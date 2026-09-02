Chase the Wild: Η Huawei αποκαλύπτει τις σειρές HUAWEI WATCH GT 7 και HUAWEI WATCH 6

Σύνοψη

Η Huawei πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση στο Μόναχο της Γερμανίας, αποκαλύπτοντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο νέων συσκευών που περιλαμβάνει smart wearables, tablets, smartphones και προϊόντα ήχου.

Οι νέες σειρές Huawei Watch GT 7 και GT 7 Pro φέρνουν εξελιγμένες λειτουργίες για τους λάτρεις της άθλησης, με τη χρήση premium υλικών κατασκευής όπως το κράμα τιτανίου.

Το Huawei Watch D3 προσφέρει πιστοποιημένη ιατρική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με τεχνολογία ABPM, απευθείας από τον καρπό του χρήστη.

Όλες οι νέες συσκευές της εταιρείας αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα στην ελληνική αγορά, με τις ακριβείς ημερομηνίες να ανακοινώνονται το προσεχές διάστημα.

Η Huawei προχώρησε στην εκτενή παρουσίαση της νέας γενιάς των κορυφαίων της συσκευών κατά τη διάρκεια του European Innovative Product Launch event που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Μόναχο της Γερμανίας.

Η εκδήλωση λειτούργησε ως η κεντρική σκηνή για την αποκάλυψη ενός εκτενούς και ολοκληρωμένου portfolio προϊόντων, το οποίο εκτείνεται σε νευραλγικές κατηγορίες της σύγχρονης τεχνολογίας, περιλαμβάνοντας έξυπνα ρολόγια και συσκευές καταγραφής υγείας, προηγμένα tablets για επαγγελματίες και δημιουργούς, καθώς και νέα προϊόντα ήχου που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της καθημερινής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Η βασική φιλοσοφία πίσω από αυτές τις ανακοινώσεις αναδεικνύει την αταλάντευτη δέσμευση της κατασκευάστριας εταιρείας να ενσωματώνει την εξελιγμένη έξυπνη τεχνολογία με έναν εξαιρετικά φυσικό και απρόσκοπτο τρόπο στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα την απαραίτητη ελευθερία να ακολουθούν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις αθλητικές τους δραστηριότητες με αμείωτη ενέργεια και απόλυτη σιγουριά.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής παρουσίασης βρέθηκε αναμφίβολα η ολοκαίνουργια σειρά έξυπνων ρολογιών HUAWEI WATCH GT 7, η οποία καταφθάνει στην αγορά φέρνοντας μαζί της μια σειρά από εκτενείς και ουσιαστικές αλλαγές που αφορούν τόσο τον εξωτερικό σχεδιασμό της συσκευής, όσο και τις εσωτερικές δυνατότητες που σχετίζονται με την υπαίθρια άθληση, την ενδελεχή παρακολούθηση των δεικτών υγείας και τη βελτιωμένη ενεργειακή αυτονομία.

Το βασικό μοντέλο HUAWEI WATCH GT 7 θα γίνει διαθέσιμο στο καταναλωτικό κοινό σε δύο διαφορετικές διαστάσεις κάσας, στα 46 mm και στα 41 mm, συνοδευόμενο από οκτώ διαφορετικές χρωματικές επιλογές για να καλύψει κάθε αισθητική προτίμηση, ενώ το κορυφαίο HUAWEI WATCH GT 7 Pro θα διατεθεί σε τρεις διακριτές αποχρώσεις. Η έκδοση Pro καταφέρνει να ξεχωρίσει άμεσα χάρη στην ενσωμάτωση μιας υψηλής τεχνολογίας νανο-κεραμικής στεφάνης και ενός ανθεκτικού μεσαίου πλαισίου κατασκευασμένου από κράμα τιτανίου, στοιχεία που αναβαθμίζουν κατακόρυφα τόσο την αντοχή της συσκευής στις καθημερινές κακουχίες όσο και την premium αισθητική της ταυτότητα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη σειρά εισάγει στην αγορά το ολοκαίνουργιο λουράκι EasyCross strap, το οποίο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες ακόμη υψηλότερα επίπεδα άνεσης κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης χρήσης και αυξημένες δυνατότητες εξατομίκευσης της εμφάνισης.

