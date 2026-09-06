Dreame IFA 2026: Οι εντυπώσεις μας από το Cyber X και τα 100+ προϊόντα της εταιρείας

Σύνοψη

Το Techgear βρέθηκε στο περίπτερο της Dreame στην IFA 2026 στο Βερολίνο, δοκιμάζοντας από κοντά και συλλέγοντας πληροφορίες για την τεράστια γκάμα των 100 και πλέον νέων έξυπνων συσκευών.

Κυρίαρχο στοιχείο της παρουσίασης αποτέλεσε το καινοτόμο σύστημα Cyber X, μια ρομποτική σκούπα με βιομιμητική κατασκευή που ανεβαίνει αυτόνομα σκαλιά, λύνοντας το μόνιμο πρόβλημα των πολυώροφων κατοικιών.

Η εταιρεία εγκαινιάζει τη στρατηγική "Physical AI", παντρεύοντας πολυτροπικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (MLLM, VLM) με ψηφιακούς κινητήρες και προηγμένα συστήματα ενεργής όρασης για την εκτέλεση εξαιρετικά πολύπλοκων φυσικών εργασιών.

Είδαμε εν δράσει τα ερευνητικά ρομπότ ECHO S1 και ECHO P1, τα οποία έχουν αναπτυχθεί για να αναγνωρίζουν, να πλένουν και να διπλώνουν ρούχα, ή ακόμα και να τακτοποιούν διάσπαρτα αντικείμενα στον χώρο.

Εμπλουτίζεται το οικιακό οικοσύστημα με στοχευμένες λύσεις όπως η σκούπα υγρού καθαρισμού T16 Pro Heat για επίμονα λίπη, ο καθαριστής αέρα FP10 για κατοικίδια και το ρομπότ τζαμιών Pano10 με επεκτεινόμενο βραχίονα.

Αρκετές από τις συσκευές που παρουσιάστηκαν αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά, ωστόσο αναμένουμε τα ακριβή χρονοδιαγράμματα και την τιμολογιακή πολιτική.

Περπατώντας στους αχανείς διαδρόμους της έκθεσης IFA 2026 στο Βερολίνο, η εξέλιξη από τις συμβατικές αυτοματοποιημένες συσκευές στα προηγμένα συστήματα που αντιλαμβάνονται πλήρως τον χώρο και αλληλεπιδρούν δυναμικά με αυτόν γίνεται άμεσα αντιληπτή. Φτάνοντας στο εντυπωσιακό περίπτερο της Dreame, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να δοκιμάσουμε ένα τεράστιο οικοσύστημα που περιλαμβάνει περισσότερα από 100 νέα προϊόντα απλωμένα σε 16 διαφορετικές κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού. Εκεί, η ομάδα ανάπτυξης της εταιρείας παρουσίασε αναλυτικά την αρχιτεκτονική της φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (Physical AI), καταδεικνύοντας πώς η πολύχρονη έρευνα στους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης μεταφράζεται πλέον σε πρακτική, απτή μηχανική δράση μέσα στα σπίτια των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ενδιαφέρον μας κατά τη διάρκεια της περιήγησης μονοπώλησε το καινοτόμο σύστημα Cyber X, ένα ρομπότ καθαρισμού που έρχεται να καταρρίψει το μεγαλύτερο κατασκευαστικό όριο που αντιμετώπιζαν οι ρομποτικές σκούπες μέχρι σήμερα, δηλαδή την πλήρη αδυναμία μετακίνησης μεταξύ διαφορετικών επιπέδων. Παρακολουθώντας τη συσκευή εν δράσει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο επίδειξης, παρατηρήσαμε την εφαρμογή μιας βιομιμητικής αρχιτεκτονικής έξι ποδιών, η οποία πλαισιώνεται από ένα ανθεκτικό σύστημα με ερπύστριες τριών τμημάτων προκειμένου να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα κατά την αναρρίχηση. Η όλη διαδικασία της ανάβασης ελέγχεται με χιλιοστομετρική ακρίβεια από ενσωματωμένους αισθητήρες 3D ToF, οι οποίοι αναλαμβάνουν να χαρτογραφήσουν το ύψος, το βάθος και τη γεωμετρία του κάθε σκαλοπατιού, επιτρέποντας στους αλγορίθμους να υπολογίσουν σε πραγματικό χρόνο την απαιτούμενη ροπή των κινητήρων. Αυτή η εξαιρετικά περίπλοκη μηχανική υλοποίηση διευρύνει ουσιαστικά την έννοια της αυτοματοποιημένης καθαριότητας, επιτρέποντας στον εξοπλισμό να αντιμετωπίζει μια ολόκληρη μεζονέτα ως έναν ενιαίο, συνεχόμενο χώρο δράσης χωρίς να απαιτείται η παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση για τη μεταφορά του από τον έναν όροφο στον άλλον.

Η λειτουργία όλων αυτών των νέων συσκευών στηρίζεται σε μια κοινή προγραμματιστική αρχιτεκτονική η οποία απομακρύνεται οριστικά από τη λογική του μεμονωμένου ελέγχου ανά προϊόν. Η στρατηγική Physical AI βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες που έχουν την υπολογιστική ικανότητα να υποστηρίξουν λειτουργικά από μια απλή σκούπα μέχρι ένα προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ.

