ικανοποιητική για άνετη χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Όπως συμβαίνει και στο tablet, το laptop βασίζεται στην εντελώς αθόρυβη παθητική ψύξη του επεξεργαστή Snapdragon X2 Plus, καταργώντας πλήρως τους μηχανικούς ανεμιστήρες που παραδοσιακά συγκεντρώνουν σκόνη και παράγουν ενοχλητικό θόρυβο. Το συνολικό βάρος του μηχανήματος περιορίζεται στα 1.225 gr με το πάχος του κλειστού προφίλ να μετράται στα 17,5 mm, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό σύντροφο για όσους μετακινούνται διαρκώς στο πλαίσιο της εργασίας τους. Το ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος επέτρεψε την ενσωμάτωση μιας αρκετά μεγαλύτερης μπαταρίας, η οποία απογειώνει την αυτονομία στις 22,5 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής βίντεο.

Στον τομέα της ενσύρματης συνδεσιμότητας, οι χρήστες έχουν άμεσα στη διάθεσή τους δύο θύρες τεχνολογίας USB-C, μία κλασική θύρα USB-A πλήρους μεγέθους και τη δοκιμασμένη υποδοχή 3,5 χιλιοστών για τη σύνδεση ενσύρματων ακουστικών. Σε αντίθεση με το Pro 12, η συσκευασία του Laptop περιλαμβάνει κανονικά τον απαραίτητο φορτιστή των 45W, γλιτώνοντας τον αγοραστή από τα επιπλέον έξοδα.

Την ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης των νέων συστημάτων έρχεται να συμπληρώσει το ολοκαίνουριο Microsoft Surface Mouse, ένα εξωτερικό περιφερειακό που ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες και ανασχεδιασμένη εργονομία. Το νέο ποντίκι τιμολογείται επίσημα στα 80 δολάρια και ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό χάρη στην προσθήκη απτικής ανάδρασης, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να αισθάνεται μια διακριτική φυσική ανατροφοδότηση τη στιγμή που ένα ανοιχτό παράθυρο αγκιστρώνεται αυτόματα στην άκρη της οθόνης των Windows.

Ο απόλυτα συμμετρικός και αμφιδέξιος σχεδιασμός του το καθιστά απολύτως κατάλληλο τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες, ενώ η προσθήκη ενός παραμετροποιήσιμου πλήκτρου δράσης που συνδέεται άμεσα με τις λειτουργίες του ψηφιακού βοηθού Copilot επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε πιθανή πτυχή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Η ασύρματη επικοινωνία με τον υπολογιστή εξασφαλίζεται μέσω του νεότερου πρωτοκόλλου Bluetooth 6.0, προσφέροντας ασυναγώνιστη σταθερότητα, ελάχιστη καθυστέρηση και τη χρήσιμη δυνατότητα ταυτόχρονης σύζευξης με πολλαπλές συσκευές.