Παραμένοντας απόλυτα πιστή στον στρατηγικό της στόχο για την παροχή ολοένα και πιο βελτιωμένων και ακριβών μετρήσεων κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων, η σειρά HUAWEI WATCH GT 7 πρωτοπορεί εισάγοντας για πρώτη φορά εξειδικευμένες λειτουργίες ανίχνευσης των στροφών και μέτρησης των δυνάμεων G-Force απευθείας από τον καρπό του χρήστη, παράλληλα με την προσθήκη ενός νέου προγράμματος καταγραφής για αθλήματα χιονιού σε εσωτερικούς χώρους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ενσωματωμένοι χάρτες που αφορούν τις δραστηριότητες σκι παρέχουν πλέον κάλυψη για περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας στους λάτρεις των χειμερινών σπορ μια πλούσια εργαλειοθήκη για να εξερευνούν με ασφάλεια το περιβάλλον τους.

Στον τομέα της ποδηλασίας, οι διαθέσιμες λειτουργίες έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά ενσωματώνοντας πλέον δυνατότητες προηγμένου σχεδιασμού διαδρομής για τις αναβάσεις, έγκαιρες ειδοποιήσεις που αφορούν την κλίση του εδάφους και χρηστικές προειδοποιήσεις για την προσέγγιση απότομων στροφών, προστατεύοντας έτσι τον αναβάτη. Όσον αφορά τον κρίσιμο τομέα της ευεξίας, η ριζικά αναβαθμισμένη λειτουργία Health Insights εμπλουτίζεται με νέες, καινοτόμες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αξιολόγησης Physical Readiness score και της έξυπνης, αλγοριθμικής ανάλυσης των δεδομένων υγείας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο σαφείς, ξεκάθαρες και εξαιρετικά πρακτικές προτάσεις που αφορούν την καθημερινή σωματική φροντίδα του ατόμου.

Πέραν της σειράς GT 7, η εταιρεία ανακοίνωσε την επιστροφή της εμβληματικής σειράς HUAWEI WATCH 6 μετά από περίπου έναν χρόνο απουσίας, με στόχο να προσφέρει μια νέα, ολοκληρωμένη all-round flagship εμπειρία σε εκείνους τους καταναλωτές που αναζητούν μετ' επιτάσεως ένα έξυπνο ρολόι ικανό να συνδυάζει απρόσκοπτα τις πλέον σύγχρονες έξυπνες λειτουργίες, την άνεση στη χρήση και τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό.

Τα βασικά μοντέλα της συγκεκριμένης σειράς υιοθετούν έναν ιδιαίτερα ελαφρύ σχεδιασμό που διευκολύνει την άνετη χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και διατίθενται σε μεγέθη 46 mm και 41 mm, τη στιγμή που η πιο απαιτητική Pro σειρά έρχεται στις αγορές σε εκδόσεις των 46 mm και 43 mm, κάνοντας αποκλειστική χρήση premium υλικών που συνοδεύονται από φινίρισμα υψηλής αισθητικής. Με γνώμονα τον έξυπνο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών προπόνησης, η ολοκληρωμένη σειρά HUAWEI WATCH 6 προσφέρει πλέον πλήρη υποστήριξη για την πραγματοποίηση ανεξάρτητων τηλεφωνικών κλήσεων, τη χρήση συστημάτων πλοήγησης και την εκτέλεση ανέπαφων πληρωμών χωρίς τη μεσολάβηση του smartphone. Ταυτόχρονα, οι πλήρως αναβαθμισμένες λειτουργίες παρακολούθησης όπως τα Health Glance, Health Insights και Healthy Living, μετατρέπουν την προληπτική διαχείριση της ατομικής υγείας σε μια διαδικασία πιο άμεση, εύκολα κατανοητή και βαθιά διαισθητική για τον τελικό χρήστη.

