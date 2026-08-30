Sony 1000X The Collexion Review: Η πολυτελής στροφή της εταιρείας στην κορυφή του ήχου

Η Sony αποφάσισε να διευρύνει τους ορίζοντες της δημοφιλούς σειράς ακουστικών της, ωστόσο, είναι προφανές ότι ο στόχος της δεν ήταν απλώς η προσθήκη ενός ακόμη μοντέλου στη γραμμή παραγωγής, αλλά η δημιουργία μιας πρότασης που επαναπροσδιορίζει την έννοια του premium ασύρματου ήχου.

Τα Sony 1000X The Collexion έρχονται να τοποθετηθούν στην ανώτερη κατηγορία της αγοράς, εκεί όπου ο βιομηχανικός σχεδιασμός συναντά την υψηλή πιστότητα και η προηγμένη τεχνολογία ακύρωσης θορύβου συνδυάζεται με υλικά που εκπέμπουν μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας.

Δοκιμάζοντας τη συγκεκριμένη συσκευή σε ποικίλες συνθήκες καθημερινής χρήσης για τις ανάγκες αυτού του review, από απαιτητικές εργασιακές ώρες στο γραφείο μέχρι ταξίδια και περιπάτους στην πόλη, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι η ιαπωνική εταιρεία θέλησε να απευθυνθεί σε ένα κοινό που αναζητά το κάτι παραπάνω, αφήνοντας πίσω τη χρηστική πλαστική κατασκευή των προηγούμενων ετών.

Σχεδιασμός και ποιότητα κατασκευής

Η πρώτη ουσιαστική επαφή με τα ακουστικά αποκαλύπτει μια εντελώς νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, η οποία διαφοροποιείται αισθητά από τις γνώριμες γραμμές των μοντέλων της σειράς XM. Η χρήση αμμοβολισμένου ανοξείδωτου χάλυβα στο στέλεχος της κεφαλής, σε συνδυασμό με τις χειροποίητα γυαλισμένες ακμές, προσφέρει μια εξαιρετικά στιβαρή και συνάμα κομψή αίσθηση στην αφή, αποφεύγοντας τις υπερβολές που συχνά συνοδεύουν προϊόντα υψηλού κόστους.

Τα φυσικά κουμπιά ελέγχου έχουν ενσωματωθεί με τέτοιον τρόπο στο μεταλλικό περίβλημα ώστε να βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια, επιτρέποντας τον εύκολο εντοπισμό τους με την αφή χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή αισθητική του συνόλου. Το βάρος των ακουστικών ανέρχεται περίπου στα 320 γραμμάρια, γεγονός που τα καθιστά αισθητά βαρύτερα από τα κλασικά μοντέλα της κατηγορίας, όμως η Sony έχει καταφέρει να αντισταθμίσει αυτή την αύξηση μέσω μιας εξαιρετικά μελετημένης κατανομής της πίεσης στο πάνω μέρος της κεφαλής.

Η άνεση που προσφέρουν τα μαξιλαράκια από ειδικά ανεπτυγμένο συνθετικό δέρμα είναι αδιαμφισβήτητη κατά τις πολύωρες ακροάσεις σε εσωτερικούς χώρους ή σε κλιματιζόμενα περιβάλλοντα, καθώς ο αυξημένος όγκος των εσωτερικών κοιλοτήτων επιτρέπει στα αυτιά να αναπνέουν χωρίς να πιέζονται από τους οδηγούς. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή υλικού φέρνει μαζί της έναν σημαντικό συμβιβασμό που γίνεται ιδιαίτερα αισθητός κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες. Η πυκνότητα του συνθετικού δέρματος και η στεγανότητα της εφαρμογής εγκλωβίζουν τη θερμότητα, με αποτέλεσμα την ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας γύρω από τα αυτιά όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, τα Collexion αποδεικνύονται μάλλον ακατάλληλα για οποιαδήποτε μορφή σωματικής άσκησης ή προπόνησης, καθώς η εφίδρωση όχι μόνο δημιουργεί αίσθημα δυσφορίας, αλλά ενδέχεται μακροπρόθεσμα να φθείρει τα πολυτελή υλικά, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο κυρίως για καθιστική χρήση, ταξίδια και μετακινήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει και στη θήκη μεταφοράς που συνοδεύει τα ακουστικά, η οποία εγκαταλείπει τον παραδοσιακό σχεδιασμό με φερμουάρ υπέρ ενός πρωτοποριακού συστήματος με μαγνητικό κλείσιμο. Υφασμένη από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας, η θήκη διαθέτει μια ενσωματωμένη λαβή που διευκολύνει το κράτημα, ενώ το εσωτερικό της είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να φιλοξενεί τα ακουστικά επίπεδα, καθώς ο μηχανισμός περιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα επιτρέπει την περιστροφή των κυπέλλων αλλά όχι την αναδίπλωσή τους.

