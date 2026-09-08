Huawei FreeBuds 7: Επίσημα με νέο AI chip για ενεργή ακύρωση θορύβου σε open-fit σχεδιασμό!

Σύνοψη

AI Audio Chip: Διπλάσια υπολογιστική ισχύς με χρόνο απόκρισης συστήματος μόλις 8 μικροδευτερόλεπτα.

Διπλάσια υπολογιστική ισχύς με χρόνο απόκρισης συστήματος μόλις 8 μικροδευτερόλεπτα.

Αναβαθμισμένο ANC: Βελτίωση 230% στο βάθος ακύρωσης θορύβου και δειγματοληψία εξωτερικού περιβάλλοντος 400.000 φορές το δευτερόλεπτο.

Βελτίωση 230% στο βάθος ακύρωσης θορύβου και δειγματοληψία εξωτερικού περιβάλλοντος 400.000 φορές το δευτερόλεπτο.

Εργονομία & σχεδιασμός: Βάρος 4,3 γραμμάρια ανά ακουστικό (χωρίς μαξιλαράκια σιλικόνης) και μετατόπιση του κέντρου βάρους κατά 17% προς τα μέσα για μέγιστη σταθερότητα.

Βάρος 4,3 γραμμάρια ανά ακουστικό (χωρίς μαξιλαράκια σιλικόνης) και μετατόπιση του κέντρου βάρους κατά 17% προς τα μέσα για μέγιστη σταθερότητα.

Μικρότερη θήκη φόρτισης: Διαστάσεις μειωμένες κατά 25% και βάρος μειωμένο κατά 17% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Διαστάσεις μειωμένες κατά 25% και βάρος μειωμένο κατά 17% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Κλήσεις Silent Call: Απομόνωση εξωτερικών ήχων επιπέδου έως 100 dB κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών για κρυστάλλινη φωνή.

Απομόνωση εξωτερικών ήχων επιπέδου έως 100 dB κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών για κρυστάλλινη φωνή.

Τιμολόγηση: Διαθέσιμα στην αγορά της Κίνας στα 999 yuan (~128€), εν αναμονή της ευρωπαϊκής παρουσίασης.

Η Huawei παρουσίασε επίσημα στην κινεζική αγορά τα νέα ασύρματα ακουστικά FreeBuds 7, τα οποία έρχονται να διαδεχθούν την εξαιρετικά επιτυχημένη προηγούμενη γενιά με σαφείς βελτιώσεις στον τομέα της υπολογιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Ενσωματώνοντας ένα εντελώς νέο μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης που αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαχείριση του ήχου, η κατασκευάστρια εταιρεία υπόσχεται να διπλασιάσει την ακαθάριστη υπολογιστική ισχύ σε σύγκριση με τα μοντέλα του παρελθόντος, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία επίπεδα ενεργής ακύρωσης θορύβου σε μια κατηγορία συσκευών που στερείται εντελώς την παθητική ηχομόνωση.

Ο σχεδιασμός semi-in-ear απουσιάζει συνειδητά τα μαξιλαράκια σιλικόνης που συνήθως σφραγίζουν τον ακουστικό πόρο, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος Active Noise Cancellation (ANC) μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία για τους μηχανικούς και τους προγραμματιστές συστημάτων. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φυσική διαρροή ήχου από το αστικό περιβάλλον, το νέο σύστημα υλικού της συσκευής εκτελεί δειγματοληψία του περιβάλλοντος θορύβου με τον εντυπωσιακό ρυθμό των 400.000 φορών ανά δευτερόλεπτο. Μέσω αυτής της ακατάπαυστης σάρωσης του πλήρους ακουστικού φάσματος, οι μικροεπεξεργαστές μπορούν να προσαρμόζουν άμεσα τα αντίθετα ηχητικά κύματα που εξουδετερώνουν την ενοχλητική φασαρία, διατηρώντας παράλληλα ανέπαφη την καθαρότητα της μουσικής αναπαραγωγής.

Η ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των ενσωματωμένων αισθητήρων και του κεντρικού επεξεργαστή παίζει πάντοτε καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία ακρόασης. Σύμφωνα με τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η καθυστέρηση επεξεργασίας έχει ελαχιστοποιηθεί δραματικά στα 8 ms, επιτρέποντας στο σύστημα να αντιδρά ακαριαία σε ξαφνικές διακυμάνσεις της έντασης, όπως ο οξύς ήχος από την κόρνα ενός αυτοκινήτου ή ο βαρύς θόρυβος μιας μηχανής μοτοσικλέτας στο φανάρι. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ταχύτατης επεξεργασίας μεταφράζεται σε μια εκθετική αύξηση της τάξης του 230% στο μέσο βάθος μείωσης του θορύβου, ενώ παράλληλα το εύρος ζώνης που αφιερώνεται στην ακύρωση έχει διευρυνθεί κατά 275% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Οι μετρήσεις αυτές καταδεικνύουν την τεράστια στροφή της βιομηχανίας προς τον υπολογιστικό ήχο, όπου το λογισμικό και οι πολύπλοκοι αλγόριθμοι αναλαμβάνουν εξολοκλήρου το βάρος της βελτίωσης της ακουστικής απόδοσης.

