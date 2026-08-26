Επίσημα τα Garmin Fenix 9 & 9 Pro: Οθόνες 3.000 nits και 57 ημέρες αυτονομία

Σύνοψη

Διαθέσιμα σε τρία μεγέθη (43mm, 47mm, 51mm) με AMOLED οθόνες που αγγίζουν τα 3.000 nits φωτεινότητας στην έκδοση Pro, εξασφαλίζοντας άριστη αναγνωσιμότητα κάτω από τον ήλιο.

Ενσωματώνουν τη νέα τεχνολογία nano-molding που συνδέει τιτάνιο και πλαστικό σε μοριακό επίπεδο, μειώνοντας το πάχος στο Fenix 9 Pro χωρίς να αυξάνεται το συνολικό βάρος.

Διαθέτουν 50% περισσότερη μνήμη RAM, η οποία σε συνδυασμό με τη νέα μηχανή γραφικών προσφέρει 30% ταχύτερη περιήγηση στους τοπογραφικούς χάρτες και νέες προβολές προοπτικής.

Εισάγουν εξελιγμένες μετρήσεις προπόνησης, υποστήριξη για Rucking (με παραμετροποίηση βάρους εξοπλισμού) και λειτουργία Garmin Epic για ομαδοποίηση πολυήμερων δραστηριοτήτων.

Οι εκδόσεις Solar εξασφαλίζουν αυτονομία έως και 57 ημέρες, ενώ η σειρά υποστηρίζει δορυφορική συνδεσιμότητα inReach για SOS και LiveTrack χωρίς τη χρήση smartphone.

Η Garmin επεκτείνει τη δημοφιλή σειρά των κορυφαίων αθλητικών ρολογιών της, παρουσιάζοντας επίσημα τα Garmin Fenix 9 και Garmin Fenix 9 Pro. Συνεχίζοντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία της προηγούμενης γενιάς, τα νέα μοντέλα εστιάζουν στην ουσιαστική βελτίωση της υπολογιστικής ισχύος, στην αναβάθμιση των οθονών τεχνολογίας AMOLED και στην εισαγωγή καινοτόμων υλικών κατασκευής. Τα νέα μοντέλα απευθύνονται ξεκάθαρα στους απαιτητικούς χρήστες που αναζητούν απόλυτη ακρίβεια στις μετρήσεις τους, τεράστια αυτονομία και κορυφαία αντοχή σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, τοποθετώντας τα νέα smartwatches κατευθείαν στην κορυφή της κατηγορίας των premium wearables.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Garmin Fenix 9 και 9 Pro;

Τα Garmin Fenix 9 κυκλοφορούν σε μεγέθη 43mm, 47mm και 51mm, διαθέτοντας οθόνες AMOLED διπλάσιας φωτεινότητας από το Fenix 8, ενώ η έκδοση Pro φτάνει τα 3.000 nits. Ενσωματώνουν κρύσταλλο ζαφειριού, αδιαβροχοποίηση για καταδύσεις έως 40 μέτρα, 64GB αποθηκευτικού χώρου, 50% περισσότερη μνήμη RAM και αυτονομία που κυμαίνεται από 29 έως 57 ημέρες ανάλογα με το μοντέλο.

Η κατασκευαστική προσέγγιση της Garmin στη νέα γενιά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ειδικά όσον αφορά την έκδοση Pro. Για πρώτη φορά, η εταιρεία ενσωματώνει κάσα από τιτάνιο αξιοποιώντας την τεχνολογία nano-molding. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει την ένωση του μετάλλου με πλαστικά πολυμερή σε μοριακό επίπεδο, πρακτική που οδηγεί στη δραστική μείωση του συνολικού πάχους του ρολογιού, διατηρώντας ταυτόχρονα το βάρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Στο μεγαλύτερο μοντέλο των 51 χιλιοστών, οι μηχανικοί της Garmin κατάφεραν να τοποθετήσουν μια εντυπωσιακή οθόνη 1.5 ιντσών, περιορίζοντας τα bezels χωρίς να αυξήσουν τον συνολικό όγκο της κάσας. Φορώντας το ρολόι στον καρπό, η διαφορά στην κατανομή του βάρους είναι άμεσα αισθητή σε σχέση με το Fenix 8, καθώς η συσκευή εφαρμόζει πιο φυσικά κατά την κίνηση του χεριού, ενώ τα πλήκτρα προσφέρουν πιο συμπαγή και απόλυτα στεγανή αίσθηση χάρη στον νέο σχεδιασμό leakproof, αποδίδοντας μέγιστη σιγουριά σε υποβρύχιες συνθήκες ή όταν χρησιμοποιούνται με ιδρωμένα χέρια.

Πόσο έχει βελτιωθεί η πλοήγηση και η ταχύτητα των χαρτών;

Η αύξηση της μνήμης RAM κατά 50% στο Fenix 9, σε συνδυασμό με την πλήρως ανανεωμένη μηχανή χαρτογράφησης, επιταχύνει την περιήγηση (panning) στους τοπογραφικούς χάρτες κατά 30%. Η νέα προβολή προοπτικής αποδίδει περισσότερες λεπτομέρειες ανάλογα με την κλίμακα, ενώ ο διπλασιασμός του αποθηκευτικού χώρου στα 64GB επιτρέπει την ταυτόχρονη αποθήκευση πολλαπλών χαρτών και έως 7.000 μουσικών κομματιών.

Η ομαλότητα κατά την πλοήγηση αποτελούσε ένα από τα συχνότερα αιτήματα των χρηστών στις προηγούμενες γενιές, καθώς η μετακίνηση σε πυκνούς τοπογραφικούς χάρτες συχνά παρουσίαζε ανεπαίσθητες καθυστερήσεις στην απόκριση. Η Garmin επιλύει οριστικά το συγκεκριμένο ζήτημα, παρέχοντας μια εμπειρία χρήσης που προσεγγίζει πλέον την ταχύτητα περιήγησης σε ένα σύγχρονο smartphone. Η οπτική λεπτομέρεια της νέας προβολής προοπτικής αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη κατά την πεζοπορία σε δύσβατα και άγνωστα μονοπάτια, προσφέροντας καλύτερη τρισδιάστατη αντίληψη του υψομέτρου και του περιβάλλοντος χώρου.

Ποιες νέες λειτουργίες προπόνησης εισάγει η σειρά Fenix 9;

Το λογισμικό των νέων Fenix περιλαμβάνει βελτιωμένες ζώνες αντοχής (stamina zones) και καμπύλες απόδοσης που αναλύουν τη φυσική κατάσταση του αθλητή σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, προστίθεται εξειδικευμένη υποστήριξη για Rucking και προπονήσεις GORUCK με δυνατότητα καταγραφής εξοπλισμού έως 100 κιλά, καθώς και μέτρηση VO2 Max για εσωτερικά κωπηλατικά μηχανήματα.

Οι αλγόριθμοι παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης αποκτούν πλέον μεγαλύτερο βάθος, αναλύοντας διεξοδικά το προπονητικό ιστορικό προκειμένου να παρέχουν απολύτως εξατομικευμένες συμβουλές ρυθμού (pacing) κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών αντοχής. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες είναι η δυνατότητα μεταβολής του βάρους του σακιδίου εν μέσω της δραστηριότητας (mid-activity weight change) για όσους ασχολούνται με το rucking. Η συγκεκριμένη επιλογή εξασφαλίζει ότι η καταγραφή των θερμίδων και της επιβάρυνσης του μυϊκού συστήματος ανταποκρίνεται με απόλυτη ακρίβεια στην πραγματικότητα της άσκησης. Επιπλέον, η νέα λειτουργία Garmin Epic δημιουργεί αυτόματα ενοποιημένες ιστορίες από πολυήμερες εξορμήσεις, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται ολοκληρωμένα στατιστικά, τοποθεσίες και διαδρομές με τη μορφή μιας ενιαίας αφήγησης στα κοινωνικά δίκτυα ή με τους συναθλητές τους.

Πώς διαμορφώνονται η αυτονομία και οι δυνατότητες επικοινωνίας;

Τα Fenix 9 με οθόνη AMOLED προσφέρουν έως 29 ημέρες αυτονομίας, ενώ η έκδοση Pro αγγίζει τις 31 ημέρες. Τα μοντέλα με υποστήριξη ηλιακής φόρτισης επεκτείνουν τον χρόνο χρήσης στις 57 ημέρες. Η υποστήριξη inReach προσφέρει δυνατότητες δορυφορικών κλήσεων, αποστολής μηνυμάτων, LiveTrack και εκπομπής σήματος SOS απευθείας από τον καρπό, χωρίς τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Η ενσωμάτωση της δορυφορικής τεχνολογίας inReach αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο πλεονέκτημα ασφαλείας των νέων μοντέλων, μετατρέποντας το ρολόι σε ένα απόλυτα αυτόνομο εργαλείο επιβίωσης στο βουνό. Σε συνδυασμό με τον ενσωματωμένο πράσινο φακό LED, ο οποίος διατηρεί τη νυχτερινή όραση και εξοικονομεί ενέργεια, το Fenix 9 εγγυάται ότι ο χρήστης θα παραμείνει ασφαλής στο σκοτάδι, ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Το συγκεκριμένο πακέτο δυνατοτήτων κρίνεται απαραίτητο για πολυήμερες αποστολές όπου η πρόσβαση σε πηγές ενέργειας ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι αδύνατη, καθιστώντας εντελώς περιττή τη χρήση επιπρόσθετων και ογκωδών δορυφορικών συσκευών επικοινωνίας.

Διαθεσιμότητα

Η διάθεση τους ξεκινά από τις 28 Αυγούστου σε τιμές €999,99 για το Fenix 9 (43mm, 47mm, 51mm), €1099,99 για το Fenix 9 Pro (43mm, 47mm) και €1199,99 για το Fenix 9 Pro Solar (51mm).