Μέσα στη θήκη περιλαμβάνεται καλώδιο ήχου 3,5 χιλιοστών μήκους 1,2 μέτρων για ενσύρματη ακρόαση, ωστόσο, η απουσία δυνατότητας μεταφοράς ψηφιακού ήχου μέσω της θύρας USB-C αποτελεί μια παράλειψη που θα απογοητεύσει όσους χρήστες επιθυμούν απευθείας ψηφιακή σύνδεση με σύγχρονες συσκευές χωρίς την ενδιάμεση χρήση αναλογικού καλωδίου.

Τεχνολογική υποδομή, επεξεργαστές και συνδεσιμότητα

Στο εσωτερικό των ακουστικών κρύβεται μια εντυπωσιακή τεχνολογική υποδομή που δικαιολογεί τον προηγμένο χαρακτήρα τους, ξεκινώντας από το διπλό σύστημα επεξεργαστών που αναλαμβάνει τη διαχείριση του ήχου και της ακύρωσης θορύβου.

Ο επεξεργαστής HD Noise Cancelling QN3 συνεργάζεται στενά με τον ενσωματωμένο επεξεργαστή V3, επιτυγχάνοντας ταχύτατους υπολογισμούς για την ανάλυση του εξωτερικού ηχητικού περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο. Τα ακουστικά υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Bluetooth 6.0, προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα σύνδεσης και συμβατότητα με μια ευρεία γκάμα αποκωδικοποιητών, συμπεριλαμβανομένων των SBC, AAC, LC3 και φυσικά του LDAC της Sony, το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά ήχου υψηλής ανάλυσης με υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.

Παράλληλα, η λειτουργία ταυτόχρονης σύνδεσης Multipoint επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ δύο συσκευών, όπως για παράδειγμα ενός laptops ή και ενός smartphone, χωρίς να απαιτείται επανασύνδεση.

Ηχητική ταυτότητα: Απόλυτη ισορροπία και φυσικότητα

Η ακουστική απόδοση των Sony 1000X The Collexion στηρίζεται στους ειδικά σχεδιασμένους οδηγούς των 30 mm, οι οποίοι ενσωματώνουν θόλο από μονοκατευθυντικό ανθρακόνημα με μαλακό περίβλημα. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με καταξιωμένους μηχανικούς ήχου, προσφέρει μια ηχητική ταυτότητα που διαφέρει από τη συνήθη λογική των υπερβολικών χαμηλών συχνοτήτων.

Ο ήχος χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ισορροπία, με τα μπάσα να εμφανίζονται βαθιά, σφιχτά και απόλυτα ελεγχόμενα, χωρίς να καλύπτουν τις μεσαίες συχνότητες, οι οποίες αποδίδονται με εκπληκτική φυσικότητα και καθαρότητα στα φωνητικά. Οι υψηλές συχνότητες διαγράφονται με αέρα και λεπτομέρεια, προσφέροντας μια ευρεία ηχητική σκηνή που επιτρέπει στον ακροατή να εντοπίζει με ακρίβεια τη θέση του κάθε οργάνου μέσα στον χώρο.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας DSEE Ultimate με αλγόριθμους Edge-AI αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των συμπιεσμένων αρχείων μουσικής, αποκαθιστώντας τις χαμένες αρμονικές συχνότητες και το δυναμικό εύρος σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το αποκλειστικό κουμπί αλλαγής λειτουργιών ακρόασης επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση του συστήματος 360 Reality Audio Upmix, το οποίο προσφέρει τρία διαφορετικά προφίλ για μουσική, κινηματογράφο και παιχνίδια.

Στην πράξη, η λειτουργία κινηματογράφου προσδίδει εντυπωσιακό βάθος και όγκο στις ταινίες, κάνοντας τις εκρήξεις και τους διαλόγους να ακούγονται με πολυδιάστατη αίσθηση, ενώ η δυνατότητα παραμετροποίησης του equalizer 10 ζωνών μέσα από την εφαρμογή Sony Sound Connect δίνει στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο για τη διαμόρφωση του ηχητικού προφίλ σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Ενεργή ακύρωση θορύβου: Κορυφαία απομόνωση χωρίς κόπωση

