Lenovo IdeaPad Vibe και IdeaCentre AIO I: Επίσημα με Qira AI και έμφαση στην εξατομίκευση

Σύνοψη

Η Lenovo προχώρησε στην αποκάλυψη της νέας σειράς laptop IdeaPad Vibe και των desktop IdeaCentre AIO i κατά τη διάρκεια της έκθεσης IFA 2026 στο Βερολίνο, εστιάζοντας στην αρμονική συνύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης με τον προσωποποιημένο σχεδιασμό.

Τα νέα laptops IdeaPad Vibe θα διατεθούν σε εκδόσεις των 14 και 15 ιντσών, ενσωματώνοντας επεξεργαστές αρχιτεκτονικής ARM μέσω του Snapdragon X αλλά και x86 επιλογές με τη σειρά AMD Ryzen AI 400, υποστηρίζοντας παράλληλα κορυφαίες οθόνες τεχνολογίας OLED.

Στον τομέα των desktops, τα IdeaCentre AIO i στις 23.8 και 27 ίντσες καταργούν τον παραδοσιακό όγκο στο πίσω μέρος της οθόνης χάρη σε μια νέα αρχιτεκτονική δομή, ενώ εξοπλίζονται με επεξεργαστές Intel Core και προηγμένη εργονομική βάση.

Το λογισμικό της Lenovo εμπλουτίζεται με τον ψηφιακό βοηθό Qira, ο οποίος εκμεταλλεύεται συνδέσεις τεχνολογίας Workato για να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο και τις καθημερινές εργασίες του χρήστη με εντολές φυσικής γλώσσας.

Η ευρωπαϊκή εμπορική πορεία των νέων συστημάτων ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026.

Στο πλαίσιο του Lenovo Innovation World 2026 που διεξάγεται στο Βερολίνο παράλληλα με την έκθεση IFA, η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη αποκάλυψη της επόμενης γενιάς των προσωπικών της υπολογιστών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σειρά IdeaPad Vibe και στα IdeaCentre AIO i. Ο πυρήνας της νέας προϊοντικής στρατηγικής εστιάζει στην παροχή ισχυρών τοπικών υπολογιστικών πόρων για την εκτέλεση διεργασιών AI, σε συνδυασμό με μια εντελώς νέα προσέγγιση στην παλέτα χρωμάτων και την αλληλεπίδραση του χρήστη με το hardware.

Lenovo IdeaPad Vibe: Αρχιτεκτονική ποικιλομορφία και προηγμένες οθόνες

Τα νέα laptops της σειράς IdeaPad Vibe έρχονται να καλύψουν το κενό μεταξύ των παραδοσιακών παραγωγικών μηχανημάτων και των συσκευών έκφρασης προσωπικού στυλ, προσφέροντας παράλληλα αξιοζήλευτες τεχνικές προδιαγραφές. Κυκλοφορώντας σε εκδόσεις των 14 και 15 ιντσών, τα νέα laptops ενσωματώνουν μεταλλικό σασί υψηλής αντοχής, διατηρώντας το βάρος στο εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του 1.3 κιλού για το μικρότερο μοντέλο, διευκολύνοντας έτσι την ολοήμερη μετακίνηση χωρίς συμβιβασμούς στην αυτονομία της μπαταρίας.

Στο εσωτερικό των συσκευών, η Lenovo έχει επιλέξει μια διττή προσέγγιση όσον αφορά την επεξεργαστική ισχύ, αφήνοντας τον καταναλωτή να επιλέξει ανάμεσα στην ενεργειακή αποδοτικότητα της ARM αρχιτεκτονικής μέσω των επεξεργαστών Snapdragon X και στην ωμή δύναμη των x86 συστημάτων που προσφέρει η σειρά AMD Ryzen AI 400. Όλες οι εκδόσεις πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές του προγράμματος Copilot+ PC, διασφαλίζοντας την ομαλή εκτέλεση τοπικών μοντέλων μηχανικής μάθησης. Η μνήμη RAM μπορεί να φτάσει τα 24GB στα μοντέλα με Snapdragon, ενώ οι εκδόσεις με επεξεργαστές AMD υποστηρίζουν αναβαθμίσιμη μνήμη έως και 32GB. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην ύπαρξη διπλών υποδοχών για αποθηκευτικά μέσα τεχνολογίας SSD, επιτρέποντας την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου έως και το 1TB, χαρακτηριστικό που συχνά απουσιάζει από τα σύγχρονα λεπτά και ελαφριά laptops.

