Sony WH-1000XM4C, CH730N & CH530: Νέα ασύρματα ακουστικά με αυτονομία έως 55 ώρες

Σύνοψη

Η Sony ενισχύει την γκάμα των ασύρματων ακουστικών της παρουσιάζοντας τρία νέα μοντέλα που καλύπτουν τη μεσαία, την premium και την entry-level κατηγορία, τα οποία είναι σχεδιασμένα για μουσική, ταξίδια, εργασία και καθημερινή ακρόαση.

Τα premium WH-1000XM4C βασίζονται στα δημοφιλή WH-1000XM4, προσφέροντας την εξουδετέρωση θορύβου της σειράς 1000X, κορυφαία ποιότητα ήχου, εξατομικευμένες ρυθμίσεις μέσω ισοσταθμιστή 10 ζωνών και νέες χρωματικές επιλογές όπως το Lavender.

Η μεσαία κατηγορία εμπλουτίζεται με τα αναδιπλούμενα WH-CH730N που ενσωματώνουν τεχνολογία Dual Noise Sensor, προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου, βελτιωμένη ποιότητα κλήσεων και παρέχουν αυτονομία 50 ωρών με ενεργοποιημένο το ANC.

Τα entry-level WH-CH530 έρχονται σε έξι ζωηρά χρώματα, παρέχουν 55 ώρες αναπαραγωγής, διαθέτουν έλεγχο μέγιστης έντασης σε πέντε επίπεδα για την προστασία της ακοής και προσφέρουν καθαρές κλήσεις χάρη στη μείωση θορύβου μέσω τεχνολογίας AI.

Όλα τα νέα μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα μια περιορισμένης κυκλοφορίας συνεργασία με τη Hello Kitty που θα περιλαμβάνει ειδικά bundles για επιλεγμένα ακουστικά.

Η Sony προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας της σειράς ασύρματων ακουστικών, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με επιλογές που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών και καλύπτουν τόσο την premium και τη μεσαία, όσο και την entry-level κατηγορία της αγοράς.

Η εταιρεία εστιάζει στην ανανέωση ήδη επιτυχημένων συνταγών, προσθέτοντας σύγχρονες λειτουργίες και βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας για εργασία, ταξίδια και αδιάλειπτη ακρόαση μουσικής. Οι νέες προτάσεις έρχονται να προστεθούν στην υπάρχουσα γκάμα που περιλαμβάνει τα πρόσφατα ανακοινωθέντα μοντέλα 1000X THE COLLEXION και WH-1000XM6, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς.

Στην κορυφή των νέων ανακοινώσεων συναντάμε τα WH-1000XM4C, ένα ζευγάρι premium ασύρματων ακουστικών εξουδετέρωσης θορύβου που αντλεί την έμπνευσή του άμεσα από τα εξαιρετικά δημοφιλή WH-1000XM4. Από το 2016, η σειρά 1000X έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατηγορίας premium ασύρματης ακρόασης, συνδυάζοντας κορυφαία εξουδετέρωση θορύβου με υψηλή ποιότητα ήχου και έξυπνες λειτουργίες σχεδιασμένες για την καθημερινότητα.

Τα νέα WH-1000XM4C διατηρούν την καταξιωμένη τεχνολογία ενεργής ακύρωσης θορύβου της σειράς, η οποία περιορίζει αποτελεσματικά τους καθημερινούς θορύβους όπως η φασαρία της πόλης, ο θόρυβος των μέσων μαζικής μεταφοράς και οι συζητήσεις σε πολυσύχναστους χώρους, προσφέροντας έναν πλούσιο και καθηλωτικό ήχο. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στην ανανεωμένη ρύθμιση του ήχου, η οποία έχει προσαρμοστεί σχολαστικά στις τελευταίες μουσικές τάσεις, ενώ παράλληλα δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα για απόλυτα εξατομικευμένες ρυθμίσεις μέσω ενός προηγμένου ισοσταθμιστή 10 ζωνών. Ο ελαφρύς και αναδιπλούμενος over-ear σχεδιασμός τους παραμένει ιδανικός για όσους ταξιδεύουν συχνά, μετακινούνται καθημερινά, εργάζονται εξ αποστάσεως ή αναζητούν μια εμπειρία ακρόασης χωρίς απολύτως κανέναν περισπασμό. Τα WH-1000XM4C θα διατεθούν τον Σεπτέμβριο του 2026 σε τρεις χρωματικές επιλογές που περιλαμβάνουν το Μαύρο, το Platinum Silver και τη νέα απόχρωση Lavender.

