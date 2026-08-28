Meta Ray-Ban Smart Glasses: Το νέο update μπλοκάρει οριστικά τις κρυφές λήψεις

Σύνοψη

Διόρθωση κενού ασφαλείας: Το σύστημα πλέον ανιχνεύει την απόκρυψη του LED και κατά τη διάρκεια της εγγραφής, τερματίζοντας άμεσα το βίντεο.

Το σύστημα πλέον ανιχνεύει την απόκρυψη του LED και κατά τη διάρκεια της εγγραφής, τερματίζοντας άμεσα το βίντεο. Προστασία υλικού: Εάν το γυαλί εντοπίσει φυσική φθορά, παραβίαση ή καταστροφή της λυχνίας LED, η κάμερα απενεργοποιείται μόνιμα.

Εάν το γυαλί εντοπίσει φυσική φθορά, παραβίαση ή καταστροφή της λυχνίας LED, η κάμερα απενεργοποιείται μόνιμα. Απόρρητο δεδομένων: Η Meta ξεκαθαρίζει ότι το οπτικοακουστικό υλικό αποθηκεύεται τοπικά και είναι προσβάσιμο αποκλειστικά από τον κάτοχο της συσκευής, διαψεύδοντας φήμες για ανθρώπινο έλεγχο.

Η Meta ξεκαθαρίζει ότι το οπτικοακουστικό υλικό αποθηκεύεται τοπικά και είναι προσβάσιμο αποκλειστικά από τον κάτοχο της συσκευής, διαψεύδοντας φήμες για ανθρώπινο έλεγχο. Ευρωπαϊκή αγορά: Η αυστηροποίηση των μέτρων εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του GDPR, εξασφαλίζοντας την παραμονή του προϊόντος στα ράφια της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων συστημάτων οπτικής καταγραφής σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης εγείρει εύλογα και διαρκή ερωτήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας στον δημόσιο χώρο.

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta, τα οποία σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τη Ray-Ban, αποτελούν την πιο επιτυχημένη εμπορική απόπειρα της βιομηχανίας να φέρει τα wearables επαυξημένης πραγματικότητας στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, η ευκολία με την οποία ένας χρήστης μπορεί να καταγράψει το περιβάλλον του έχει προκαλέσει ανησυχίες, αναγκάζοντας την εταιρεία να αναθεωρήσει την προσέγγισή της απέναντι στους κακόβουλους χρήστες που προσπαθούν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση του Alex Himel, Αντιπροέδρου του τμήματος Augmented Reality (AR) της Meta, ένα νέο και κρίσιμο update ξεκινά να διατίθεται στους κατόχους των Meta Smart Glasses, με αποκλειστικό στόχο την οριστική εξάλειψη ενός συγκεκριμένου κενού ασφαλείας. Μέχρι πρότινος, η συσκευή διέθετε έναν μηχανισμό που απέτρεπε την εκκίνηση της καταγραφής βίντεο ή της λήψης φωτογραφίας εάν ο αισθητήρας αντιλαμβανόταν ότι η εξωτερική ενδεικτική λυχνία (Capture LED) ήταν καλυμμένη. Παρά την ύπαρξη αυτού του ελέγχου, μια μερίδα χρηστών ανακάλυψε μια προφανή παράκαμψη, αφού ξεκινούσαν κανονικά την εγγραφή με τη λυχνία ορατή και, αμέσως μετά, την κάλυπταν με το χέρι τους, με μονωτική ταινία ή με άλλα υλικά, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και κρυφή συνέχιση της λήψης.

Η νέα ενημέρωση έρχεται να κλείσει αυτό ακριβώς το παράθυρο εκμετάλλευσης. Ο αλγόριθμος λειτουργίας της κάμερας τροποποιείται ώστε να ελέγχει διαρκώς (σε πραγματικό χρόνο) την κατάσταση της λυχνίας LED καθ' όλη τη διάρκεια της εγγραφής. Αν το σύστημα ανιχνεύσει ότι το φως καλύφθηκε, μπλοκαρίστηκε ή έπαψε να είναι ορατό στους παρευρισκόμενους ενώ η κάμερα ήδη καταγράφει, η λήψη διακόπτεται ακαριαία.

Πέραν του patch, η σελίδα απορρήτου της εταιρείας έχει εμπλουτιστεί με αυστηρότερες οδηγίες και ξεκάθαρες τεχνικές εξηγήσεις για τον τρόπο που το hardware αλληλεπιδρά με το software. Η Meta επισημαίνει ότι το σύστημα διαθέτει αισθητήρες ικανούς να αντιληφθούν τη φυσική παραβίαση ή την καταστροφή της λυχνίας LED. Στην περίπτωση που ένας χρήστης επιχειρήσει να καταστρέψει το λαμπάκι με αιχμηρό αντικείμενο ή να το καλύψει με μόνιμη βαφή, η κεντρική πλακέτα των γυαλιών απενεργοποιεί οριστικά και αμετάκλητα το κύκλωμα της κάμερας, μετατρέποντας το προϊόν σε ένα απλό, συμβατικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου. Αυτή η αυστηρή πολιτική προστασίας αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση του προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας, ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου το πλαίσιο του GDPR δεν αφήνει περιθώρια για συσκευές κρυφής παρακολούθησης ευρείας κατανάλωσης. Παράλληλα, η Meta επιχειρεί να κατευνάσει τις φήμες που ήθελαν τους ανθρώπους συντονιστές (moderators) να έχουν πρόσβαση στο οπτικοακουστικό υλικό των χρηστών. Διευκρινίζεται ρητά πως η αποθήκευση γίνεται τοπικά και ότι αποκλειστικά ο κάτοχος του συνδεδεμένου λογαριασμού μπορεί να δει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που καταγράφονται, μεταφέροντας ουσιαστικά την ηθική και νομική ευθύνη της χρήσης στον ίδιο τον καταναλωτή.

Η κοινωνική αποδοχή των έξυπνων γυαλιών παραμένει το μεγαλύτερο στοίχημα για την εξέλιξη της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων (wearables). Η Meta αναγνωρίζει ότι ο αριθμός των ατόμων που προσπαθούν ενεργά να παρακάμψουν τις προστασίες ασφαλείας είναι εξαιρετικά μικρός, ωστόσο, η ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν στη δημόσια εικόνα του προϊόντος είναι δυσανάλογα μεγάλη. Η συμβουλή της εταιρείας προς τους καταναλωτές ότι η συσκευή πρέπει να απενεργοποιείται σε ευαίσθητους χώρους, όπως ιατρεία, αποδυτήρια ή ιδιωτικές συναντήσεις, ακολουθώντας τον απλό κανόνα πως αν δεν θα χρησιμοποιούσατε το smartphone σας για να τραβήξετε βίντεο σε έναν συγκεκριμένο χώρο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ούτε τα έξυπνα γυαλιά σας.

Η συνεχής προσθήκη νέων μέτρων ασφαλείας, μέσω των Over-The-Air (OTA) ενημερώσεων, λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για το οικοσύστημα της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πρότυπο ασφαλείας το οποίο πιθανότατα θα κληθούν να ακολουθήσουν και οι ανταγωνιστές, όπως η Samsung και η Google, στις επερχόμενες δικές τους υλοποιήσεις. Η διαρκής παρακολούθηση της ακεραιότητας του hardware από το λογισμικό αναδεικνύει την πολυπλοκότητα που απαιτείται πλέον για την κατασκευή μιας consumer συσκευής, όπου η προστασία των τρίτων είναι εξίσου σημαντική με την εμπειρία του ίδιου του χρήστη.