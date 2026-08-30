Εγκρίθηκε το πρώτο wearable ταυτόχρονης μέτρησης γλυκόζης και κετονών

Σύνοψη

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στο Abbott Libre Duo, το πρώτο σύστημα που παρακολουθεί συνεχώς τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και των κετονών μέσω ενός μόνο αισθητήρα.

Η συσκευή απευθύνεται πρωτίστως σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, παρέχοντας κρίσιμα βιομετρικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την πρόληψη της άκρως επικίνδυνης διαβητικής κετοξέωσης (DKA).

Ο ενιαίος βιοαισθητήρας τοποθετείται στο πίσω μέρος του βραχίονα και μεταδίδει απευθείας τα δεδομένα σε εφαρμογή στο smartphone (μέσω Bluetooth Low Energy), καταργώντας την ανάγκη για πολλαπλά τεστ με τρύπημα του δακτύλου.

Παρότι η αρχική διάθεση αφορά την αμερικανική αγορά, η έγκριση της συσκευής αποτελεί τον προάγγελο για την έλευσή της στην Ευρώπη (μέσω πιστοποίησης CE) και κατ' επέκταση στην ελληνική αγορά, διευκολύνοντας δραματικά την καθημερινότητα των ασθενών.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) χορήγησε επίσημη άδεια κυκλοφορίας στο πρώτο ιατρικό σύστημα συνεχούς παρακολούθησης που διαθέτει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης των επιπέδων γλυκόζης και κετονών, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική τεχνολογική εξέλιξη για τη διαχείριση του διαβήτη.

Το σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από την Abbott υπό την ονομασία Libre Duo, ενσωματώνει έναν προηγμένο διπλό αισθητήρα σε μια ενιαία, φορετή συσκευή (wearable), παρέχοντας στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας κρίσιμα βιομετρικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Η έγκριση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας. Η παρακολούθηση των κετονών απαιτούσε μέχρι σήμερα ξεχωριστές, συχνά επώδυνες διαδικασίες, μέσω της χρήσης ειδικών ταινιών μέτρησης και δειγμάτων αίματος από το δάκτυλο ή μέσω εξετάσεων ούρων, οι οποίες ωστόσο παρέχουν μια καθυστερημένη εικόνα της κατάστασης του οργανισμού. Ο νέος βιοαισθητήρας της Abbott τοποθετείται στο πίσω μέρος του άνω βραχίονα και αναλαμβάνει να ανιχνεύει αδιάλειπτα τις διακυμάνσεις της γλυκόζης στο διάμεσο υγρό, παράλληλα με τις αντίστοιχες τιμές των κετονών.

Η πρόκληση της κατασκευής ενός διπλού αισθητήρα

Από καθαρά μηχανική και βιοχημική άποψη, η ενσωμάτωση δύο διαφορετικών μετρητικών λειτουργιών σε ένα τόσο μικρό ιατρικό εμφύτευμα υπήρξε ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Η πλατφόρμα FreeStyle Libre της Abbott βασίζεται παραδοσιακά σε ένα εξαιρετικά λεπτό νήμα που εισχωρεί ελάχιστα χιλιοστά κάτω από την επιδερμίδα. Η διαφοροποίηση στο Libre Duo εντοπίζεται στην πολυπλοκότητα των εσωτερικών υποσυστημάτων του αισθητήρα, τα οποία έχουν ανασχεδιαστεί ριζικά ώστε να φιλοξενούν τα ξεχωριστά ένζυμα που απαιτούνται για την αντίδραση και την επακόλουθη μέτρηση τόσο των μορίων της γλυκόζης όσο και των κετονών, χωρίς να δημιουργείται παρεμβολ μεταξύ των δύο μετρήσεων.

Τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται τοπικά από τον ενσωματωμένο μικροελεγκτή του αισθητήρα, πριν αποσταλούν μέσω του πρωτοκόλλου Bluetooth Low Energy (BLE) στην υποστηριζόμενη εφαρμογή στο smartphone του χρήστη. Αυτή η σταθερή, ασύρματη ροή δεδομένων εξασφαλίζει ότι ο ασθενής έχει πλήρη, πραγματική εικόνα του μεταβολισμού του ανά πάσα στιγμή, αποφεύγοντας τις δυσάρεστες διακυμάνσεις μεταξύ των χειροκίνητων μετρήσεων.

