Κανόνες επισκευασιμότητας ΕΕ: Το 80% των κατασκευαστών smartphones παραβιάζει τη νομοθεσία

Σύνοψη

Έναν χρόνο μετά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό, η συντριπτική πλειοψηφία των καταχωρημένων smartphones δεν παρέχει τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες επισκευής στους καταναλωτές.

Η εκτενής έρευνα των οργανώσεων iFixit και Right to Repair Europe σε 2.334 μοντέλα αποκάλυψε ότι μόλις το 18% διαθέτει σωστούς συνδέσμους για τιμές ανταλλακτικών και επίσημα εγχειρίδια επιδιόρθωσης.

Σχεδόν οι μισές συσκευές αφήνουν τα σχετικά πεδία εντελώς κενά στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, ενώ περίπου το 5% παραπέμπει παράτυπα σε πλατφόρμες λιανικής όπως το Temu και το AliExpress.

Αρκετοί κατασκευαστές αυτοαξιολογούνται με την κορυφαία Κατηγορία Α στην επισκευασιμότητα χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ενημέρωσης, εκμεταλλευόμενοι τη συστημική απουσία κρατικών ελέγχων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο απαιτεί άμεση αναθεώρηση και ενσωμάτωση του κόστους των ανταλλακτικών στον τελικό βαθμό, στα πρότυπα του αυστηρότερου γαλλικού μοντέλου αξιολόγησης.

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την επίσημη εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον οικολογικό σχεδιασμό των ηλεκτρονικών συσκευών, η πλειοψηφία των κατασκευαστών smartphones εξακολουθεί να παραβιάζει συστηματικά τους αυστηρούς κανόνες διαφάνειας που αφορούν τη διευκόλυνση των επιδιορθώσεων.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία που τέθηκε σε καθολική ισχύ τον Ιούνιο του 2025, κάθε νέα συσκευή κινητής τηλεφωνίας και κάθε tablet που διατίθεται στα ράφια των κρατών-μελών οφείλει να φέρει μια ευδιάκριτη βαθμολογία επισκευασιμότητας στην ενεργειακή της ετικέτα, υποχρεώνοντας παράλληλα τις εταιρείες να παρέχουν ελεύθερη και άμεση πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες τιμολόγησης ανταλλακτικών μέσω της κεντρικής πλατφόρμας EPREL. Τα δεδομένα, ωστόσο, αποδεικνύουν πως η βιομηχανία της τεχνολογίας αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις της με πρωτοφανή προχειρότητα, στερώντας από τους καταναλωτές το βασικό δικαίωμα της ολοκληρωμένης ενημέρωσης πριν από την αγορά ενός ακριβού τεχνολογικού προϊόντος.

Τα πρόσφατα ευρήματα μιας εκτενούς και λεπτομερούς ανάλυσης που διεξήχθη από τις εξειδικευμένες οργανώσεις iFixit και Right to Repair Europe φέρνουν στην επιφάνεια μια εξαιρετικά προβληματική εικόνα για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι ανεξάρτητοι ερευνητές προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο 2.334 εγγραφών στη βάση δεδομένων EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), αναζητώντας τα υποχρεωτικά τεχνικά δεδομένα που οφείλουν να αναρτούν όλοι ανεξαιρέτως οι κατασκευαστές και οι επίσημοι εισαγωγείς.

Τα επίσημα αποτελέσματα αποκαλύπτουν πως μόνο το 18% των μοντέλων που κυκλοφόρησαν εμπορικά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους προσφέρουν πραγματικά εύκολα προσβάσιμους συνδέσμους προς εγκεκριμένα εγχειρίδια επισκευής ή αναλυτικούς καταλόγους τιμών για τα απαραίτητα εξαρτήματα αντικατάστασης. Το υπόλοιπο ποσοστό απαρτίζεται από παραπλανητικές καταχωρήσεις, ελλιπή στοιχεία και πρακτικές που αγγίζουν τα όρια της εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού.

Παρατηρείται, επίσης, πως σχεδόν τα μισά από τα καταγεγραμμένα μοντέλα τηλεφώνων έχουν αφήσει εντελώς κενά τα ψηφιακά πεδία στα οποία θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται οι σύνδεσμοι προς τις επίσημες ιστοσελίδες τεχνικής υποστήριξης. Ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 19% κατευθύνει τους ανυποψίαστους καταναλωτές σε γενικές σελίδες παρουσίασης προϊόντων που δεν περιέχουν απολύτως καμία τεχνική πληροφορία για επιδιορθώσεις ή παρουσιάζουν τιμολογιακές κλίμακες που στερούνται κάθε λογικής βάσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσέγγιση της Acer, η οποία για την απλή αντικατάσταση μπαταρίας ενός tablet αναφέρει ένα ενδεικτικό εύρος κόστους από 14 έως 128 ευρώ, καθιστώντας πρακτικά αδύνατο για τον δυνητικό αγοραστή να υπολογίσει το πραγματικό μελλοντικό έξοδο της συντήρησης του εξοπλισμού του. Παράλληλα, καταγράφεται ένα ποσοστό 8% των καταχωρήσεων που περιλαμβάνει την αόριστη και άχρηστη προτροπή «συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο», ενώ ένα 5% φτάνει στο σημείο να παραπέμπει επίσημα σε ασιατικές πλατφόρμες μαζικού ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Temu και το AliExpress, μετακυλώντας με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο του εισαγωγέα και την ευθύνη του εκτελωνισμού απευθείας στους ώμους του απλού πολίτη.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της ρυθμιστικής ανάλυσης αφορά την αμφιλεγόμενη μέθοδο αυτοαξιολόγησης που ακολουθούν ορισμένες εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται ξεδιάντροπα τα τεράστια κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκες με μικρότερο μερίδιο αγοράς στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως η Oukitel με το σκληροτράχηλο μοντέλο WP35 Pro και η Shenzen με το tablet I17, απονέμουν αυθαίρετα στον εαυτό τους την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία επισκευασιμότητας επιπέδου Κατηγορίας Α, δηλώνοντας ψευδώς μια άριστη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, την ίδια ακριβώς στιγμή που τα αντίστοιχα υποχρεωτικά πεδία στη βάση EPREL παραμένουν εντελώς άδεια.

