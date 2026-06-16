Η θρυλική Commodore επιστρέφει με ένα... κινητό που βάζει φρένο στα social media!

Σύνοψη

Η Commodore επιστρέφει στην αγορά συσκευών με το Callback 8020 , ένα flip phone με φυσικό πληκτρολόγιο, εστιάζοντας στην ψηφιακή αποτοξίνωση.

, ένα flip phone με φυσικό πληκτρολόγιο, εστιάζοντας στην ψηφιακή αποτοξίνωση. Βασίζεται στο λειτουργικό Sailfish OS (Linux-based) και υποστηρίζει κρίσιμες εφαρμογές (WhatsApp, Spotify, Google Maps), μπλοκάροντας ταυτόχρονα όλους τους web browsers και τα social media.

(Linux-based) και υποστηρίζει κρίσιμες εφαρμογές (WhatsApp, Spotify, Google Maps), μπλοκάροντας ταυτόχρονα όλους τους web browsers και τα social media. Διαθέτει κορυφαίο hardware για την κατηγορία: κάμερα 48MP της Sony , audiophile-grade DAC για ήχο υψηλής πιστότητας και επεξεργαστή MediaTek Helio G81.

, για ήχο υψηλής πιστότητας και επεξεργαστή MediaTek Helio G81. Η εξωτερική του οθόνη χρησιμοποιεί ρετρό τεχνολογία VFD , ενώ η μπαταρία των 1.550mAh είναι πλήρως αποσπώμενη.

, ενώ η μπαταρία των 1.550mAh είναι πλήρως αποσπώμενη. Κυκλοφορεί στις 30 Ιουνίου με τιμή $499 και στοχεύει σε όσους αναζητούν ουσιαστική αποσύνδεση, καθώς και σε εφήβους λόγω των αυστηρών περιορισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εταιρεία που καθόρισε την οικιακή πληροφορική τη δεκαετία του '80, ύστερα από την επιτυχημένη κυκλοφορία του Commodore 64 Ultimate, κάνει μια απρόσμενη στρατηγική στροφή. Αντί για την αναβίωση του θρυλικού Amiga, ο CEO της εταιρείας, Christian Simpson, ανακοίνωσε επίσημα το Commodore Callback 8020. Πρόκειται για ένα clamshell τηλέφωνο το οποίο συνδυάζει την αισθητική των αρχών της δεκαετίας του 2000 με απόλυτα σύγχρονες λειτουργίες, στοχεύοντας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του digital detox (ψηφιακή αποτοξίνωση).

Τι είναι το Commodore Callback 8020 και γιατί χαρακτηρίζεται "Not Dumb";

Το Commodore Callback 8020 είναι ένα υβριδικό flip phone με φυσικό αριθμητικό πληκτρολόγιο που χρησιμοποιεί το λειτουργικό Sailfish OS. Επιτρέπει τη χρήση βασικών εφαρμογών επικοινωνίας και πλοήγησης (WhatsApp, Google Maps, Spotify), αλλά μπλοκάρει εντελώς την πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα και web browsers, εστιάζοντας στην πρακτική χρηστικότητα χωρίς περισπασμούς.

Η βασική αρχιτεκτονική του Callback 8020 απέχει παρασάγγας από τα συμβατικά "dumbphones" που συνήθως περιορίζονται σε κλήσεις και SMS μέσω δικτύων 2G/4G. Όπως εξήγησε ο Christian Simpson κατά την παρουσίαση, τα παραδοσιακά μινιμαλιστικά τηλέφωνα στερούν από τον χρήστη κρίσιμα εργαλεία της καθημερινότητας. Ο ίδιος ο CEO της εταιρείας παραδέχθηκε πως, έπειτα από την προσωπική του προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον εθισμό στα smartphones πριν από τρία χρόνια, διαπίστωσε το κενό στην αγορά. Το Callback 8020 σχεδιάστηκε για να λειτουργήσει ως "ένα σαμαράκι ταχύτητας για το μυαλό", αποτρέποντας την καταναγκαστική κατανάλωση περιεχομένου (doomscrolling) αλλά διατηρώντας την πρακτική χρησιμότητα ενός σύγχρονου εργαλείου επικοινωνίας.

Ενώ σχεδιαστικά παραπέμπει στο παρελθόν, το hardware του Callback 8020 ενσωματώνει κάμερα 48MP της Sony, audiophile-grade DAC για lossless ήχο και τον επεξεργαστή MediaTek Helio G81. Ξεχωρίζει η παρουσία μιας πλήρως αποσπώμενης μπαταρίας 1.550mAh και η εξωτερική ρετρό οθόνη τεχνολογίας VFD για την προβολή της ώρας.

Αναλύοντας το hardware, γίνεται εμφανές ότι η Commodore δεν στόχευσε στη δημιουργία μιας φθηνής αναλογικής συσκευής. Αντίθετα, δημιούργησε ένα premium εργαλείο:

Φωτογραφικός Τομέας: Οι περισσότερες minimalist συσκευές διαθέτουν αισθητήρες 2MP ή απουσιάζουν πλήρως. Η επιλογή του αισθητήρα Sony 48MP καθιστά τη συσκευή ένα εξαιρετικό point-and-shoot εργαλείο, καλύπτοντας την ανάγκη για λήψη ποιοτικών φωτογραφιών χωρίς την ανάγκη ανεβάσματος αυτών στο Instagram ή το TikTok.

Οι περισσότερες minimalist συσκευές διαθέτουν αισθητήρες 2MP ή απουσιάζουν πλήρως. Η επιλογή του αισθητήρα Sony 48MP καθιστά τη συσκευή ένα εξαιρετικό point-and-shoot εργαλείο, καλύπτοντας την ανάγκη για λήψη ποιοτικών φωτογραφιών χωρίς την ανάγκη ανεβάσματος αυτών στο Instagram ή το TikTok. Ήχος και Ψυχαγωγία: Η ενσωμάτωση ενός audiophile-grade DAC μετατρέπει το τηλέφωνο σε ένα σύγχρονο MP3/Lossless player. Σε συνδυασμό με την παρουσία των απαραίτητων earbuds στη συσκευασία, καλύπτει άριστα τους λάτρεις της μουσικής, υποστηρίζοντας τοπική αναπαραγωγή και Spotify.

Η ενσωμάτωση ενός audiophile-grade DAC μετατρέπει το τηλέφωνο σε ένα σύγχρονο MP3/Lossless player. Σε συνδυασμό με την παρουσία των απαραίτητων earbuds στη συσκευασία, καλύπτει άριστα τους λάτρεις της μουσικής, υποστηρίζοντας τοπική αναπαραγωγή και Spotify. Οθόνες και Μπαταρία: Στο εξωτερικό του clamshell δεσπόζει μια VFD-style οθόνη, απολύτως εναρμονισμένη με την tech αισθητική του 2000. Ίσως όμως το πιο ελκυστικό στοιχείο, από άποψη βιωσιμότητας, αποτελεί η μπαταρία των 1.550mAh η οποία αφαιρείται άμεσα από τον χρήστη, διευκολύνοντας την επισκευασιμότητα.

Γιατί Sailfish OS αντί για Android;

Το Sailfish OS επιλέχθηκε αντί του Android για το Commodore Callback 8020 διότι προσφέρει απόλυτο έλεγχο στο οικοσύστημα, εξασφαλίζοντας 99% συμβατότητα με Android εφαρμογές μέσω ειδικού περιβάλλοντος εκτέλεσης (runtime). Ως Linux-based πλατφόρμα, αναπτυγμένη από πρώην στελέχη της Nokia, επιτρέπει τον βαθύ αποκλεισμό διαδικτυακών browsers μέσω πατενταρισμένης τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιλύει ένα τεράστιο πρόβλημα των custom Android ROMs. Με το Android, οι χρήστες συχνά βρίσκουν "παραθυράκια" για να εγκαταστήσουν εφαρμογές social media ή να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο. Η πατενταρισμένη τεχνολογία φραγής του Callback 8020 αποκλείει δραστικά κάθε απόπειρα web surfing ή εγκατάστασης εφαρμογών Meta/ByteDance, καθιστώντας τη συσκευή απαραβίαστη ως προς τον αρχικό της σκοπό.

Διαθεσιμότητα

Το Commodore Callback 8020 θα γίνει διαθέσιμο για προπαραγγελία στις 30 Ιουνίου 2026 σε τιμή $499 και θα κυκλοφορήσει σε χρωματικές εκδόσεις που αποτίνουν φόρο τιμής στο παρελθόν, όπως το κλασικό μπεζ του C64, λευκό, ασημί, καθώς και μια εντυπωσιακή διάφανη (transparent) έκδοση με πέντε dome LEDs που θυμίζουν την Ultimate Starlight Edition. Τέλος, για τους συλλέκτες, προβλέπεται μια πολυτελής "Founder's Edition" επικαλυμμένη με χρυσό 24 καρατίων.