Κατεβαίνοντας στη μεσαία κατηγορία, η Sony παρουσιάζει τα WH-CH730N, τα οποία στοχεύουν να προσφέρουν τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου και τεράστια ευελιξία για καθημερινή χρήση σε μια σαφώς πιο προσιτή τιμή σε σχέση με τη ναυαρχίδα της εταιρείας. Ο ελαφρύς και άνετος over-ear σχεδιασμός τους είναι βελτιστοποιημένος για πολύωρη χρήση, ενώ πλέον διαθέτουν έναν πρακτικό αναδιπλούμενο μηχανισμό που διευκολύνει την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Η ανώτερη εξουδετέρωση θορύβου επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας Dual Noise Sensor, η οποία αναλαμβάνει να απομονώσει τον χρήστη από το περιβάλλον του.

Επιπλέον, η ποιότητα των κλήσεων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τους εργαζομένους με υβριδικό μοντέλο εργασίας και τους φοιτητές, παραμένει καθαρή ακόμη και σε εξαιρετικά θορυβώδη περιβάλλοντα χάρη στην τεχνολογία Precise Voice Pickup. Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει μικρόφωνα σχηματισμού δέσμης, βελτιστοποιημένη τοποθέτηση των μικροφώνων και ένα προηγμένο σύστημα μείωσης θορύβου που βασίζεται σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI). Στα πλεονεκτήματά τους προστίθεται η εντυπωσιακή διάρκεια ζωής της μπαταρίας που αγγίζει τις 50 ώρες με συνεχώς ενεργοποιημένη την εξουδετέρωση θορύβου, καθώς και η υποστήριξη γρήγορης φόρτισης όπου μόλις 3 λεπτά στην πρίζα επαρκούν για 1 ώρα απρόσκοπτης αναπαραγωγής. Ο εξοπλισμός τους συμπληρώνεται από πρακτικές λειτουργίες όπως το LE Audio για απρόσκοπτη σύνδεση, η συνδεσιμότητα Multipoint για ταυτόχρονη σύζευξη με δύο συσκευές και η υποστήριξη Fast Pair και Swift Pair. Τα WH-CH730N αναμένονται επίσης τον Σεπτέμβριο του 2026 σε πέντε χρώματα: Μαύρο, Λευκό, Ροζ, Μπλε και Μπεζ.

Για τους καταναλωτές που αναζητούν την πρώτη τους επαφή με τα αξιόπιστα ασύρματα ακουστικά της εταιρείας, τα on-ear WH-CH530 αποτελούν τη νέα νεανική και entry-level πρόταση. Διακρίνονται για τον compact και ελαφρύ σχεδιασμό τους, ο οποίος φέρει μαλακή επένδυση στο στήριγμα κεφαλής ώστε να εξασφαλίζεται άνετη εφαρμογή ακόμη και μετά από πολλές ώρες συνεχούς χρήσης. Η μπαταρία τους φτάνει τις 55 ώρες αναπαραγωγής, σημειώνοντας βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ διατηρείται η δυνατότητα γρήγορης φόρτισης που παρέχει έως και 1,5 ώρα ακρόασης με μόλις 3 λεπτά φόρτισης. Ο ήχος τους παραμένει καθαρός και ισορροπημένος, με υποστήριξη προσαρμόσιμων ρυθμίσεων μέσω του ισοσταθμιστή (EQ), ενώ ενσωματώνουν τη λειτουργία μείωσης θορύβου μέσω τεχνολογίας AI για κρυστάλλινα καθαρές κλήσεις κατά τη διάρκεια διαδικτυακών μαθημάτων και επαγγελματικών συσκέψεων. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τους είναι ο ενσωματωμένος έλεγχος μέγιστης έντασης ήχου με δυνατότητα ρύθμισης σε 5 επίπεδα, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για την προστασία της ακοής των νεότερων χρηστών. Παρέχουν διαισθητικά πλήκτρα ελέγχου, υποστήριξη Voice Assistant, σύνδεση Multipoint, Fast Pair, Swift Pair και συμβατότητα με LE Audio. Η κυκλοφορία τους προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2026 σε έξι ζωηρές χρωματικές επιλογές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι σύγχρονες αποχρώσεις Cobalt, Coral Red και Mint, μαζί με τα κλασικά Ροζ, Λευκό και Μαύρο.

Πέρα από τα αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, η Sony ανακοίνωσε μια ειδική συνεργασία με τη Hello Kitty, με σκοπό να γιορτάσει την ελευθερία της έκφρασης, τη διασκέδαση και το προσωπικό στυλ μέσα στην καθημερινότητα. Η σύμπραξη αυτή θα αποφέρει ειδικά bundles διαθέσιμα σε περιορισμένες ποσότητες για επιλεγμένες περιοχές, τα οποία θα περιλαμβάνουν διακριτικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη Hello Kitty. Κάθε bundle θα προσφέρει μαζί με τα ακουστικά μια αποκλειστική θήκη μεταφοράς και μια tote τσάντα, καθιστώντας τα έναν σύντροφο γεμάτο στυλ για ακρόαση στο σπίτι ή εν κινήσει, με επιλεγμένα μοντέλα να περιλαμβάνουν τα WH-1000XM6, WH-CH730N και WH-CH530.