AirPods με κάμερα: Διέρρευσε σε video το νέο μοντέλο της Apple

Σύνοψη

Η Apple ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει AirPods εξοπλισμένα με κάμερα, σύμφωνα με επίσημο βίντεο που ανακαλύφθηκε κρυμμένο στον κώδικα του λειτουργικού συστήματος macOS Tahoe 26.7.

Τα νέα ακουστικά φέρουν την κωδική ονομασία B790 και συνεργάζονται άμεσα με το σύστημα Visual Intelligence για την οπτική αναγνώριση του περιβάλλοντος από τη Siri.

Η επίσημη αποκάλυψη της συσκευής αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026, παράλληλα με την παρουσίαση της επερχόμενης σειράς iPhone 18 και του φημολογούμενου αναδιπλούμενου iPhone Fold.

Η ενσωμάτωση καμερών εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητας σε δημόσιους χώρους, με τους χρήστες να φοβούνται πιθανές απαγορεύσεις χρήσης σε ευαίσθητους χώρους όπως τα γυμναστήρια.

Η πρόσφατη ανακάλυψη μέσα στον πηγαίο κώδικα του macOS Tahoe 26.7 Release Candidate έρχεται να επιβεβαιώσει οριστικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες σχετικά με την επόμενη μεγάλη εξέλιξη στα φορετά αξεσουάρ της Apple.

Συγκεκριμένα, ένα demo video που εντοπίστηκε από τους προγραμματιστές και τους ερευνητές αποκαλύπτει την ύπαρξη των πρώτων AirPods τα οποία ενσωματώνουν μικροσκοπικές κάμερες, επιτρέποντας στο Visual Intelligence της εταιρείας να κατανοεί και να αναλύει οπτικά τον περιβάλλοντα χώρο του εκάστοτε χρήστη. Μέσω της άμεσης συνεργασίας με τη Siri, τα ακουστικά μπορούν να αναγνωρίζουν αντικείμενα στο οπτικό πεδίο του χρήστη, να αποθηκεύουν πληροφορίες και να απαντούν σε πολύπλοκες ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο, μεταφέροντας την αλληλεπίδραση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Σύστημα Visual Intelligence: Συνεχής σάρωση του χώρου για την αναγνώριση κειμένου, αντικειμένων και τοποθεσιών μέσω του οπτικού πεδίου που καταγράφουν τα ακουστικά.

Συνεχής σάρωση του χώρου για την αναγνώριση κειμένου, αντικειμένων και τοποθεσιών μέσω του οπτικού πεδίου που καταγράφουν τα ακουστικά. Προειδοποίηση εμποδίων: Ενσωματωμένος αισθητήρας που ειδοποιεί τον χρήστη ηχητικά στην περίπτωση που τα μαλλιά του, κάποιο καπέλο ή άλλο αντικείμενο καλύπτουν τον φακό της κάμερας, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα.

Ενσωματωμένος αισθητήρας που ειδοποιεί τον χρήστη ηχητικά στην περίπτωση που τα μαλλιά του, κάποιο καπέλο ή άλλο αντικείμενο καλύπτουν τον φακό της κάμερας, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα. Αυτόματη αποθήκευση δεδομένων: Δυνατότητα απλής φωνητικής εντολής προς τη ψηφιακή βοηθό για την άμεση καταγραφή και ψηφιακή αποθήκευση οπτικών πληροφοριών (όπως εξώφυλλα, αφίσες ή πινακίδες).

Δυνατότητα απλής φωνητικής εντολής προς τη ψηφιακή βοηθό για την άμεση καταγραφή και ψηφιακή αποθήκευση οπτικών πληροφοριών (όπως εξώφυλλα, αφίσες ή πινακίδες). Ημερομηνία κυκλοφορίας: Η επίσημη παρουσίαση προγραμματίζεται για το μεγάλο event του Σεπτεμβρίου 2026, μαζί με τα πολυαναμενόμενα iPhone 18 Pro και το iPhone Fold.

Το demo video παρουσιάζει έναν άνδρα να κρατάει ένα βιβλίο ψηλά, ενώ η κάμερα των AirPods σαρώνει τον χώρο και διαβάζει επιτυχώς τον τίτλο του εξωφύλλου. Η φωνητική περιγραφή του βίντεο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με το Visual Intelligence, ολόκληρος ο κόσμος του χρήστη μπορεί πλέον να αποθηκευτεί ψηφιακά, επιτρέποντάς του να κρατάει σημειώσεις για οτιδήποτε του κεντρίζει το ενδιαφέρον απλώς ζητώντας το φωνητικά από τη συσκευή του. Η απαιτητική αυτή λειτουργία προϋποθέτει φυσικά την απόλυτη και ανεμπόδιστη οπτική επαφή με το περιβάλλον, γι' αυτό και η Apple έχει προσθέσει ένα ειδικό ηχητικό μήνυμα που ενημερώνει τους χρήστες να απομακρύνουν τα μαλλιά τους από τα ακουστικά προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια στην αναγνώριση του χώρου.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση ταυτίζεται απόλυτα με τις προγενέστερες αναφορές του έγκριτου αναλυτή Mark Gurman από το πρακτορείο Bloomberg, ο οποίος είχε σημειώσει εγκαίρως ότι η Apple αναπτύσσει εδώ και αρκετά χρόνια ακουστικά με κάμερες υπό την κωδική ονομασία B790. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η δημιουργία των συγκεκριμένων ακουστικών εντάσσεται σε μια πολύ ευρύτερη και επιθετική στρατηγική της εταιρείας στον τομέα των έξυπνων φορετών συσκευών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία φέρεται να αναπτύσσει παράλληλα συστήματα όπως έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας και ένα φορετό μενταγιόν, προσπαθώντας να ανταγωνιστεί αντίστοιχες προτάσεις από εταιρείες όπως η Meta.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την κυκλοφορία των συγκεκριμένων συσκευών γύρω στο 2027, ωστόσο η ραγδαία εξέλιξη του τμήματος Apple Intelligence φαίνεται να επέσπευσε τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, φέρνοντας το νέο προϊόν στην αγορά πολύ νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παρά τον εντυπωσιακό τεχνολογικό σχεδιασμό και την προφανή χρησιμότητα του συστήματος, η ενσωμάτωση καμερών σε μια τόσο διακριτική και καθημερινή συσκευή έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί εξαιρετικά έντονες αντιδράσεις, ανοίγοντας μεγάλες συζητήσεις γύρω από ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας. Πολλοί τεχνολογικοί αναλυτές, καθώς και απλοί καταναλωτές μέσα από τα διαδικτυακά φόρουμ, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το κατά πόσο ένα τέτοιο προϊόν θα γίνει νομικά και κοινωνικά αποδεκτό σε δημόσιους χώρους, συγκρίνοντας τη διαφαινόμενη κατάσταση με τα πολλαπλά προβλήματα που προέκυψαν πρόσφατα από την κυκλοφορία των έξυπνων γυαλιών της Meta. Ο βάσιμος φόβος της κρυφής καταγραφής προσώπων και ιδιωτικών συνομιλιών αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηρούς κανονισμούς και πιθανότατα στην πλήρη απαγόρευση χρήσης των συγκεκριμένων AirPods σε ευαίσθητους χώρους όπως τα γυμναστήρια, τα ιατρεία, τα αποδυτήρια και οι εταιρικές εγκαταστάσεις υψηλής ασφάλειας.

Κάποιοι παρατηρητές της βιομηχανίας διατυπώνουν την υπόθεση ότι η Apple ενδέχεται τελικά να μην χρησιμοποιεί παραδοσιακούς φακούς κάμερας υψηλής ανάλυσης, αλλά εξελιγμένους αισθητήρες τεχνολογίας LiDAR που αντιλαμβάνονται αποκλειστικά τον όγκο, την απόσταση και το γεωμετρικό σχήμα των αντικειμένων χωρίς να αποτυπώνουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των προσώπων. Ωστόσο, η αποδεδειγμένη ικανότητα της συσκευής να διαβάζει καθαρά το κείμενο από το εξώφυλλο ενός βιβλίου υποδεικνύει σαφέστατα την ύπαρξη κανονικού οπτικού αισθητήρα, ικανού να επεξεργάζεται πολύπλοκες εικόνες.

Η ασφαλής επεξεργασία όλων αυτών των ευαίσθητων δεδομένων πρόκειται να βασιστεί αποκλειστικά στην αρχιτεκτονική Private Cloud Compute της Apple, εξασφαλίζοντας σε θεωρητικό επίπεδο ότι οι οπτικές πληροφορίες δεν αποθηκεύονται σε μόνιμη βάση σε εξωτερικούς servers, λειτουργώντας πάντα υπό την αυστηρή κρυπτογράφηση της εκάστοτε συσκευής.