Εκτός από την υπολογιστική δύναμη, τα νέα ασύρματα ακουστικά εισάγουν έναν προηγμένο αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται αποκλειστικά στην αντίληψη του περιβάλλοντος και των μοναδικών ανατομικών ιδιαιτεροτήτων του κάθε διαφορετικού χρήστη. Το λογισμικό δεν περιορίζεται απλώς στην ψυχρή καταγραφή των εξωτερικών παραμέτρων, αλλά αναλύει ταυτόχρονα το τρισδιάστατο σχήμα του αυτιού και την ακριβή γωνία τοποθέτησης του κάθε ακουστικού μέσα στον πόρο. Επεξεργάζοντας αδιάκοπα αυτά τα προσωπικά δεδομένα πάνω από 10.000 φορές το δευτερόλεπτο, το σύστημα βελτιστοποιεί την ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου κατά 750%, εξασφαλίζοντας πρακτικά ότι η ενεργή ακύρωση θορύβου παραμένει σταθερή και απολύτως αποτελεσματική ακόμα και όταν ο χρήστης περπατάει με γρήγορο βήμα, τρέχει στο πάρκο ή κάνει απότομες κινήσεις με το κεφάλι του στο γυμναστήριο.

Στον τομέα της καθημερινής εργονομίας παρατηρούνται εξίσου σημαντικές και στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής. Κάθε μεμονωμένη μονάδα ζυγίζει αυστηρά 4,3 γραμμάρια, προσφέροντας σχεδόν ανεπαίσθητη παρουσία κατά τη διάρκεια των πολύωρων ακροάσεων εργασίας, ενώ οι σχεδιαστές φρόντισαν να μετατοπίσουν το κέντρο βάρους κατά 17% προς το εσωτερικό του αυτιού προκειμένου να επιτύχουν τέλεια ισορροπία. Η συγκεκριμένη ανακατανομή της μάζας αποτρέπει πλήρως τη χαλάρωση της εφαρμογής με την πάροδο του χρόνου και αυξάνει κατακόρυφα τη σταθερότητα της συσκευής, εξαλείφοντας εντελώς τον φόβο ενδεχόμενης πτώσης κατά τη διάρκεια έντονων αθλητικών δραστηριοτήτων. Πέρα από τα ίδια τα ακουστικά, εκτεταμένος επανασχεδιασμός εφαρμόστηκε μεθοδικά και στην προστατευτική θήκη μεταφοράς και φόρτισης, η οποία παρουσιάζεται μειωμένη κατά 25% σε συνολικό όγκο και κατά 17% σε βάρος, διευκολύνοντας δραματικά την τοποθέτηση της ακόμα και στις μικρότερες τσέπες των ρούχων.

Η ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες επιλογής ασύρματων ακουστικών για τους απαιτητικούς επαγγελματίες και τους πολυάσχολους χρήστες που βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει. Προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη επικοινωνία κάτω από οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες, η συσκευή υποστηρίζει πλέον κλήσεις διπλής κατεύθυνσης μέσω μιας τεχνολογίας που η κατασκευάστρια ονομάζει «silent call». Εκμεταλλευόμενο την άψογη συνεργασία των ενσωματωμένων μικροφώνων και των νέων αλγορίθμων απομόνωσης, το σύστημα υπόσχεται να απομονώνει πλήρως εξωτερικούς ήχους επιπέδου έως και 100 dB, διαχωρίζοντας άψογα τη φωνή του χρήστη από τις ριπές του ανέμου, την κυκλοφορία των οχημάτων ή τις ομιλίες των παρευρισκόμενων σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους. Έτσι εξασφαλίζεται ότι ο συνομιλητής λαμβάνει μια κρυστάλλινη φωνητική ροή, ανεξάρτητα από τις ακουστικές προκλήσεις του χώρου.

Η εμπορική διάθεση της συσκευής ξεκινά άμεσα από την τεράστια αγορά της Κίνας με την προτεινόμενη τιμή λιανικής να ορίζεται επίσημα στα 999 yuan, ποσό που μεταφράζεται με τα σημερινά δεδομένα ισοτιμιών σε περίπου 128 ευρώ. Παρόλο που η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την ακριβή τιμολόγηση για την αγορά της Ευρώπης, η ιστορική πορεία των προϊόντων της δείχνει πως θα τα δούμε στις δυτικές αγορές σύντομα.