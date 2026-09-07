Η Motorola εντυπωσιάζει στην IFA 2026 με έμφαση στην αυτονομία και τον σχεδιασμό

Σύνοψη

Motorola Edge 70 Plus: Νέα ναυαρχίδα μεσαίας/ανώτερης κατηγορίας με κύρια κάμερα 200MP, μπαταρία 6.500mAh και οθόνη AMOLED 6,78 ιντσών στα 144Hz.

Νέα ναυαρχίδα μεσαίας/ανώτερης κατηγορίας με κύρια κάμερα 200MP, μπαταρία 6.500mAh και οθόνη AMOLED 6,78 ιντσών στα 144Hz. Moto Watch Ultra: Το νέο κορυφαίο smartwatch της εταιρείας διαθέτει λειτουργικό Wear OS 6, συνδεσιμότητα LTE, ενσωματωμένα χαρακτηριστικά υγείας της Polar και οθόνη OLED 2.700 nits.

Το νέο κορυφαίο smartwatch της εταιρείας διαθέτει λειτουργικό Wear OS 6, συνδεσιμότητα LTE, ενσωματωμένα χαρακτηριστικά υγείας της Polar και οθόνη OLED 2.700 nits. Razr 70 Swarovski Edition: Μια πολυτελής έκδοση του αναδιπλούμενου smartphone που διακοσμείται με 35 κρύσταλλα Swarovski και διατίθεται στα €999.

Μια πολυτελής έκδοση του αναδιπλούμενου smartphone που διακοσμείται με 35 κρύσταλλα Swarovski και διατίθεται στα €999. Moto Snap: Νέος ασύρματος φορτιστής συμβατός με το πρότυπο Qi2.2 για ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση.

Η IFA 2026 στο Βερολίνο αποτέλεσε το πεδίο όπου η Motorola επέλεξε να παρουσιάσει την ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη γκάμα συσκευών της τελευταίας διετίας, συνδυάζοντας την τεχνολογική πρόοδο με ιδιαίτερες σχεδιαστικές συνεργασίες. Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στη διεύρυνση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας προϊόντα που στοχεύουν στην κάλυψη κάθε απαιτητικού σεναρίου χρήσης, από την καθημερινή επαγγελματική παραγωγικότητα μέχρι την εξειδικευμένη παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης.

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκε το νέο Motorola Edge 70 Plus, το οποίο έρχεται να τοποθετηθεί δυναμικά στην ανταγωνιστική κατηγορία των συσκευών υψηλής μεσαίας κατηγορίας. Η συσκευή ενσωματώνει κύριο αισθητήρα κάμερας ανάλυσης 200 MP, ο οποίος αποτελεί την υψηλότερη τιμή που έχει ενσωματωθεί ποτέ σε smartphone της μάρκας, συνοδευόμενος από οπτική σταθεροποίηση εικόνας και δυνατότητες προηγμένου ψηφιακού ζουμ. Η οπτική εμπειρία συμπληρώνεται από μια οθόνη Extreme AMOLED διαγωνίου 6,78 ιντσών, η οποία υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 144Hz και διαθέτει καμπύλες άκρες και στις τέσσερις πλευρές για βελτιωμένη εργονομία και αίσθηση στο χέρι.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ενσωμάτωση μιας μπαταρίας χωρητικότητας 6.500mAh, στοιχείο που διαφοροποιεί ουσιαστικά το Edge 70 Plus από τον ανταγωνισμό, υποσχόμενο αυτονομία που ξεπερνά τις δύο ημέρες τυπικής χρήσης. Η υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 45W TurboPower εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στην πρίζα. Στο εσωτερικό της συσκευής φιλοξενείται ο επεξεργαστής Snapdragon 7s Gen 3, συνδυαζόμενος με 8GB μνήμης RAM LPDDR5X και επαρκείς επιλογές αποθηκευτικού χώρου, ενώ το λειτουργικό σύστημα Android 16 συνοδεύεται από δέσμευση για πολυετή υποστήριξη ασφαλείας.

Πέραν των smartphones, η Motorola πραγματοποίησε μια καθοριστική επιστροφή στην κατηγορία των προηγμένων smartwatches με την παρουσίαση του Moto Watch Ultra. Το συγκεκριμένο wearable βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Wear OS 6 της Google, προσφέροντας πλήρη πρόσβαση στο Google Play, σε εφαρμογές όπως οι Χάρτες Google και το YouTube Music, καθώς και ενσωματωμένη συνδεσιμότητα LTE μέσω eSIM, επιτρέποντας την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων χωρίς την ανάγκη κατοχής του smartphone.

Η συνεργασία της Motorola με την Polar συνεχίζεται, εξοπλίζοντας το ρολόι με προηγμένους αλγόριθμους παρακολούθησης υγείας και ύπνου, όπως το Nightly Recharge και το Sleep Plus Stages. Το σώμα του ρολογιού είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 46 χιλιοστών και φιλοξενεί μια εντυπωσιακή οθόνη OLED με μέγιστη φωτεινότητα 2.700 nits.

Η αισθητική υπεροχή βρήκε την έκφραση της στην ειδική έκδοση Razr 70 με κρύσταλλα Swarovski, η οποία εντάσσεται στη σειρά Brilliant Collection. Το αναδιπλούμενο τηλέφωνο διαθέτει φινίρισμα PANTONE Meteorite και είναι χειροποίητα διακοσμημένο με 35 κρύσταλλα Swarovski, ενώ ένας μεγαλύτερος κρύσταλλος πολλαπλών όψεων έχει τοποθετηθεί διακριτικά στον μεντεσέ της συσκευής. Κάτω από την πολυτελή αυτή εμφάνιση, διατηρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βασικού Razr 70, περιλαμβάνοντας εσωτερική οθόνη 6,9 ιντσών, εξωτερική οθόνη 3,6 ιντσών και μπαταρία 4.800mAh.

Τέλος, η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με τον ασύρματο φορτιστή Moto Snap, ο οποίος αξιοποιεί το πρότυπο Qi2.2 για να προσφέρει ταχύτητες φόρτισης έως 25W με μαγνητική ευθυγράμμιση, ενισχύοντας το οικοσύστημα αξεσουάρ της μάρκας.