Η Commodore επιστρέφει στην έκδοση παιχνιδιών με το Alien Breed 35th Anniversary Collection!

Σύνοψη

Η ιστορική Commodore επιστρέφει επίσημα στην έκδοση βιντεοπαιχνιδιών (publishing) μέσω της αναβίωσης του Alien Breed 35th Anniversary Collection.

Η νέα και ολοκληρωμένη συλλογή περιλαμβάνει έξι κλασικούς τίτλους της σειράς που αναπτύχθηκε αρχικά από την Team17 στα συστήματα Amiga.

Η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου, με την υποστήριξη όλων των σύγχρονων πλατφορμών (PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch και PC).

Η ανάπτυξη των ports υλοποιείται σε άμεση συνεργασία με το στούντιο ψηφιακής διατήρησης Antstream, εξασφαλίζοντας μια πλήρως τοπική offline εμπειρία χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Η ιστορική Commodore, ένα όνομα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στις μνήμες των βετεράνων της πληροφορικής και του gaming, ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της στον χώρο της έκδοσης βιντεοπαιχνιδιών με την αναβίωση μιας από τις πλέον εμβληματικές σειρές της πλατφόρμας Amiga. Μέσα από την κυκλοφορία του Alien Breed 35th Anniversary Collection, οι σύγχρονοι παίκτες καθώς και οι νοσταλγοί των περασμένων δεκαετιών αποκτούν ξανά πρόσβαση στο θρυλικό top-down shooter που καθόρισε την κατηγορία του τη δεκαετία του 1990.

Το εγχείρημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια συγκέντρωσης και διατήρησης ολόκληρης της κληρονομιάς που άφησε πίσω της η Team17. Ειδικότερα, η επετειακή έκδοση περιλαμβάνει έξι συνολικά παιχνίδια τα οποία διαμόρφωσαν την ταυτότητα της σειράς σε επίπεδο σχεδιασμού και μηχανισμών. Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με το αρχικό Alien Breed του 1991, την ελαφρώς βελτιωμένη και εξαιρετικά δημοφιλή Special Edition του 1992, τη συνέχεια Alien Breed II: The Horror Continues του 1993, το εξαιρετικά φιλόδοξο Tower Assault του 1994, καθώς και με τις μεταγενέστερες τρισδιάστατες προσεγγίσεις Alien Breed 3D I και II που αρχικά είχαν κυκλοφορήσει με σκοπό να αναδείξουν τις δυνατότητες της κονσόλας Amiga CD32.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι οικιακοί υπολογιστές Amiga 500 και αργότερα Amiga 1200 κυριαρχούσαν στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς το hardware της Commodore προσέφερε οπτικοακουστικές δυνατότητες που οι τότε ανταγωνιστικές πλατφόρμες δυσκολεύονταν να πλησιάσουν, επιτρέποντας σε ταλαντούχες ομάδες ανάπτυξης να δημιουργήσουν οπτικά αριστουργήματα με πλούσια χρωματική παλέτα και ασύγκριτο στερεοφωνικό ήχο.

Η Team17, το βρετανικό στούντιο που μετέπειτα κατέκτησε τον πλανήτη με την επιτυχημένη σειρά Worms, βρήκε στο πρωτότυπο Alien Breed το τέλειο όχημα για να αναδείξει τις τεχνικές ικανότητες της Amiga. Το παιχνίδι στηριζόταν σε μια ασφυκτική διαχείριση εφοδίων, όπου οι παίκτες έπρεπε να ψάχνουν συνεχώς για κλειδιά προκειμένου να ανοίξουν πόρτες, πυρομαχικά για να επιβιώσουν από τις επιδρομές των εξωγήινων πλασμάτων και πιστωτικές μονάδες για να αλληλεπιδράσουν με τα πολύπλοκα τερματικά του δικτύου Intex προκειμένου να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους.

Πίσω από αυτήν την απόφαση βρίσκεται η νέα διοίκηση της Commodore, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην παραγωγή εξειδικευμένου ρετρό hardware, όπως το προηγμένο Commodore 64 Ultimate και τις διάφορες ακριβείς αναβιώσεις κλασικών υπολογιστών που απευθύνονται στους συλλέκτες. Ο CEO της Commodore, Christian Simpson, γνωστός και ως Peri Fractic στους κύκλους του retro computing, μοιράστηκε το προσωπικό του όραμα και το συναισθηματικό του δέσιμο με τη συγκεκριμένη σειρά. Όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά, η έμπνευση για την ενασχόληση του με το παιχνίδι προήλθε από την εμπειρία θέασης της κλασικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας του Ridley Scott σε νεαρή ηλικία, μια εμπειρία που τον γέμισε φόβο αλλά ταυτόχρονα του εμφύσησε το πάθος για τη σκοτεινή, κλειστοφοβική ατμόσφαιρα που το Alien Breed κατάφερε να μεταφέρει άψογα στις οθόνες των υπολογιστών.

Για την υλοποίηση αυτού του απαιτητικού εγχειρήματος μεταφοράς των τίτλων στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές λογισμικού, η Commodore επέλεξε να συνεργαστεί με την Antstream, ένα στούντιο ανάπτυξης που έχει διαπρέψει στον τομέα της ψηφιακής διατήρησης ιστορικών βιντεοπαιχνιδιών. Παρόλο που η Antstream είναι ευρύτερα γνωστή για την ομώνυμη συνδρομητική υπηρεσία cloud gaming που προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες τίτλους παρελθόντων ετών, η συγκεκριμένη συνεργασία ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική, παραδοσιακή προσέγγιση όσον αφορά τη διάθεση του λογισμικού. Η συλλογή Alien Breed 35th Anniversary Collection αναπτύχθηκε ώστε να εκτελείται απόλυτα τοπικά στις αντίστοιχες κονσόλες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε μορφή μόνιμης σύνδεσης στο διαδίκτυο ή ενεργή συνδρομή, προσφέροντας την παραδοσιακή εμπειρία ιδιοκτησίας που αναζητούν οι καταναλωτές.

Η ενσωμάτωση του Alien Breed II: The Horror Continues στη συλλογή υπενθυμίζει στο κοινό τα τεράστια άλματα που έκανε η βιομηχανία μέσα σε ελάχιστο χρόνο, προσφέροντας σημαντικά βελτιωμένα γραφικά, περισσότερους χαρακτήρες προς επιλογή και αισθητά μεγαλύτερη ποικιλία οπλικών συστημάτων σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ακολουθώντας την ίδια ανοδική πορεία, το Tower Assault του 1994 εισήγαγε τον μηχανισμό του μη-γραμμικού σχεδιασμού επιπέδων, επιτρέποντας στους παίκτες να επιλέξουν τη δική τους πορεία μέσα στις πολύπλοκες ερευνητικές εγκαταστάσεις, γεγονός που αύξησε κατακόρυφα την αξία επαναληψιμότητας του τίτλου. Αντίστοιχα, η συμπερίληψη των τρισδιάστατων εκδόσεων Alien Breed 3D I και II αποκτά ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς αντιπροσωπεύει την τεχνολογική προσπάθεια της πλατφόρμας να ανταποκριθεί στη ραγδαία άνοδο του DOOM και των ανταγωνιστικών first-person shooters, εξωθώντας το υλικό της κονσόλας Amiga CD32 στα όρια των δυνατοτήτων του.

Η νέα αυτή συλλογή θα γίνει διαθέσιμη στις 24 Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας όλο το φάσμα των σύγχρονων συστημάτων ψυχαγωγίας, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να την αποκτήσουν σε PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch και PC.