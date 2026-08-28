Commodore 77: Η νέα έκδοση του C64 Ultimate εμπνευσμένη από το Cyberpunk 2077

Σύνοψη

Η Commodore συνεργάστηκε επισήμως με την CD Projekt Red για τη δημιουργία του Commodore 77, μιας συλλεκτικής έκδοσης του C64 Ultimate που βασίζεται στην αισθητική του Cyberpunk 2077.

Το σύστημα αξιοποιεί την αρχιτεκτονική FPGA για την ακριβή εξομοίωση του κλασικού hardware, διασφαλίζοντας μηδενική καθυστέρηση και απόλυτη συμβατότητα με την υπάρχουσα βιβλιοθήκη λογισμικού.

Η συσκευή τιμολογείται στα 377 δολάρια (περίπου 360 ευρώ χωρίς τα κόστη εισαγωγής για την Ελλάδα) και απευθύνεται κυρίως σε σκληροπυρηνικούς συλλέκτες retro υπολογιστών.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται μια ειδική κασέτα τύπου "shard" χωρητικότητας 2MB, η οποία ενσωματώνει ένα οπτικοακουστικό demo από την ομάδα Arise και chiptune μουσική του LukHash, εκμεταλλευόμενη το 24-κάναλο στερεοφωνικό σύστημα ήχου και το προσαρμοσμένο SID chip.

Το οικοσύστημα των retro gadgets συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού μέσω εξειδικευμένων hardware υλοποιήσεων, ωστόσο η πρόσφατη ανακοίνωση της Commodore καταφέρνει να συνδυάσει την τεχνολογία του παρελθόντος με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύγχρονα franchises της βιομηχανίας του gaming.

Το νέο Commodore 77 αποτελεί τον καρπό της πρώτης επίσημης συνεργασίας της εταιρείας με την CD Projekt Red, μεταφέροντας την οπτική ταυτότητα και τη φιλοσοφία του Cyberpunk 2077 στον πυρήνα της πλατφόρμας του Commodore 64 Ultimate. Η συγκεκριμένη υλοποίηση δεν περιορίζεται σε επιφανειακές σχεδιαστικές παρεμβάσεις, αλλά επεκτείνεται στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνικών χαρακτηριστικών μέσω της αρχιτεκτονικής FPGA, προσφέροντας παράλληλα νέο λογισμικό που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να αναδείξει τις δυνατότητες του συστήματος.

Το Commodore 77 βασίζεται σε αρχιτεκτονική FPGA για ακριβή εξομοίωση του αυθεντικού hardware, περιλαμβάνει 24-κάναλο στερεοφωνικό ήχο, SID chip, χωρητικότητα κασέτας 2MB, προσαρμοσμένο RGB φωτισμό και κοστολογείται στα 377 δολάρια.

Η απόφαση της Commodore να βασιστεί στην τεχνολογία Field-Programmable Gate Array (FPGA) διασφαλίζει ότι η εκτέλεση του κώδικα πραγματοποιείται σε επίπεδο hardware, αποφεύγοντας τις μικροκαθυστερήσεις και τις αστοχίες συγχρονισμού που παρατηρούνται συχνά στους παραδοσιακούς emulators. Ο CEO της εταιρείας, Christian Simpson, υπογράμμισε ότι ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής του C64 ταυτίζεται πλήρως με το αντισυστημικό πνεύμα του σύμπαντος του Cyberpunk 2077, επιτρέποντας στους χρήστες να πειραματιστούν με το hardware χωρίς περιορισμούς από κλειστά οικοσυστήματα. Η μετάβαση από το βασικό μοντέλο του C64 Ultimate (όπως οι εκδόσεις Beige και Starlight) σε αυτή τη θεματική παραλλαγή συνοδεύεται από μια αισθητή αύξηση της τιμής, η οποία ωστόσο δικαιολογείται εν μέρει από την προστιθέμενη συλλεκτική αξία και τα αποκλειστικά φυσικά παρελκόμενα.

Κύρια χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική FPGA για 100% ακριβή αναπαραγωγή του κώδικα του Commodore 64.

