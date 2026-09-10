Ανακοινώθηκαν τα Sonos Ace Ultra και Beam Ultra με ChatGPT: Κυκλοφορία στην Ελλάδα

Σύνοψη

Το ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα Sonos 27 ενσωματώνει προηγμένους ελέγχους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδέσουν εξωτερικούς ψηφιακούς βοηθούς, όπως το ChatGPT της OpenAI, για άμεση διαχείριση της μουσικής.

Η νέα ηχόμπαρα Sonos Beam Ultra υποστηρίζει πραγματικό 7.1.2 Dolby Atmos μέσω εννέα ενισχυτών και κατασκευάζεται με 24% ανακυκλωμένα υλικά, καταναλώνοντας 25% λιγότερη ενέργεια σε κατάσταση αδράνειας.

Τα ασύρματα over-ear ακουστικά Sonos Ace Ultra εξοπλίζονται με δέκα μικρόφωνα για διπλάσια ακύρωση θορύβων, προσαρμοσμένους οδηγούς 40mm και τεχνολογία Headphone Engine 2 για απευθείας σύνδεση με το οικοσύστημα της εταιρείας.

Αμφότερες οι νέες συσκευές θα είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά από τις 29 Σεπτεμβρίου 2026, με την προτεινόμενη τιμή λιανικής να διαμορφώνεται στα 699€ για την ηχόμπαρα και στα 449€ για τα ακουστικά.

Η εξέλιξη του οικιακού ήχου περνάει στο επόμενο επίπεδο με την επίσημη ανακοίνωση του λειτουργικού συστήματος Sonos 27, το οποίο έρχεται να πλαισιωθεί από δύο εντελώς νέες συσκευές που διευρύνουν εντυπωσιακά το hardware χαρτοφυλάκιο της Sonos. Το νέο λογισμικό ανοίγει τον δρόμο για μια πολύ πιο έξυπνη και διαδραστική εμπειρία χρήσης, καθώς οι καταναλωτές αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον δικό τους ψηφιακό βοηθό για τη διαχείριση των αναπαραγωγών τους, ενσωματώνοντας πρωτοποριακές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT. Η αναβάθμιση του οικοσυστήματος συνοδεύεται από την παρουσίαση της εντυπωσιακής ηχόμπαρας Sonos Beam Ultra και των ασύρματων ακουστικών Sonos Ace Ultra, τα οποία φέρνουν τον προσωπικό ήχο υψηλής πιστότητας απευθείας μέσα στο ευρύτερο οικιακό δίκτυο συσκευών.

Πρωτοποριακές δυνατότητες με το λειτουργικό σύστημα Sonos 27

Το νέο ηχητικό λειτουργικό σύστημα Sonos 27 αντιπροσωπεύει το επιστέγασμα δύο δεκαετιών ανάπτυξης, προσφέροντας απαράμιλλη προσαρμοστικότητα μέσω της ανοιχτής πλατφόρμας του που υποστηρίζει πολλαπλούς ψηφιακούς βοηθούς. Εκτός από τον ενσωματωμένο βοηθό Sonos 27voice ο οποίος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για μουσικές εντολές, η εταιρεία λανσάρει το Sonos 27mcp, επιτρέποντας τη σύνδεση με εξωτερικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT της OpenAI.

Οι χρήστες μπορούν πλέον να ζητούν από το ChatGPT να αναπαράγει μουσική σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού τους κατευθείαν από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους, χωρίς να χρειάζεται να διακόψουν την τρέχουσα συνομιλία τους με τον ψηφιακό βοηθό. Επιπλέον, η λειτουργία Sonos Custom Agents επιτρέπει στους ακροατές να δημιουργήσουν τους δικούς τους προσωπικούς βοηθούς, ρυθμίζοντας το μοντέλο, την περσόνα και τη φωνή τους ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το σύστημα Sonos Fabric προσθέτει επιπλέον ευφυΐα, επιτρέποντας στα προϊόντα να αναγνωρίζουν το ένα το άλλο μέσω της τεχνολογίας Sonos Positioning Technology, η οποία αξιοποιεί ήχους υψηλής συχνότητας για να εντοπίσει τη θέση των φορητών ηχείων Move 2 ή Sonos Play και να τα μετατρέψει αυτόματα σε πίσω surround ηχεία μόλις μετακινηθούν στο κατάλληλο σημείο του χώρου.