Στον τομέα της ενεργής ακύρωσης θορύβου, τα Collexion επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση της Sony στην κατηγορία, αξιοποιώντας ένα προηγμένο συστοιχία 12 μικροφώνων που σαρώνουν συνεχώς τον περιβάλλοντα θόρυβο. Το σύστημα Adaptive NC Optimiser προσαρμόζει αυτόματα το επίπεδο ακύρωσης ανάλογα με την ατμοσφαιρική πίεση και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, εξαλείφοντας αποτελεσματικά τους χαμηλόσυχνους θορύβους από μηχανές αεροπλάνων, τρένα και λεωφορεία.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της συγκεκριμένης υλοποίησης είναι η πλήρης απουσία της αίσθησης πίεσης στο τύμπανο του αυτιού, ενός φαινομένου που συχνά προκαλεί ναυτία ή κόπωση σε άλλα συστήματα ακύρωσης θορύβου. Ο χρήστης μπορεί να παραμείνει βυθισμένος στη μουσική του για ώρες χωρίς την παραμικρή ενόχληση, ενώ η λειτουργία Ambient Sound επιτρέπει τη διέλευση των εξωτερικών φωνών όταν απαιτείται επικοινωνία με το περιβάλλον και μάλιστα με εξαιρετικά φυσιολογικό τρόπο.

Ποιότητα κλήσεων και τεχνολογία μικροφώνων

Η ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, χάρη στη χρήση έξι μικροφώνων τεχνολογίας beamforming που υποστηρίζονται από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την αφαίρεση του θορύβου βάθους. Ακόμη και σε περιβάλλοντα με έντονο άνεμο ή αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, η φωνή του ομιλητή μεταφέρεται με απόλυτη καθαρότητα και φυσικότητα στον συνομιλητή, χωρίς τις μεταλλικές παραμορφώσεις που παρατηρούνται συχνά σε ασύρματα ακουστικά.

Η τεχνολογία Precise Voice Pickup απομονώνει το ηχητικό σήμα της φωνής με ακρίβεια, καθιστώντας τα ακουστικά μια εξαιρετική επιλογή για επαγγελματικές τηλεδιασκέψεις και καθημερινές τηλεφωνικές συνομιλίες σε εξωτερικούς χώρους.

Αυτονομία

Η αυτονομία της μπαταρίας αποτελεί ένα σημείο όπου τα Collexion παρουσιάζουν μια μικρή υποχώρηση σε σύγκριση με προγενέστερα μοντέλα της εταιρείας, καθώς η αυξημένη επεξεργαστική ισχύς και η χρήση 12 μικροφώνων απαιτούν μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση.

Με την ενεργή ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, η διάρκεια λειτουργίας φτάνει τις 24 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής, ενώ με απενεργοποιημένο το ANC η αυτονομία αυξάνεται στις 32 ώρες. Αν και η επίδοση αυτή είναι υπεραρκετή για να καλύψει ακόμα και τις πιο μεγάλες ημερήσιες μετακινήσεις ή μια διηπειρωτική πτήση, υπολείπεται ελαφρώς των 30 ωρών που προσέφεραν τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς XM.

Παρόλα αυτά, το σύστημα ταχείας φόρτισης μέσω USB-C PD αποζημιώνει τον χρήστη, προσφέροντας έως και 3 ώρες αναπαραγωγής με μόλις 5 λεπτά σύνδεσης στο ρεύμα.

Επίλογος

Ανακεφαλαιώνοντας την εμπειρία χρήσης, τα Sony 1000X The Collexion αποτελούν μια ώριμη και εξαιρετικά ποιοτική πρόταση που απευθύνεται σε ακροατές με υψηλές απαιτήσεις τόσο στον τομέα του ήχου όσο και στη σχεδιαστική αισθητική.

Στα ισχυρά τους πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η κορυφαία ποιότητα κατασκευής με τη χρήση μετάλλου, η ξεκούραστη και αποτελεσματική ακύρωση θορύβου, ο εξαιρετικά ισορροπημένος ήχος με την ευρεία ηχητική σκηνή και η υψηλή ποιότητα κλήσεων.

Στον αντίποδα, το υψηλό κόστος απόκτησης, η μειωμένη αυτονομία σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, η απουσία ήχου μέσω USB-C και κυρίως η συσσώρευση θερμότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που απαγορεύει τη χρήση τους στην γυμναστική, συνιστούν τα κύρια σημεία προβληματισμού.

Για όσους όμως αναζητούν την απόλυτη συνένωση τεχνολογίας και διακριτικής πολυτέλειας για το γραφείο ή το ταξίδι, τα Sony 1000X The Collexion δικαιώνουν απόλυτα τον premium χαρακτήρα τους, αρκεί να έχεις τη διάθεση να επενδύσεις τα χρήματα που ζητά η εταιρεία.