JMGO Iris: Οι πρώτοι βιντεοπροβολείς στον κόσμο με True 4K στα 120Hz

Σύνοψη

Η JMGO παρουσίασε στην IFA 2026 τη σειρά προβολέων Iris με εγγενή ανάλυση 4K στα 120Hz.

Ενσωματώνουν τη νέα μηχανή τριπλού λέιζερ MALC 6.0 και το κύκλωμα dual-DLPC με HyperPulse Actuator.

Προσφέρουν υποστήριξη Dolby Vision, τεχνολογιών VRR και ALLM, καθιστώντας τους ιδανικούς για gaming.

Κυκλοφορούν σε δύο εκδόσεις (Ultra και Ultra Max) με μέγιστη φωτεινότητα στα 6.500 ISO lumens.

Οι προπαραγγελίες έχουν ανοίξει, με τις πρώτες αποστολές στους καταναλωτές να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου 2026.

Η αναβάθμιση του οικιακού κινηματογράφου αποκτά νέα τεχνολογικά θεμέλια με την παρουσίαση της ολοκαίνουργιας σειράς προβολέων Iris από την JMGO, η οποία αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης IFA 2026 στο Βερολίνο.

Τη στιγμή που οι σύγχρονες τηλεοράσεις, ειδικά όσες αξιοποιούν πάνελ OLED ή Mini-LED, καθώς και τα μόνιτορ για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουν υιοθετήσει προ πολλού τους υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης φτάνοντας εύκολα τα 120Hz ή ακόμα και τα 240Hz, η κατηγορία των βιντεοπροβολέων παρέμενε πεισματικά εγκλωβισμένη στο τεχνολογικό όριο των 60Hz.

Η καθυστέρηση οφειλόταν σε εγγενείς περιορισμούς των τσιπ επεξεργασίας φωτός και των πολύπλοκων οπτικών μηχανισμών προβολής. Ωστόσο, η κατασκευάστρια εταιρεία υπερβαίνει πλέον οριστικά αυτόν τον τεχνικό περιορισμό παρουσιάζοντας τα μοντέλα Iris Ultra Max και Iris Ultra. Τα δύο νέα συστήματα αποτελούν τους πρώτους προβολείς παγκοσμίως που υποστηρίζουν πραγματική ανάλυση 4K με ρυθμό ανανέωσης 120Hz από την αρχική είσοδο του σήματος μέχρι την τελική προβολή της εικόνας στην επιφάνεια του τοίχου ή του πανιού προβολής.

Πώς η σειρά JMGO Iris επιτυγχάνει πραγματική ανάλυση 4K στα 120Hz

Η σειρά JMGO Iris αποδίδει πραγματική ανάλυση 4K με ρυθμό ανανέωσης 120Hz αξιοποιώντας ένα πρωτοποριακό κύκλωμα dual-DLPC σε άμεση συνεργασία με τον υπερσύγχρονο ενεργοποιητή HyperPulse Actuator. Ταυτόχρονα, ενσωματώνει κορυφαίες τεχνολογίες εικόνας υποστηρίζοντας VRR (Variable Refresh Rate) και ALLM (Auto Low Latency Mode) έως 120fps, σε συνδυασμό με απρόσκοπτη έξοδο Dolby Vision σε πλήρη ανάλυση, εξασφαλίζοντας μια απόλυτα ομαλή και καθαρή εμπειρία προβολής χωρίς απώλειες δεδομένων.

Τα νέα μοντέλα αντλούν την ισχύ τους από την αναβαθμισμένη μηχανή τριπλού λέιζερ MALC 6.0 που ανέπτυξε αποκλειστικά η JMGO. Η προηγμένη αρχιτεκτονική της πηγής φωτός εξασφαλίζει εντυπωσιακή χρωματική πιστότητα και ακριβή κορεσμό, καταφέρνοντας να καλύψει το 110% του απαιτητικού χρωματικού χώρου BT.2020. Παράλληλα με την ισχυρή παραγωγή φωτός, οι μηχανικοί της εταιρείας σχεδίασαν ένα οπτικό σύστημα διπλής ίριδας αποτελούμενο από 15 λεπίδες υψηλής ακρίβειας, το οποίο αναλαμβάνει με φυσικό τρόπο να εμποδίσει το ανεπιθύμητο διάχυτο φως μειώνοντάς το κατά 11% και πλέον.