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα τεχνολογικά επιτεύγματα που αποκαλύφθηκαν στην εκδήλωση του Μονάχου είναι η επίσημη παρουσίαση του νέου HUAWEI WATCH D3, το οποίο αποτελεί τη νεότερη γενιά έξυπνων ρολογιών της εταιρείας με κύρια εξειδίκευση στην αυστηρή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, έχοντας μάλιστα καταφέρει να εξασφαλίσει την αυστηρή ευρωπαϊκή ιατρική πιστοποίηση CE-MDR. Η εξειδικευμένη συσκευή παρέχει πλέον την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη για την πραγματοποίηση μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της σωματικής άσκησης, παρέχοντας ταυτόχρονα έξυπνες ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις στον χρήστη για να μην αμελεί τις μετρήσεις του. Ενσωματώνοντας τη δυνατότητα πλήρους υποστήριξης για την απαιτητική περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (γνωστή ευρέως ως ABPM), το νέο HUAWEI WATCH D3 επιτυγχάνει να προσφέρει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εμπειρία στην καθημερινή διαχείριση των καρδιαγγειακών δεικτών, χωρίς να απαιτείται βαρύς εξοπλισμός.

Για το επαγγελματικό και δημιουργικό κοινό που αποζητά απαρέγκλιτα περισσότερη ελευθερία στην έκφραση και την παραγωγικότητα, η Huawei φρόντισε να παρουσιάσει το εντυπωσιακό νέο tablet HUAWEI MatePad Pro 12-inch. Καταγράφοντας πάχος μόλις στα 4,7 χιλιοστά και διατηρώντας το βάρος του σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα της τάξης των 454 γραμμαρίων, η νέα αυτή ναυαρχίδα στην κατηγορία των tablets καταφέρνει να συνδυάσει έναν εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό που δεν κουράζει τα χέρια, με μια κορυφαίας ποιότητας εύκαμπτη οθόνη τεχνολογίας OLED PaperMatte μεγέθους 12 ιντσών. Η συνολική εμπειρία χρήσης του tablet συμπληρώνεται ιδανικά μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που αναλαμβάνουν τη βελτίωση των χειρόγραφων σημειώσεων του χρήστη, καθώς και μέσω της προσθήκης αναγνώρισης χειρονομιών στον αέρα για τον χειρισμό της γραφίδας, γεγονός που διευκολύνει σε τεράστιο βαθμό την απρόσκοπτη δημιουργία περιεχομένου, τη συνεχή γραφή και την απρόσκοπτη έκφραση νέων ιδεών από οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας.

Τέλος, επεκτείνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της στον κρίσιμο τομέα του ήχου, η κατασκευάστρια εταιρεία παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά ασύρματων ακουστικών HUAWEI FreeBuds Neo, η οποία έχει σχεδιαστεί μελετημένα προκειμένου να ανταπεξέρχεται στους ιδιαίτερα έντονους και απαιτητικούς ρυθμούς που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη καθημερινότητα των χρηστών. Διαθέτοντας έναν πλήρως ανανεωμένο, εργονομικό σχεδιασμό που εστιάζει στην άνεση και προσφέροντας μια πραγματικά καθηλωτική, υψηλής πιστότητας εμπειρία ήχου, τα νέα αυτά ακουστικά προορίζονται να συνοδεύσουν τον χρήστη σε κάθε πιθανή στιγμή της ημέρας του, ξεκινώντας από την πρωινή μετακίνηση και τον χρόνο της εργασίας του και φτάνοντας μέχρι τις ώρες της προσωπικής ψυχαγωγίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας του.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα έχει ήδη επιβεβαιωθεί πως οι νέες συσκευές θα είναι διαθέσιμες σύντομα και στην αγορά της Ελλάδας, με την εταιρεία να σημειώνει πως οι ακριβείς ημερομηνίες για την επίσημη κυκλοφορία στα εγχώρια καταστήματα θα ανακοινωθούν λεπτομερώς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.