Ο πρώτος πυλώνας ονομάζεται Omni-Perception System και αξιοποιεί συστήματα ενεργής διόφθαλμης όρασης (active binocular vision) μαζί με πολλαπλές συστοιχίες αισθητήρων για τη διαρκή συλλογή χωρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά τροφοδοτούν άμεσα τον δεύτερο πυλώνα, το Unified Home Intelligence Model, όπου υπερσύγχρονα μοντέλα Multimodal Large Language Models (MLLM), Vision-Language Models (VLM) και VLA αναλαμβάνουν να ερμηνεύσουν τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τις σύνθετες εντολές του χρήστη. Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, το Intelligent Actuation & Control System αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να μεταφράσει τις θεωρητικές αποφάσεις των αλγορίθμων σε απολύτως ακριβή φυσική κίνηση, συντονίζοντας τους ψηφιακούς κινητήρες, τις μηχανικές αρθρώσεις και τους μειωτήρες στροφών.

Θέλοντας να δοκιμάσει τα όρια της νέας πλατφόρμας Physical AI σε ρεαλιστικές συνθήκες, η εταιρεία έφερε στην IFA 2026 δύο εντυπωσιακά ερευνητικά ρομπότ που λειτουργούν ως πεδίο εξέλιξης για τις μελλοντικές εμπορικές κυκλοφορίες. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του περιπτέρου παρακολουθήσαμε στενά το ECHO S1, ένα τροχήλατο service robot εξοπλισμένο με έναν εξαιρετικά ευέλικτο βραχίονα, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την πλήρη αυτοματοποίηση της διαχείρισης του ρουχισμού. Το ενσωματωμένο λογισμικό του αναγνωρίζει οπτικά τον τύπο του κάθε υφάσματος, ταξινομεί τα ρούχα ανάλογα με τις ανάγκες πλύσης, τα τοποθετεί αυτόματα στον κάδο του πλυντηρίου και φροντίζει για την αφαίρεση και τη μεταφορά τους σε καλάθι μετά την ολοκλήρωση του στεγνώματος. Λίγα μέτρα πιο πέρα λειτουργούσε το ECHO P1, ένα τροχήλατο ανθρωποειδές ρομπότ που αναλαμβάνει εργασίες πολλαπλών βημάτων, όπως η μεταφορά αντικειμένων ανάμεσα στα δωμάτια και η οργανωμένη τακτοποίηση του καθιστικού. Αν και τα εν λόγω μοντέλα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της εντατικής έρευνας, οι προηγμένες τεχνολογίες αναγνώρισης αντικειμένων και ελέγχου λαβής που ενσωματώνουν αναμένεται να μεταφερθούν ταχύτατα στις καταναλωτικές συσκευές μαζικής παραγωγής της εταιρείας.

Πέραν των ρομποτικών συστημάτων επόμενης γενιάς, η περιήγηση μας στα εκθέματα της Dreame ανέδειξε μια σειρά από συσκευές που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση εξαιρετικά στοχευμένων καθημερινών προβλημάτων του νοικοκυριού. Η νέα σκούπα υγρού και ξηρού καθαρισμού T16 Pro Heat προσεγγίζει το δύσκολο ζήτημα των επίμονων λεκέδων λαδιού στην κουζίνα, συνδυάζοντας έναν μηχανισμό πλύσης με νερό υψηλής θερμοκρασίας, προηγμένους αισθητήρες ανίχνευσης και μια έξυπνη επεκτεινόμενη μηχανική κεφαλή που καταφέρνει να εισχωρεί κάτω από πολύ χαμηλά έπιπλα. Για τα νοικοκυριά που φιλοξενούν κατοικίδια, ο καθαριστής αέρα FP10 βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα στοχεύοντας στην άμεση παγίδευση των αιωρούμενων τριχών προτού αυτές προλάβουν να καταλήξουν στις επιφάνειες του πατώματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κατασκευαστή και στον καθαρισμό των κάθετων γυάλινων επιφανειών μέσω του Pano10 Series, ενός ρομπότ παραθύρων που φέρει έναν ενσωματωμένο αρθρωτό βραχίονα ώστε να προσεγγίζει και να καθαρίζει αποτελεσματικά τις δυσπρόσιτες γωνίες και τις ακμές των τζαμιών. Στον τομέα της προσωπικής περιποίησης, το καινοτόμο σεσουάρ LumiDryer εισάγει τεχνολογία βασισμένη στο φως για την ταυτόχρονη προστασία και φροντίδα της τρίχας κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

Με τη ματιά του Techgear

Η συνολική εμπειρία μας από την επαφή με το οικοσύστημα της Dreame στο Βερολίνο επιβεβαιώνει περίτρανα πως η βιομηχανία του smart home αφήνει οριστικά πίσω της τα απλά προγραμματιζόμενα σενάρια και προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στη δημιουργία μηχανών που αντιλαμβάνονται ενεργά τον χώρο γύρω τους. Η ενσωμάτωση των προηγμένων Vision-Language Models απευθείας σε καταναλωτικές συσκευές σημαίνει πως ο χρήστης θα μπορεί σύντομα να αλληλεπιδρά με τον οικιακό του εξοπλισμό χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, ζητώντας από μια σκούπα να «καθαρίσει τον λεκέ από καφέ δίπλα στο τραπέζι της κουζίνας», χωρίς να απαιτείται η χειροκίνητη επιλογή ζωνών μέσω του smartphone.

Αναφορικά με την Ελλάδα, αρκετές από τις εντυπωσιακές συσκευές που είδαμε στο περίπτερο της IFA θα έρθουν και στη χώρα μας, ωστόσο δεν έχουμε προς το παρόν κάποιο ακριβές χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας ή επίσημες τιμές λιανικής.