Αποτέλεσμα αυτής της υλοποίησης είναι η αισθητή βελτίωση της αντίθεσης και η απόδοση πολύ πιο βαθιών μαύρων χρωμάτων στις σκοτεινές περιοχές της εικόνας. Η όλη διαδικασία αναβάθμισης ενισχύεται περαιτέρω από προηγμένους αλγόριθμους επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αναλύουν και βελτιώνουν σε πραγματικό χρόνο τις σκοτεινές σκηνές, προσφέροντας απόλυτη ευκρίνεια στο παρασκήνιο των ταινιών ή των βιντεοπαιχνιδιών.

Οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων JMGO Iris Ultra Max και Iris Ultra

Η JMGO προσφέρει δύο ξεχωριστές προτάσεις ώστε να καλύψει με επάρκεια διαφορετικές ανάγκες χώρου και προϋπολογισμού.

Η κορυφαία έκδοση Iris Ultra Max κατασκευάστηκε ρητά για χρήστες που απαιτούν τη μέγιστη δυνατή απόδοση προβολής σε συνθήκες έντονου φωτισμού ημέρας ή σε υπερμεγέθεις χώρους εστίασης, προσφέροντας ασυναγώνιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 6.500 ISO lumens σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικό εγγενή λόγο αντίθεσης μεγέθους 10.000:1. Επιπλέον, ξεχωρίζει χάρη στην τρομερή ευελιξία τοποθέτησης που παρέχει στον χρήστη μέσω ενός ενσωματωμένου μηχανοκίνητου gimbal. Ο βραχίονας αυτός ελέγχεται πλήρως από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και επιτρέπει ελεύθερη περιστροφή 360 μοιρών στον οριζόντιο άξονα, καθώς και κλίση 150 μοιρών στον κάθετο άξονα, προσφέροντας επιλογές προβολής ακόμα και στην οροφή του δωματίου.

Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία χωρικής μνήμης, παρέχοντας στη μηχανή τη δυνατότητα να αναγνωρίζει αμέσως τον ακριβή τοίχο ή την οθόνη προς την οποία έχει στραφεί στο παρελθόν, προσαρμόζοντας αυτόματα το keystone, την εστίαση και τη γεωμετρία της εικόνας χωρίς να απαιτείται η παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την άλλη πλευρά, η σαφώς πιο προσιτή έκδοση Iris Ultra διατηρεί ακέραιη την εντυπωσιακή υποστήριξη ανάλυσης 4K στα 120Hz, προσαρμόζοντας ωστόσο τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας σε επίπεδα καταλληλότερα για τυπικούς οικιακούς χώρους. Η φωτεινή απόδοσή της οριοθετείται στα 4.500 ISO lumens, με τον εγγενή λόγο αντίθεσης να διαμορφώνεται στο 7.000:1, εξασφαλίζοντας μια εξαιρετικά καθαρή εικόνα που δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα απέναντι στο φως του ήλιου μέσα σε ένα συνηθισμένο σαλόνι.

Στον οπτικό τομέα, το απλό μοντέλο Ultra προσφέρει κλασικές λειτουργίες μεγέθυνσης και μετατόπισης φακού (zoom και lens shift) για το κεντράρισμα της προβολής, στερούμενο τον πολύπλοκο μηχανοκίνητο βραχίονα κίνησης και τη λειτουργία χωρικής μνήμης της ακριβότερης έκδοσης. Ακόμη και με αυτές τις λογικές κατασκευαστικές υποχωρήσεις, οι επιδόσεις του προβολέα κρίνονται υπερεπαρκείς και εγγυώνται κορυφαία οπτική εμπειρία για βραδιές σινεμά στο σπίτι ή ατελείωτες ώρες ηλεκτρονικής διασκέδασης.

Διαθεσιμότητα

Το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας της ολοκαίνουργιας σειράς βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι διεθνείς προπαραγγελίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση στην έκθεση, με τις πρώτες μαζικές παραδόσεις στους καταναλωτές να προγραμματίζονται με ακρίβεια για τις 19 Οκτωβρίου 2026.

Το κορυφαίο, τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο Iris Ultra Max διατίθεται προς το παρόν στην"early-bird" τιμή των 2.999 δολαρίων, ενώ η προτεινόμενη λιανική τιμή του (MSRP) θα σταθεροποιηθεί αργότερα στα 3.499 δολάρια. Αντίστοιχα, η βασική έκδοση Iris Ultra ξεκινά την εμπορική της πορεία από τα 1.899 δολάρια, με την κανονική τιμή λιανικής να ανεβαίνει εν τέλει στα 2.399 δολάρια μετά το πέρας της αρχικής περιόδου προσφορών.