Νέα σειρά ηχείων Sony ULT TOWER: Διαθέσιμα στην Ελλάδα τα MAX, 7 και 5 με ισχύ έως 2150W

Σύνοψη

Η σειρά ULT POWER SOUND της Sony ενισχύεται με τα νέα μοντέλα ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 και ULT TOWER 5, τα οποία φέρουν εντυπωσιακά χαρακτηριστικά απόδοσης.

Το κορυφαίο μοντέλο ULT TOWER MAX προσφέρει ισχύ 2150W μέσω ενός ενισχυτή υψηλής απόδοσης και ενσωματώνει τρία μεγάλα woofer για την παραγωγή βαθιών χαμηλών συχνοτήτων.

Η ενσωμάτωση του αποκλειστικού πλήκτρου ULT επιτρέπει την άμεση μετάβαση μεταξύ διαφορετικών ηχητικών προφίλ, όπως τα ULT1, ULT2, FLAT και LIVE, καλύπτοντας κάθε πιθανό σενάριο ακρόασης.

Τα ηχεία σχεδιάστηκαν έπειτα από στενή συνεργασία με καταξιωμένους παραγωγούς και καλλιτέχνες της χιπ χοπ μουσικής σκηνής, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ακουστική πιστότητα στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα.

Προσφέρεται εκτεταμένη φορητότητα χάρη στη μπαταρία που διαρκεί έως και 30 ώρες στο μοντέλο ULT TOWER 7, καθώς και προστασία από το νερό μέσω της πιστοποίησης IPX4.

Η επίσημη διάθεση όλων των νέων μοντέλων της σειράς θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2026, συνοδευόμενη από ευρείες δυνατότητες διασύνδεσης πολλαπλών συσκευών μέσω Auracast.

Η Sony προχώρησε στην επίσημη επέκταση της δημοφιλούς σειράς προϊόντων ήχου ULT POWER SOUND, αποκαλύπτοντας τρία ολοκαίνουργια ηχεία που εστιάζουν στην παραγωγή εξαιρετικά ισχυρών χαμηλών συχνοτήτων και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών αναπαραγωγής ήχου σε χώρους διασκέδασης. Η παρουσίαση των νέων συσκευών περιλαμβάνει τα μοντέλα ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 και ULT TOWER 5, τα οποία αναπτύχθηκαν με κύριο γνώμονα την εξασφάλιση βαθύτερων μπάσων και την επίτευξη ιδιαίτερα υψηλής ηχητικής πίεσης.

Η διαδικασία σχεδιασμού των νέων αυτών συσκευών βασίστηκε στη στενή συνεργασία της κατασκευάστριας εταιρείας με διακεκριμένους δημιουργούς της χιπ χοπ σκηνής, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο υποψήφιος για βραβείο Grammy παραγωγός Dot Da Genius, ο βραβευμένος ντράμερ Daru Jones, ο μουσικός παραγωγός Dready και ο ηχολήπτης Dennis «ROC.am» Jones. Η πολύτιμη ανατροφοδότηση που παρείχαν οι προαναφερθέντες καλλιτέχνες συνέβαλε καθοριστικά στη μικρορύθμιση της ακουστικής απόδοσης, με αποτέλεσμα την παραγωγή βαθύτερων χαμηλών συχνοτήτων, μεγαλύτερης δυναμικής απόκρισης και εξαιρετικά καθαρών φωνητικών.

Κεντρικό δομικό στοιχείο της νέας σειράς αποτελούν τα μεγάλα κυκλικά woofer, τα οποία λειτουργούν σε απόλυτο συντονισμό με τις εσωτερικές ηχητικές καμπίνες μεγάλης χωρητικότητας και την αποκλειστική τεχνολογία ULT DUCT της εταιρείας. Η αλληλεπίδραση αυτών των κατασκευαστικών στοιχείων επιτρέπει στα ηχεία να μεταφέρουν την ακατέργαστη ενέργεια μιας ζωντανής μουσικής συναυλίας απευθείας στον χώρο του τελικού χρήστη, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του περιβάλλοντος. Κάθε διαθέσιμο μοντέλο της σειράς ενσωματώνει το χαρακτηριστικό φυσικό κουμπί ULT, το οποίο παρέχει άμεση πρόσβαση σε τέσσερα ξεχωριστά προφίλ ήχου που προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες ακρόασης. Η ρύθμιση ULT1 αναλαμβάνει την ισχυρή ενίσχυση των βαθιών μπάσων, το προφίλ ULT2 μεγιστοποιεί την ηχητική πίεση παράγοντας συχνότητες που δονούν τον χώρο, η επιλογή FLAT αναπαράγει πιστά την αρχική ηχητική πηγή χωρίς παρεμβάσεις, ενώ η λειτουργία LIVE προσομοιώνει πειστικά την ακουστική αίσθηση ενός ανοιχτού χώρου ζωντανής εμφάνισης. Οι χρήστες διατηρούν παράλληλα τη δυνατότητα περαιτέρω παραμετροποίησης του ήχου μέσω της λειτουργίας Custom EQ που ενσωματώνεται στην εφαρμογή Sony Sound Connect.