Ακουστική υπεροχή και σχεδιασμός με τη soundbar Sonos Beam Ultra

Η νέα soundbar Sonos Beam Ultra διατηρεί έναν εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό αλλά κατορθώνει να προσφέρει πραγματικό 7.1.2 Dolby Atmos surround ήχο, ενσωματώνοντας εννέα ψηφιακούς ενισχυτές Class-D που τροφοδοτούν πέντε ηχεία και τέσσερα woofer χαμηλού προφίλ. Η ακουστική διάταξη περιλαμβάνει ένα forward-firing mid tweeter για ακριβή κεντρική εικόνα, δύο side-firing horn-loaded mid tweeters για εξαιρετικό στερεοφωνικό διαχωρισμό και δύο up-firing tweeters τα οποία υποστηρίζουν χωρικό ήχο προκειμένου να δημιουργούν μια ρεαλιστική, τρισδιάστατη εμπειρία ακρόασης.

Για την απομόνωση των διαλόγων, η τεχνολογία AI Speech Enhancement επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα καθαρότητας μέσα από την εφαρμογή της εταιρείας, ενώ τα μικρόφωνα μακρινού πεδίου υποστηρίζουν τον φωνητικό έλεγχο και τη ρύθμιση του ήχου μέσω της τεχνολογίας Trueplay που προσαρμόζει αυτόματα το EQ με βάση την ακουστική του εκάστοτε δωματίου. Από πλευράς συνδεσιμότητας, υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα WiFi 6 και Bluetooth 5.3, ενώ υπάρχει και θύρα USB-C που επιτρέπει τη σύνδεση πηγών ήχου μέσω προσαρμογέα. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ο υπεύθυνος σχεδιασμός της συσκευής, καθώς κατασκευάζεται με 24% ανακυκλωμένα υλικά και καταναλώνει 25% λιγότερη ενέργεια σε κατάσταση αδράνειας συγκριτικά με τα προηγούμενα μοντέλα.

Εντυπωσιακή αυτονομία και ακύρωση θορύβου με τα Sonos Ace Ultra

Τα ασύρματα over-ear ακουστικά Sonos Ace Ultra έρχονται να ολοκληρώσουν τη νέα προϊοντική γκάμα ενσωματώνοντας προσαρμοσμένους οδηγούς 40 mm, οι οποίοι προσφέρουν βαθύ μπάσο και εξαιρετικά καθαρές λεπτομέρειες, υποστηρίζοντας παράλληλα spatial audio και lossless audio μέσω του πρωτοκόλλου Qualcomm aptX Lossless. Η συσκευή εξοπλίζεται με μια εντελώς νέα διάταξη δέκα μικροφώνων που προσφέρει έως και διπλάσια ενεργή ακύρωση θορύβων (Active Noise Cancellation) σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, αξιοποιώντας την τεχνολογία Adaptive ANC η οποία προσαρμόζεται δυναμικά στις αλλαγές που προκαλούνται από την κίνηση του κεφαλιού, τα γυαλιά ή τα μαλλιά του χρήστη.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 1060 mAh εξασφαλίζει εντυπωσιακή διάρκεια χρήσης που φτάνει τις 35 ώρες με ενεργοποιημένο το ANC και τις 50 ώρες με απενεργοποιημένη τη συγκεκριμένη λειτουργία, ενώ υποστηρίζεται γρήγορη φόρτιση μέσω της θύρας USB-C που προσφέρει τρεις επιπλέον ώρες ακρόασης με μόλις τρία λεπτά στην πρίζα. Το καινοτόμο υλικό Headphone Engine 2 επιτρέπει τη λειτουργία Headphone Linking, χάρη στην οποία τα ακουστικά μπορούν να συνδέονται απευθείας με το σύστημα Sonos μέσω WiFi, επιτρέποντας στους ακροατές να μεταφέρουν άμεσα τον ήχο από την τηλεόραση ή το ηχοσύστημα απευθείας στα αυτιά τους με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού που βρίσκεται πάνω στο δεξί ακουστικό.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των νέων συσκευών, η Sonos ανακοίνωσε ότι η ηχόμπαρα Beam Ultra και τα ακουστικά Ace Ultra θα βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων σε όλη την Ευρώπη στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι καταναλωτές στην Ελλάδα θα μπορούν να προμηθευτούν τη soundbar στην τιμή των 699 ευρώ και τα ακουστικά έναντι 449 ευρώ. Η αναβάθμιση του λογισμικού σε Sonos 27 θα διατεθεί σταδιακά ως ενημέρωση λογισμικού για όλα τα συμβατά προϊόντα.