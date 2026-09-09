Apple Watch Ultra 4: Υπερδιπλάσια ακρίβεια μετρήσεων και αυτονομία 45 ωρών

Σύνοψη

Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο Apple Watch Ultra 4, εξοπλισμένο με το ταχύτερο S11 chip για αυξημένη επεξεργαστική ισχύ και ταχύτερη απόκριση στις εντολές.

Το ενσωματωμένο Health Sensing System διαθέτει μεγαλύτερα και αποδοτικότερα πράσινα LED, καταγράφοντας τους καρδιακούς παλμούς κάθε πέντε δευτερόλεπτα και το HRV κάθε πέντε λεπτά.

Η μπαταρία της συσκευής επιτρέπει πλέον την παρακολούθηση εξωτερικών προπονήσεων για έως και 45 ώρες χωρίς καμία ανάγκη επαναφόρτισης.

Το νέο Readiness Score υπολογίζει τον χρόνο αποκατάστασης και προετοιμάζει τον αθλητή για την επόμενη προπόνηση βασιζόμενο στα συγκεντρωμένα βιομετρικά δεδομένα.

Κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 σε αποχρώσεις Natural και Black Titanium.

Η Apple αποκάλυψε το Apple Watch Ultra 4, την τέταρτη γενιά του premium smartwatch που απευθύνεται σε αθλητές αντοχής και λάτρεις της περιπέτειας, ενσωματώνοντας ουσιαστικές αναβαθμίσεις στο εσωτερικό του hardware. Η εταιρεία εστιάζει στην ουσιαστική βελτίωση της συλλογής βιομετρικών δεδομένων και στην απόδοση του συστήματος, προσφέροντας έναν εξαιρετικά ισχυρό υπολογιστή καρπού που διαχειρίζεται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Ο επεξεργαστής S11 και η τοπική επεξεργασία Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο κεντρικός πυρήνας του Apple Watch Ultra 4 βασίζεται στο S11 chip, το οποίο αντιπροσωπεύει την πρώτη πραγματικά σημαντική αναβάθμιση απόδοσης από την εποχή του S9. Η παρουσία του νέου επεξεργαστή επιτρέπει την ταχύτερη τοπική επεξεργασία των δεδομένων υγείας, αποδεσμεύοντας τη συσκευή από την ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας με τους διακομιστές της εταιρείας μέσω cloud. Η αυξημένη επεξεργαστική ισχύς είναι άμεσα συνυφασμένη με τις νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης του οικοσυστήματος, επιτρέποντας στην ψηφιακή βοηθό Siri να ανταποκρίνεται ταχύτατα σε πολύπλοκες εντολές.

Η τοπική επεξεργασία προσφέρει ένα απαράμιλλο πλεονέκτημα στην ασφάλεια των δεδομένων αλλά και στην ταχύτητα απόκρισης κατά τη διάρκεια των απαιτητικών προπονήσεων. Όταν ο χρήστης βρίσκεται σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς σήμα κινητής τηλεφωνίας, το ρολόι διατηρεί την απόλυτη ικανότητα να αναλύει τα δεδομένα πλοήγησης και τα βιομετρικά στοιχεία χωρίς καμία καθυστέρηση. Ο επεξεργαστής διαχειρίζεται αποδοτικότερα την ενέργεια της μπαταρίας, εξασφαλίζοντας ομαλότερη μετάβαση μεταξύ των απαιτητικών εφαρμογών καταγραφής δραστηριοτήτων.

Το νέο Health Sensing System και το Readiness Score

Η πιο σημαντική αλλαγή στο πεδίο της υγείας εντοπίζεται στο κάτω μέρος της κάσας, εκεί όπου το νέο Health Sensing System καταλαμβάνει μεγαλύτερη επιφάνεια ηλεκτροδίων και ενσωματώνει μεγαλύτερα, πολύ πιο αποδοτικά πράσινα LED. Η οπτική ανίχνευση του καρδιακού ρυθμού πραγματοποιείται πλέον κάθε πέντε δευτερόλεπτα, ενώ η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV) καταγράφεται ανά πέντε λεπτά, προσφέροντας μια εξαιρετικά πυκνή και αδιάλειπτη ροή δεδομένων.