Η τεχνική ανωτερότητα του μοντέλου ULT TOWER MAX αποτυπώνεται καθαρά στην αρχιτεκτονική του, καθώς περιλαμβάνει τρία μεγάλα woofers, εκ των οποίων τα δύο είναι στραμμένα προς το εμπρόσθιο μέρος και το ένα προς το πίσω μέρος, υποστηριζόμενα από έναν πανίσχυρο ενισχυτή που αποδίδει ισχύ εξόδου της τάξης των 2150 watt. Η μεσαία επιλογή της σειράς, το ULT TOWER 7, καταφέρνει να παράγει ισχύ εξόδου 420 watt, διατηρώντας την ικανότητα παραγωγής έντονων χαμηλών συχνοτήτων, ενώ το πιο συμπαγές ULT TOWER 5 αποδίδει 300 watt, προσφέροντας αυξημένη φορητότητα χωρίς σημαντικές υποχωρήσεις στην ποιότητα αναπαραγωγής. Τα δύο μεγαλύτερα μοντέλα, δηλαδή το MAX και το 7, ενσωματώνουν επιπλέον την τεχνολογία 360° Party Sound, η οποία αναλαμβάνει να διαχύσει τον ήχο ομοιόμορφα προς κάθε κατεύθυνση. Ειδικότερα, στο μοντέλο MAX, η συνεργασία τεσσάρων tweeter, των εξειδικευμένων ηχείων μεσαίων συχνοτήτων και του οπίσθιου woofer εγγυάται τη δημιουργία ενός πλούσιου ηχητικού πεδίου που γεμίζει αποτελεσματικά μεγάλους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Πέραν της εντυπωσιακής ωμής ισχύος, η Sony έχει εφοδιάσει τα νέα συστήματα με τη λειτουργία Enhanced Sound Field Optimization, μια έξυπνη τεχνολογία που αναλύει διαρκώς τόσο τη φυσική θέση του ηχείου όσο και τα μεταβαλλόμενα επίπεδα θορύβου του περιβάλλοντος, προσαρμόζοντας αυτόματα την ηχητική ισορροπία σε ολόκληρο το φάσμα των συχνοτήτων. Η σχεδίαση των συσκευών εξυπηρετεί εξίσου τους επαγγελματίες του χώρου, προσφέροντας πληθώρα επιλογών συνδεσιμότητας, όπως υποδοχές XLR, RCA και USB-C, καθιστώντας τα ιδανικά για πολύπλοκα DJ setups και απαιτητικές εγκαταστάσεις καραόκε. Η διασύνδεση πολλαπλών μονάδων απλοποιείται θεαματικά μέσω της λειτουργίας Party Chain, η οποία αξιοποιεί το σύγχρονο πρωτόκολλο μετάδοσης Auracast για τον τέλειο συγχρονισμό τόσο της μουσικής αναπαραγωγής όσο και των εξελιγμένων συστημάτων φωτισμού που διαθέτουν οι συσκευές. Τα ενσωματωμένα μοτίβα φωτισμού περιλαμβάνουν τις επιλογές BEAT για έντονα συγχρονισμένα εφέ, WAVE για δυναμική δημιουργία ατμόσφαιρας και MELLOW για πιο ήπιες, χαλαρωτικές εναλλαγές χρωμάτων.

Ο παράγοντας της φορητότητας διαδραματίζει εξίσου κρίσιμο ρόλο στον συνολικό σχεδιασμό, με τα μοντέλα MAX και 7 να ενσωματώνουν αναβαθμισμένους τροχούς μεταφοράς που διαθέτουν ευρύτερα πέλματα, διευκολύνοντας σημαντικά την ασφαλή μετακίνησή τους σε διαφορετικά είδη επιφανειών. Η ενεργειακή αυτονομία του μοντέλου ULT TOWER 7 αγγίζει τις 30 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής, ενώ το πιο μαζεμένο ULT TOWER 5 παρέχει έως και 20 ώρες αδιάλειπτης λειτουργίας, με αμφότερα τα μοντέλα να φέρουν επίσημη πιστοποίηση προστασίας IPX4 κατά την κάθετη τοποθέτησή τους, γεγονός που τα καθιστά απολύτως κατάλληλα για χρήση σε απαιτητικούς εξωτερικούς χώρους. Σε επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης, η κατασκευάστρια εταιρεία επισημαίνει ότι περίπου το 35% των πλαστικών μερών που απαρτίζουν το σώμα του ULT TOWER MAX προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα μοντέλα 7 και 5 ανέρχεται στο 20% του συνολικού πλαστικού, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η κυκλοφορία των συσκευών αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026.