Ο ρόλος των κετονών και η πρόληψη της Διαβητικής Κετοξέωσης (DKA)

Η κλινική σημασία της ταυτόχρονης παρακολούθησης έγκειται κυρίως στην πρόληψη της διαβητικής κετοξέωσης (DKA), μιας εξαιρετικά σοβαρής και δυνητικά απειλητικής για τη ζωή επιπλοκής που εμφανίζεται πρωτίστως σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη τύπου 2. Η διαβητική κετοξέωση αναπτύγζεται όταν ο οργανισμός δεν διαθέτει επαρκή ινσουλίνη για να επιτρέψει στο σάκχαρο του αίματος να εισέλθει στα κύτταρα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως ενέργεια. Αντιμέτωπο με αυτή την έλλειψη, το ήπαρ αρχίζει να διασπά απότομα αποθέματα λίπους για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου, μια διαδικασία η οποία παράγει όξινα υποπροϊόντα που ονομάζονται κετόνες.

Η ταχύτατη συσσώρευση αυτών των οξέων στο αίμα μπορεί να μεταβάλει το pH του οργανισμού σε τοξικά επίπεδα. Ο συνδυασμός υψηλής γλυκόζης στο αίμα και αυξημένων κετονών απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση, καθιστώντας την έγκαιρη ανίχνευσή τους επιτακτική ανάγκη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ασθενειών ή λοιμώξεων όπου ο μεταβολισμός καθίσταται ασταθής. Το Libre Duo επιτρέπει την αναγνώριση των πρώιμων προειδοποιητικών σημαδιών πολύ πριν η κατάσταση κλιμακωθεί, προσφέροντας έναν συνεχή ρυθμό ανανέωσης των δεδομένων που καθοδηγεί τον ασθενή στη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων, όπως η προσαρμογή της δόσης ινσουλίνης.

Ψηφιακό οικοσύστημα και απομακρυσμένη παρακολούθηση

Η ψηφιακή διεπαφή του οικοσυστήματος της Abbott έχει αναβαθμιστεί αντιστοίχως για να υποστηρίξει τη νέα αρχιτεκτονική διπλού αισθητήρα. Οι σχετικές εφαρμογές ενσωματώνουν πλέον βελτιωμένους αλγορίθμους που αναλύουν τις τάσεις των δύο βιοδεικτών ταυτόχρονα, παρέχοντας ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις όταν οι τιμές πλησιάζουν σε προκαθορισμένα επικίνδυνα όρια.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση στο ευρύτερο ψηφιακό περιβάλλον του LibreView επιτρέπει τον απρόσκοπτο διαμοιρασμό αυτών των κρίσιμων πληροφοριών με τους θεράποντες ιατρούς μέσω cloud. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν συνεπώς τη δυνατότητα να παρακολουθούν εξ αποστάσεως την πορεία της υγείας των ασθενών τους, προσαρμόζοντας τα θεραπευτικά πρωτόκολλα βάσει ενός τεράστιου όγκου ακριβών δεδομένων που προηγουμένως ήταν αδύνατο να συλλεχθούν σε περιβάλλον εκτός νοσοκομείου.

Η προοπτική για την ευρωπαϊκή αγορά

Η άδεια κυκλοφορίας από τον FDA ανοίγει τον δρόμο για την εμπορική διάθεση της συσκευής στην αμερικανική αγορά, ωστόσο η συγκεκριμένη εξέλιξη παρακολουθείται στενά από την ευρωπαϊκή ιατρική κοινότητα και κατ' επέκταση από το ελληνικό σύστημα υγείας. Παραδοσιακά, τα συστήματα συνεχούς καταγραφής της Abbott λαμβάνουν τη σήμανση CE σχετικά σύντομα μετά την αντίστοιχη αμερικανική πιστοποίηση, γεγονός που μεταφράζεται σε άμεσο ενδιαφέρον για την εγχώρια αγορά.

Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι ήδη βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις προηγούμενες γενιές των αισθητήρων Libre, δεν θα χρειαστεί να περιμένουν παρατεταμένα χρονικά διαστήματα για να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Επιπλέον, η άφιξη μιας τέτοιας συσκευής αναμένεται να θέσει νέα δεδομένα στις συζητήσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία για την επικαιροποίηση των πλαισίων συνταγογράφησης.