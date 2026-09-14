macOS 27 Golden Gate: Διαθέσιμο τώρα με νέα Siri AI και Visual Intelligence

Σύνοψη

Η Apple έκανε διαθέσιμο το νέο macOS 27 Golden Gate, αφήνοντας οριστικά εκτός υποστήριξης τους υπολογιστές Mac με επεξεργαστές Intel.

Η αναβάθμιση εισάγει τη νέα Siri AI και το ολοκαίνουριο εργαλείο Visual Intelligence, το οποίο αναλύει και κατανοεί τα στοιχεία που βρίσκονται στην οθόνη του χρήστη για να προτείνει άμεσες ενέργειες.

Νέες λειτουργίες στο Safari επιτρέπουν τη δημιουργία επεκτάσεων και αυτοματισμών μέσω φυσικής γλώσσας, καθώς και την αυτόματη παρακολούθηση τιμών, ενώ η διεπαφή "Liquid Glass" αποκτά νέες επιλογές προσαρμογής της διαφάνειας.

Ενσωματώνονται ισχυρά εργαλεία γονικού ελέγχου (Ask to Browse, Time Allowances) και εξελιγμένα εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφιών (Spatial Reframing) βασισμένα στη μηχανική μάθηση.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη διάθεση του macOS 27, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές των τελευταίων μηνών. Η νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τους υπολογιστές Mac σηματοδοτεί μια καθοριστική μετάβαση στην αρχιτεκτονική της εταιρείας.

Για πρώτη φορά, η αναβάθμιση απαιτεί αυστηρά σύστημα εξοπλισμένο με επεξεργαστή Apple Silicon, αφήνοντας οριστικά στο παρελθόν τα μοντέλα που βασίζονταν σε επεξεργαστές της Intel. Ο κώδικας έχει γραφτεί αποκλειστικά για να εκμεταλλεύεται τον κοινό χώρο μνήμης (Unified Memory) και τη Neural Engine των M-Series chips, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το λειτουργικό δωρεάν μέσα από το μενού των ρυθμίσεων συστήματος, αρκεί να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Η έλευση της Siri AI και του Visual Intelligence

Η μεγαλύτερη προσθήκη αφορά την πλήρη αναβάθμιση της ψηφιακής βοηθού, η οποία αποκτά πλέον δική της, αυτόνομη εφαρμογή συγχρονισμένη μέσω iCloud σε όλες τις συσκευές του οικοσυστήματος. Η Siri AI δεν βασίζεται απλώς σε προκαθορισμένες εντολές, αλλά λειτουργεί ως ένα προηγμένο γλωσσικό μοντέλο που αντιλαμβάνεται το προσωπικό πλαίσιο του χρήστη. Μπορεί να ανασύρει πληροφορίες από παλαιότερα μηνύματα, emails και φωτογραφίες για να συνθέσει σύνθετες απαντήσεις. Η βαθιά ενσωμάτωσή της στο Spotlight καθιστά την αναζήτηση καθολική. Το σύστημα εντοπίζει δεδομένα ασχέτως αν βρίσκονται σε τοπικό φάκελο, στο cloud ή στο διαδίκτυο, ταξινομώντας τα αποτελέσματα βάσει της συνάφειας και του πρόσφατου ιστορικού αλληλεπιδράσεων.

Το Visual Intelligence εισάγει έναν εντελώς νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με το γραφικό περιβάλλον, καταργώντας τη χειροκίνητη αντιγραφή και επικόλληση πληροφοριών. Πατώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Command-Shift-Space, ο χρήστης επιλέγει ένα τμήμα της οθόνης του. Το σύστημα αναλύει οπτικά το περιεχόμενο αυτού του παραθύρου, διαβάζει τα συμφραζόμενα και προτείνει σχετικές ενέργειες. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα email που περιέχει την πρόσκληση για μια εκδήλωση μαζί με αναφορές σε τοποθεσίες, η Siri AI μπορεί να μετατρέψει τα δεδομένα σε ημερολογιακή εγγραφή και να υπολογίσει τον χρόνο διαδρομής. Όλα αυτά τα δεδομένα επεξεργάζονται τοπικά στη συσκευή, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών.

Safari και Shortcuts: Αυτοματισμός μέσω φυσικής γλώσσας

Ο Safari αποκτά εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για τους απαιτητικούς χρήστες που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο δεδομένων. Η λειτουργία αυτόματης ομαδοποίησης καρτελών (tabs) βάσει θεματικών ενοτήτων λύνει το πρόβλημα της ακαταστασίας κατά την εκτενή έρευνα στο διαδίκτυο. Το εργαλείο Notify Me λειτουργεί ως ένας αθόρυβος παρατηρητής στο παρασκήνιο, καθώς παρακολουθεί τις αλλαγές σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες και ειδοποιεί τον χρήστη για πτώση τιμών ή επανακυκλοφορία προϊόντων. Η πραγματική καινοτομία εντοπίζεται στη λειτουργία "Describe an Extension”, αφού αντί να αναζητά έτοιμες λύσεις στο ψηφιακό κατάστημα, ο χρήστης περιγράφει με απλά λόγια τι θέλει να κάνει, όπως την αποθήκευση συνταγών από blogs μαγειρικής σε ένα συγκεκριμένο format. Ο Safari δημιουργεί αυτόματα μια προσαρμοσμένη επέκταση για αυτή τη δουλειά, γράφοντας ουσιαστικά τον κώδικα στο παρασκήνιο.

Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στην εφαρμογή Shortcuts. Το νέο χαρακτηριστικό "Describe a Shortcut" επιτρέπει στους χρήστες να αποφύγουν τον περίπλοκο προγραμματισμό μπλοκ. Γράφοντας απλώς μια πρόταση, το σύστημα αναλαμβάνει να χτίσει όλα τα απαραίτητα βήματα. Μια εντολή όπως «Στείλε μήνυμα στον συνεργάτη μου όταν φεύγω από το γραφείο με τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης βάσει κίνησης» μεταφράζεται αυτόματα σε λειτουργικό κώδικα.

Παράλληλα, οι βελτιώσεις στον πυρήνα του λειτουργικού επιταχύνουν δραματικά τις καθημερινές εργασίες. Το AirDrop ολοκληρώνει τις μεταφορές αρχείων μεγάλου όγκου σε αισθητά μικρότερο χρόνο χάρη στον καλύτερο διαμοιρασμό εύρους ζώνης, ενώ η πλοήγηση σε αρχεία δικτύου γίνεται άμεσα, εξαλείφοντας τις καθυστερήσεις ανάγνωσης φακέλων σε κοινόχρηστους δίσκους (NAS).

Επεξεργασία φωτογραφιών και ασφάλεια ανηλίκων

Η μηχανική μάθηση τροφοδοτεί τα νέα εργαλεία επεξεργασίας στην εφαρμογή Photos. Το Spatial Reframing αναλύει τη γεωμετρία και το βάθος πεδίου της εικόνας, επιτρέποντας τη μετακίνηση του θέματος μετά τη λήψη χωρίς να αλλοιώνεται η προοπτική. Το εργαλείο Extend προσθέτει τεχνητά στοιχεία στις άκρες του κάδρου για να διευρύνει την εικόνα, όταν το αρχικό κάδρο φαίνεται υπερβολικά στενό. Η βελτιωμένη λειτουργία Clean Up διαθέτει πλέον πιο ρεαλιστική απόδοση κατά την αφαίρεση αντικειμένων από πολύπλοκα φόντα. Η μηχανή συμπληρώνει το κενό με υφές υψηλής ανάλυσης που ταιριάζουν απόλυτα με τον φωτισμό του περιβάλλοντος, κάνοντας την αλλοίωση σχεδόν αόρατη με γυμνό μάτι.

Στον τομέα του γονικού ελέγχου, το macOS 27 εισάγει αυστηρότερα κριτήρια μέσω του Ask to Browse. Κάθε νέα ιστοσελίδα που επισκέπτεται ένα παιδί απαιτεί έγκριση από τον κηδεμόνα, μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το Time Allowances προσφέρει ευέλικτη διαχείριση χρόνου ανά κατηγορία εφαρμογών, βασισμένη σε επιστημονικές έρευνες ειδικών για την εκάστοτε ηλικιακή ομάδα. Η οργάνωση διευκολύνεται από το εργαλείο Schedules, το οποίο καθορίζει ποιες εφαρμογές είναι διαθέσιμες ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή την ημέρα της εβδομάδας, βοηθώντας στον διαχωρισμό του χρόνου μελέτης από τον χρόνο ψυχαγωγίας.

Ο ανασχεδιασμός του Liquid Glass

Η οπτική αναβάθμιση του Liquid Glass, την οποία παρουσίασε η εταιρεία την προηγούμενη χρονιά, αποκτά τη χρηστικότητα που έλειπε. Τα νέα εργαλεία προσαρμογής δίνουν στον χρήστη την επιλογή να ρυθμίσει το επίπεδο διαφάνειας των παραθύρων, από εντελώς διάφανο έως απολύτως συμπαγές χρώμα.

Οι πλαϊνές μπάρες εκτείνονται πλέον από άκρη σε άκρη, προσδίδοντας μια ενιαία αισθητική σε όλες τις εγγενείς εφαρμογές, ωστόσο, η απόλυτη διαφάνεια στο μέγιστο επίπεδο απαιτεί υπομονή, καθώς οι αντανακλάσεις των παραθύρων συχνά δυσκολεύουν τον εντοπισμό μικρών εικονιδίων, ειδικά όταν δουλεύει κανείς σε έντονο φυσικό φως εξωτερικού χώρου. Ο νέος ρυθμιστής διορθώνει ευτυχώς το πρόβλημα, επιτρέποντας στον καθένα να βρει την κατάλληλη αναλογία ανάμεσα στην εντυπωσιακή αισθητική και τη σωστή εργονομία.