Οπτικά, το IdeaPad Vibe πρωτοπορεί προσφέροντας οθόνες τεχνολογίας OLED που καλύπτουν το 100% του χρωματικού φάσματος DCI-P3 για απόλυτη χρωματική ακρίβεια και βαθιά επίπεδα αντίθεσης, ενώ οι εναλλακτικές επιλογές πάνελ IPS αγγίζουν ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ομαλή κύλιση περιεχομένου. Η συνεργασία της Lenovo με το Pantone Color Institute είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επτά ξεχωριστών χρωματικών επιλογών, όπως τα Chill Blue, Zen Green, Spicy Gold και Moody Blue, απομακρύνοντας τη σειρά από τη μονοτονία των συνηθισμένων γκρι και ασημί αποχρώσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία εισάγει τη δυνατότητα αλλαγής των καλυμμάτων των πλήκτρων (swappable keycaps), επιτρέποντας την περαιτέρω εξατομίκευση του πληκτρολογίου από τον τελικό χρήστη.

Ανασχεδιασμός χωρίς συμβιβασμούς στο IdeaCentre AIO i

Περνώντας στα desktops, το νέο IdeaCentre AIO i επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των All-in-One υπολογιστών εξαλείφοντας τον ογκώδη χώρο φιλοξενίας των εξαρτημάτων που παραδοσιακά βρισκόταν πίσω από το πάνελ της οθόνης. Η νέα αρχιτεκτονική δομή επιτρέπει τη δημιουργία ενός αισθητά πιο κομψού και λεπτού προφίλ, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τους σύγχρονους επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους. Τα συστήματα θα είναι διαθέσιμα με οθόνες ανάλυσης Full HD στις 23.8 και 27 ίντσες, υποστηρίζοντας ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα στα 350 nits.

Κάτω από το καπό, τα νέα AIO τροφοδοτούνται από τους κορυφαίους επεξεργαστές της σειράς Intel Core 7 350, υποστηριζόμενους από ταχύτατη μνήμη LPDDR5x που μπορεί να αγγίξει τα 32GB στην έκδοση των 27 ιντσών. Η εργονομία αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού, με τη νέα βάση να προσφέρει κάθετη ρύθμιση ύψους κατά 30 χιλιοστά και δυνατότητα κλίσης από -5 έως 15 μοίρες, διασφαλίζοντας την ιδανική γωνία θέασης ανεξαρτήτως του ύψους του γραφείου. Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από μια προαιρετική κάμερα υπερύθρων ανάλυσης 5MP για ασφαλή βιομετρική ταυτοποίηση, ενσωματωμένη επιφάνεια ασύρματης φόρτισης στη βάση του υπολογιστή και μια πλήρη σουίτα συνδεσιμότητας που περιλαμβάνει θύρες USB-A, USB-C, καθώς και εισόδους και εξόδους HDMI.

Η ενσωμάτωση του Qira Assistant

Κοινός παρονομαστής όλων των νέων συστημάτων αποτελεί η ενσωμάτωση του Lenovo Qira, του νέου προσωπικού ψηφιακού βοηθού της εταιρείας που έρχεται να αναλάβει τον ρόλο του κεντρικού διαχειριστή διεργασιών. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες σύνδεσης της πλατφόρμας Workato, το Qira αποκτά απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερολογίων και συνεργατικών εργαλείων, επιτρέποντας στον χρήστη να ανακτά πληροφορίες και να εκτελεί σύνθετες ενέργειες χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εντολές φυσικής γλώσσας. Η διαδικασία αυτή μειώνει δραματικά την ανάγκη συνεχούς εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών, προσφέροντας ταυτόχρονα εργαλεία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο, έξυπνα εφέ τηλεδιασκέψεων και αναβαθμισμένες λειτουργίες προστασίας της ιδιωτικότητας.

Διαθεσιμότητα

Αμφότερες οι σειρές θα κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη τον Οκτώβριο σε τιμές από €799 για τα IdeaPad Vibe και €999 για τα IdeaCentre AiO i.