Ενσωμάτωση αναβαθμισμένου SID chip ικανού να διαχειριστεί 24-κάναλο στερεοφωνικό ήχο.

Υποστήριξη νέου τύπου κασετών με χωρητικότητα 2MB, ξεπερνώντας κατά πολύ το αρχικό όριο των 16KB του κλασικού συστήματος.

Διαφανής βάση περιβλήματος εξοπλισμένη με πλήρως παραμετροποιήσιμο RGB σύστημα φωτισμού.

Η εξωτερική εμφάνιση του Commodore 77 αντλεί έμπνευση από την αισθητική του Edgerunners, διαθέτοντας ένα έντονο κίτρινο, τεχνητά φθαρμένο περίβλημα (breadbin) και διαφανή βάση. Ενσωματώνει οπτικά easter eggs, όπως το αυτοκόλλητο του αναψυκτικού "NiCola" και το πλήκτρο "Daemon", ενώ κατά την εκκίνηση προβάλλει μια ειδικά σχεδιασμένη έκδοση του περιβάλλοντος BASIC.

Η ομάδα σχεδιασμού κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η συσκευή να μοιάζει με ένα πραγματικό αντικείμενο που θα μπορούσε να εντοπιστεί στον πάγκο εργασίας ενός netrunner εντός των συνόρων της Night City. Ο Patrick Mills, Franchise Content Strategy Lead της CD Projekt Red, τόνισε ότι η βαριά, βιομηχανική αίσθηση της τεχνολογίας στο Cyberpunk 2077 βρίσκει τον τέλειο εκφραστή της στις ογκώδεις, αναλογικές γραμμές του κλασικού Commodore.

Η αισθητική της συσκευής συμπληρώνεται ιδανικά από την τροποποιημένη οθόνη εκκίνησης, η οποία αντικαθιστά την παραδοσιακή γραμματοσειρά της γλώσσας BASIC με τυπογραφικά στοιχεία που παραπέμπουν στα in-game τερματικά, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη λειτουργικότητα του περιβάλλοντος προγραμματισμού. Αυτές οι προσεκτικά μελετημένες λεπτομέρειες επιβεβαιώνουν ότι το εγχείρημα δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική συμφωνία αδειοδότησης, αλλά μια ουσιαστική διασταύρωση δύο διαφορετικών τεχνολογικών ρευμάτων.

Στη συσκευασία του Commodore 77 περιλαμβάνεται μια φυσική κασέτα, σχεδιασμένη ως "shard", η οποία φιλοξενεί ένα οπτικοακουστικό demo από την πολωνική ομάδα Arise. Εκμεταλλευόμενο την πλήρη ισχύ του FPGA, το demo προβάλλει γραφικά υψηλής πιστότητας, συνοδευόμενα από chiptune μουσική υπόκρουση του καλλιτέχνη LukHash, καταδεικνύοντας τις μέγιστες δυνατότητες του hardware.

Η έννοια της "demoscene" συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του Commodore 64, και το συγκεκριμένο project λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στη σύγχρονη κουλτούρα του gaming και την παραδοσιακή τέχνη του προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου. Η ομάδα Arise, αξιοποιώντας την αυξημένη χωρητικότητα των 2MB της κασέτας, δημιούργησε μια διαδραστική παρουσίαση που οπτικοποιεί στοιχεία της Night City χρησιμοποιώντας τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα του αυθεντικού hardware. Η μουσική επένδυση, βασισμένη αποκλειστικά στη σύνθεση ήχων μέσω του αναβαθμισμένου SID chip, δημιουργεί μια πολυεπίπεδη ακουστική εμπειρία που αναδεικνύει το 24-κάναλο στερεοφωνικό σύστημα της συσκευής. Το γεγονός ότι ένα σύγχρονο στούντιο ανάπτυξης επιλέγει να διανείμει επίσημο υλικό μέσω μιας τέτοιας μορφής φυσικού μέσου (cartridge), υποδηλώνει τον σεβασμό προς την ιστορία του υπολογιστή και προσφέρει ισχυρό κίνητρο αγοράς στους αφοσιωμένους συλλέκτες.