Τα αυξημένα βιομετρικά δείγματα τροφοδοτούν άμεσα τον ολοκαίνουργιο αλγόριθμο του Readiness Score. Η λειτουργία αναλύει την ποιότητα του ύπνου, τον καρδιακό ρυθμό ηρεμίας και τη γενικότερη καταπόνηση από τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να αξιολογήσει επιστημονικά τα επίπεδα κόπωσης. Αντί ο αθλητής να βασίζεται αποκλειστικά στο δικό του ένστικτο, το ρολόι προτείνει με μετρήσιμα δεδομένα αν το σώμα είναι πραγματικά έτοιμο για μια έντονη διαλειμματική προπόνηση ή αν απαιτείται μια ημέρα ενεργητικής αποκατάστασης. Η προσέγγιση εισέρχεται δυναμικά στο πεδίο που μέχρι πρότινος μονοπωλούσαν εξειδικευμένοι κατασκευαστές όπως η Garmin, προσφέροντας πλέον μια απόλυτα ολοκληρωμένη εικόνα για τη φυσική κατάσταση του χρήστη.

Παράλληλα, οι αναβαθμισμένοι αισθητήρες προετοιμάζουν το έδαφος για μελλοντικές λειτουργίες πρόληψης, καθώς οι δομές του hardware είναι απολύτως ικανές να υποστηρίξουν προηγμένες ειδοποιήσεις υγείας που βρίσκονται υπό αυστηρή αξιολόγηση από τους ρυθμιστικούς φορείς.

Εντυπωσιακή αυτονομία και το πιο ακριβές GPS της αγοράς

Οι μηχανικοί της Apple προχώρησαν σε εκτεταμένη βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης, καταφέρνοντας να προσφέρουν έως και 45 ώρες συνεχόμενης καταγραφής εξωτερικών προπονήσεων με το GPS διαρκώς ενεργοποιημένο. Η εντυπωσιακή επίδοση καλύπτει άνετα τις ακραίες απαιτήσεις αθλημάτων υπεραντοχής, όπως τα ultramarathons και οι απαιτητικοί αγώνες Ironman, εκεί όπου η διαρκής παροχή ενέργειας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιλογής εξοπλισμού. Η αυτονομία παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ακόμη και με την οθόνη να αγγίζει τη μέγιστη φωτεινότητα κάτω από το άμεσο ηλιακό φως.

Μιλώντας για την ανίχνευση τοποθεσίας, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το Apple Watch Ultra 4 διαθέτει το πιο ακριβές σύστημα GPS που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε αθλητικό smartwatch. Ελαχιστοποιώντας τις αποκλίσεις σε εξαιρετικά απαιτητικά περιβάλλοντα όπως τα πυκνά δάση με έντονη φυλλωσιά ή τα αστικά κέντρα με ψηλούς ουρανοξύστες, το σύστημα χρησιμοποιεί προηγμένους αλγορίθμους διπλής συχνότητας για τον δορυφορικό εντοπισμό. Ο συνδυασμός του αναβαθμισμένου hardware με τους νέους αλγορίθμους εντοπισμού θέσης εγγυάται στους δρομείς και τους ποδηλάτες ότι τα δεδομένα του ρυθμού και της συνολικής απόστασης θα ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα, καταργώντας την ενοχλητική ανάγκη συνεχών διορθώσεων της διαδρομής μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δραστηριότητας.

Σχεδιασμός, κατασκευή και διαθεσιμότητα

Η κάσα των 49 χιλιοστών παραμένει πιστή στη χρήση κορυφαίου τιτανίου αεροδιαστημικής ποιότητας, εξασφαλίζοντας τον ιδανικό συνδυασμό ακραίας αντοχής και χαμηλού βάρους που απαιτείται από ένα ρολόι αυτού του επιβλητικού μεγέθους. Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στο φυσικό χρώμα του μετάλλου και στο εντυπωσιακό Black Titanium, μια προσθήκη που προσδίδει μια σαφώς πιο διακριτική και κομψή αισθητική στη στιβαρή κατασκευή της συσκευής. Η ανθεκτικότητα στο νερό και στη σκόνη παραμένει στα κορυφαία επίπεδα της αγοράς, καθιστώντας το ρολόι ικανό να αντέξει σε ακραίες θερμοκρασίες και περιβάλλοντα βαθιάς κατάδυσης.

Οι προπαραγγελίες στις μεγάλες αγορές ξεκίνησαν ήδη, με την επίσημη κυκλοφορία στα καταστήματα να ορίζεται για την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου.