Τα Samsung Galaxy Buds3 Pro και Buds4 Pro έλαβαν έγκριση για χρήση ως ακουστικά βαρηκοΐας

Σύνοψη

Η λειτουργία Ακουστικού Βαρηκοΐας (Hearing Aid) των Samsung Galaxy Buds έλαβε επίσημη πιστοποίηση από τον FDA των ΗΠΑ.

Η τεχνολογία απευθύνεται σε χρήστες 18 ετών και άνω με ήπια έως μέτρια απώλεια ακοής, λειτουργώντας ως μη συνταγογραφούμενο (OTC) ιατρικό βοήθημα.

Η διάθεση της συγκεκριμένης λειτουργίας θα ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026 για τα επερχόμενα μοντέλα Galaxy Buds3 Pro και Galaxy Buds4 Pro.

Η Samsung προχώρησε σε μια ιδιαιτέρως σημαντική ανακοίνωση που αφορά τον τομέα της υγείας, επιβεβαιώνοντας ότι η λειτουργία Ακουστικού Βαρηκοΐας (Hearing Aid) των ασύρματων ακουστικών Galaxy Buds εξασφάλισε την επίσημη έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιτρέπει πλέον στα συμβατά μοντέλα της σειράς Galaxy Buds να αξιοποιούνται από τους καταναλωτές ως πλήρως λειτουργικά, μη συνταγογραφούμενα (OTC) ακουστικά βαρηκοΐας. Η καινοτομία αυτή απευθύνεται συγκεκριμένα σε χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω, προσφέροντας μια εξαιρετικά πρακτική και προσιτή λύση για την άμεση αντιμετώπιση της ήπιας έως μέτριας απώλειας ακοής, ένα ζήτημα που συχνά γίνεται αντιληπτό από την παρατεταμένη δυσκολία παρακολούθησης καθημερινών συζητήσεων σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της νέας προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να διαθέτουν ιατρική συνταγή ή να προγραμματίσουν επίσκεψη σε εξειδικευμένο ιατρό προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αυτοαξιολόγησης, επιτρέποντας στους χρήστες να μετρήσουν με ακρίβεια την οξύτητα της ακοής τους μέσα από τη λειτουργία Ελέγχου Ακοής (Hearing Test) των Galaxy Buds. Η συγκεκριμένη διαγνωστική λειτουργία έχει καταχωρηθεί επίσημα ως Λογισμικό Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος (Software as a Medical Device - SaMD), προσφέροντας μετρήσεις και αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από αυστηρή ιατρική ακρίβεια.

Η διαδικασία του αυτοδιαχειριζόμενου ελέγχου διαρκεί μόλις πέντε λεπτά και ενσωματώνεται απευθείας στο μενού των ρυθμίσεων των ακουστικών, καταργώντας την ανάγκη λήψης οποιασδήποτε πρόσθετης, ανεξάρτητης εφαρμογής. Χρησιμοποιώντας μεθόδους ακοομετρίας καθαρού τόνου κλινικού επιπέδου, το λογισμικό ελέγχει σχολαστικά κάθε αυτί ξεχωριστά, εντοπίζοντας τα ακριβή ελλείμματα ακοής και δημιουργώντας ένα λεπτομερές ακοόγραμμα, η ακρίβεια του οποίου κρίνεται συγκρίσιμη με την επαγγελματική αξιολόγηση ενός ωτορινολαρυγγολόγου.

Ο Hon Pak, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της ομάδας Digital Health για το τμήμα Mobile eXperience (MX) της Samsung Electronics, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας ότι η υγεία της ακοής αποτελεί αναπόσπαστο και ζωτικό στοιχείο της συνολικής ευεξίας των ανθρώπων, επηρεάζοντας σε τεράστιο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό τους περιβάλλον και συνδέονται με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Με την απόκτηση της έγκρισης από τον FDA, η Samsung διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στην κρίσιμη υποστήριξη της ακοής, μετατρέποντας την προληπτική φροντίδα σε μια διαδικασία εξαιρετικά απλή και άμεσα διαθέσιμη, μέσω της ενσωμάτωσης των λειτουργιών Hearing Test και Hearing Aid στον πυρήνα του υλισμικού των Galaxy Buds.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, η απώλεια ακοής συνιστά ένα εξαιρετικά συχνό και διαδεδομένο φαινόμενο, το οποίο παραδόξως παραμένει μία από τις πλέον παραμελημένες παθήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Οι εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρουν ότι περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν ήδη κάποιου βαθμού απώλεια ακοής, με τις προβολές να προβλέπουν ότι ο αριθμός αυτός θα αγγίξει τα 2,5 δισεκατομμύρια άτομα έως το έτος 2050.

Παρόλα αυτά, ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν θεαματικά την ποιότητα ζωής τους μέσω της χρήσης ακουστικών βαρηκοΐας αποφεύγουν να τα αποκτήσουν, εξαιτίας παραγόντων όπως το απαγορευτικά υψηλό κόστος αγοράς τους, το εδραιωμένο κοινωνικό στίγμα ή η γεωγραφικά και οικονομικά περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές εξειδικευμένης φροντίδας.

Η ενασχόληση της Samsung με τις τεχνολογίες υποστήριξης της ακοής δεν αποτελεί μια πρόσφατη προσπάθεια, καθώς η εταιρεία επενδύει συστηματικά στον συγκεκριμένο τομέα ήδη από το 2020. Κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονιάς, πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή της πρωτοποριακής λειτουργίας Προϊόντος Προσωπικής Ενίσχυσης Ήχου (Personal Sound Amplification Product - PSAP) μέσω των ασύρματων ακουστικών Galaxy Buds+. Η εν λόγω λειτουργία εξασφάλισε κλινική έγκριση το 2021 ως μια ιδιαιτέρως αποτελεσματική λύση υποστήριξης για την απρόσκοπτη καθημερινή επικοινωνία των ατόμων που αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο τα απαραίτητα θεμέλια για την ανάπτυξη της σημερινής, προηγμένης λειτουργίας του Ακουστικού Βαρηκοΐας.

Για την επίτευξη αυτής της νέας, μη συνταγογραφούμενης λύσης, η Samsung προχώρησε σε εκτεταμένες συνεργασίες με τα National Acoustic Laboratories (NAL) καθώς και με το Ιατρικό Κέντρο της Samsung (Samsung Medical Center - SMC). Η τελική τεχνολογία που προέκυψε από αυτές τις συνέργειες βασίζεται και υποστηρίζεται από ισχυρές κλινικές μελέτες επικύρωσης, οι οποίες έλαβαν χώρα σε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Vanderbilt, του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του San Jose και του Πανεπιστημίου του Μέμφις.

Σε τεχνικό επίπεδο, η λειτουργία Ακουστικού Βαρηκοΐας (Hearing Aid) αναλαμβάνει την ενίσχυση συγκεκριμένων ήχων που οι χρήστες δυσκολεύονται παραδοσιακά να αντιληφθούν, όπως είναι οι ήχοι υψηλών συχνοτήτων, οι περιβαλλοντικοί ψίθυροι και οι φωνές που προέρχονται από μακρινή απόσταση, κατασκευάζοντας ένα πλήρως εξατομικευμένο ακουστικό προφίλ για τον κάθε μεμονωμένο χρήστη βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου του. Πέραν της βασικής ενίσχυσης, η λειτουργία υποστηρίζει μια σειρά από πρόσθετα, εξαιρετικά προηγμένα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά εντοπίζονται αποκλειστικά σε premium ιατρικά ακουστικά βαρηκοΐας, όπως η τεχνολογία εξάλειψης θορύβου και η τεχνική κατευθυντικής λήψης ήχου. Αυτές οι τεχνολογίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην ακριβή εστίαση των ήχων που προέρχονται από την εμπρόσθια κατεύθυνση του χρήστη, καταστέλλοντας ταυτόχρονα και αποτελεσματικά τον ανεπιθύμητο θόρυβο στο φόντο.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι τα Galaxy Buds αξιοποιούν τον αλγόριθμο και το πρότυπο NAL-NL2, το οποίο αναγνωρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα ως η απόλυτη κλινική φόρμουλα αναφοράς για την ορθή ρύθμιση των συνταγογραφούμενων ακουστικών βαρηκοΐας. Η συγκεκριμένη προηγμένη προσέγγιση διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνει ο χρήστης είναι εξαιρετικά εξατομικευμένα, ακριβή και πλήρως προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του ακουστικού του προφίλ.

Επιπροσθέτως, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ευεξίας των χρηστών, όλες οι πληροφορίες που αφορούν την ακοή τους, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων έκθεσης σε υψηλό περιβαλλοντικό θόρυβο και των λεπτομερών αποτελεσμάτων του Ελέγχου Ακοής, παραμένουν άμεσα προσβάσιμες και οργανωμένες μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της εφαρμογής Samsung Health.

Η επίσημη διάθεση των λειτουργιών Ακουστικού Βαρηκοΐας και Ελέγχου Ακοής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026, αρχικά για την αγορά των ΗΠΑ και στη συνέχεια σε επιλεγμένες, εγκεκριμένες αγορές, υποστηρίζοντας τα μοντέλα Galaxy Buds3 Pro και Galaxy Buds4 Pro.