Αυτού του είδους η πρακτική εγείρει τεράστια ερωτήματα σχετικά με την ουσιαστική αξιοπιστία ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος περιβαλλοντικής σήμανσης, καθώς αποδεικνύεται περίτρανα ότι η νομική διαδικασία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην καλή πίστη των εμπορικών τμημάτων, χωρίς να υφίσταται κανένας απολύτως πραγματικός και ανεξάρτητος έλεγχος από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές προτού τα προϊόντα φτάσουν τελικά στα ράφια των καταστημάτων λιανικής.

Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις που οι κορυφαίοι και παραδοσιακοί παίκτες της βιομηχανίας, όπως η Apple και η Samsung, χαρακτηρίζονται τυπικά συμβατοί με το γράμμα των ευρωπαϊκών κανονισμών, η τελική εμπειρία του μέσου χρήστη παραμένει αδικαιολόγητα περίπλοκη και χρονοβόρα. Ο καταναλωτής υποχρεώνεται τις περισσότερες φορές να περιηγηθεί σε δεκάδες κρυμμένες υποσελίδες και να πραγματοποιήσει πολλαπλά βήματα μέσα από δαιδαλώδη εταιρικά μενού τεχνικής υποστήριξης μέχρι να καταφέρει τελικά να εντοπίσει τον ακριβή και επικαιροποιημένο τιμοκατάλογο των εξαρτημάτων για τη συσκευή που τον ενδιαφέρει. Οι ακτιβιστικές οργανώσεις για το Δικαίωμα στην Επισκευή υποστηρίζουν ένθερμα και τεκμηριωμένα ότι η μόνη πραγματικά βιώσιμη λύση για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού θα ήταν η άμεση και υποχρεωτική ενσωμάτωση του κόστους των ανταλλακτικών στον τελικό βαθμό επισκευασιμότητας, ακολουθώντας κατά γράμμα το ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο που εφαρμόζει εδώ και χρόνια το γαλλικό κράτος μέσω του δικού του εθνικού δείκτη επισκευής.

Η εκτεταμένη έρευνα των ανεξάρτητων φορέων δεν περιορίστηκε μόνο στον ψηφιακό έλεγχο των ηλεκτρονικών καταχωρήσεων, αλλά επεκτάθηκε ταυτόχρονα και σε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους μέσα στα μεγάλα ευρωπαϊκά καταστήματα λιανικής πώλησης, αποκαλύπτοντας τελικά πως η θεσμική άγνοια ή η εμπορική αδιαφορία επεκτείνεται αλυσιδωτά σε ολόκληρη την αλυσίδα διανομής. Στα ράφια γνωστών και πολυεθνικών αλυσίδων τεχνολογίας, όπως καταγράφηκε χαρακτηριστικά σε υποκαταστήματα της Mediamarkt στις Βρυξέλλες αλλά και στη Γερμανία, διαπιστώθηκε ότι οι αυστηρά υποχρεωτικές ενεργειακές ετικέτες απουσίαζαν παντελώς από ένα συντριπτικό ποσοστό των εκθεσιακών συσκευών. Η απουσία αυτών των εξαιρετικά κρίσιμων πληροφοριών, οι οποίες θεωρητικά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της νομοθεσίας, αφαιρεί πλήρως από τον υποψήφιο αγοραστή το αναφαίρετο δικαίωμα να συνυπολογίσει το μακροπρόθεσμο κόστος συντήρησης και τη βιωσιμότητα του εξοπλισμού του πριν προχωρήσει στην τελική οικονομική επένδυση για την απόκτηση ενός νέου smartphone.

Το πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων λαμβάνει μάλιστα πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστούμε ότι παρόμοιες θλιβερές επιδόσεις καταγράφηκαν και στη μεγάλη κατηγορία των οικιακών συσκευών στεγνωτηρίων, όπου οι αντίστοιχοι κανόνες παραβιάζονται σε ποσοστό άνω του 55%, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο και βαθιά ριζωμένο ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης.