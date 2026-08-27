Lenovo Cloud Gaming Handheld G700: Επίσημα με αποκλειστική λειτουργία offline streaming και Android 16

Σύνοψη

Η Lenovo ανακοίνωσε επίσημα την πρώτη της φορητή Android κονσόλα, το Cloud Gaming Handheld G700, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό στην κατηγορία των συσκευών ροής παιχνιδιών.

Ενσωματώνει το ιδιόκτητο πρωτόκολλο Legion Stream, το οποίο επιτρέπει το streaming παιχνιδιών απευθείας από ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο, μέσω ενός ειδικού dongle που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Διαθέτει οθόνη 7.82 ιντσών τεχνολογίας FHD LCD με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκεται ο επεξεργαστής MediaTek Dimensity 7400 που συνοδεύεται από ενεργό σύστημα ψύξης.

Προσφέρεται με επιλογές μνήμης RAM στα 6GB, 8GB ή 12GB και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης 128GB ή 256GB, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω μέσω κάρτας microSD.

Τροφοδοτείται από μια εξαιρετικά μεγάλη μπαταρία χωρητικότητας 8.000 mAh που εξασφαλίζει πολύωρες συνεδρίες παιχνιδιού και τρέχει το υπερσύγχρονο λειτουργικό σύστημα Android 16 της Google.

Προς το παρόν κυκλοφορεί στην αγορά της Κίνας με τιμή εκκίνησης περίπου στα €285 για την έκδοση των 8GB/256GB, ενώ αναμένονται πληροφορίες για την κυκλοφορία του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η αγορά των φορητών παιχνιδοκονσολών που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android διευρύνεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι κατασκευαστές επιχειρούν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις απέναντι σε πανίσχυρα αλλά ογκώδη συστήματα όπως το Steam Deck της Valve.

Η Lenovo εισέρχεται δυναμικά σε αυτή τη συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία αποκαλύπτοντας την πρώτη της φορητή Android κονσόλα, η οποία φέρει την ονομασία Lenovo Cloud Gaming Handheld G700 και προσεγγίζει τη διαδικασία του cloud streaming μέσα από μια εντελώς διαφορετική τεχνολογική σκοπιά που παρακάμπτει τους συνήθεις περιορισμούς των ασύρματων δικτύων.

Τι είναι το Lenovo Cloud Gaming Handheld G700 και ποιο το βασικό του πλεονέκτημα;

Το Lenovo Cloud Gaming Handheld G700 είναι μια νέα φορητή κονσόλα με Android 16, οθόνη 7.82 ιντσών FHD LCD στα 120Hz και επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7400. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι η τεχνολογία Legion Stream, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά εικόνας απευθείας από ένα PC στη συσκευή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας ένα ειδικό dongle που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Η ιδιαιτερότητα του Legion Stream έγκειται στην αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που μαστίζει τις συσκευές cloud gaming, δηλαδή την εξάρτηση από την ποιότητα και τη σταθερότητα του τοπικού δικτύου Wi-Fi. Όταν οι χρήστες επιθυμούν να παίξουν τίτλους που είναι εγκατεστημένοι στον κεντρικό τους υπολογιστή ενώ βρίσκονται σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού, η καθυστέρηση στην απόκριση και οι διακυμάνσεις της ανάλυσης δημιουργούν συχνά μια απογοητευτική εμπειρία. Παρέχοντας ένα φυσικό dongle που αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα αποκλειστικό, άμεσο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή και του Lenovo Cloud Gaming Handheld G700, η εταιρεία υπόσχεται μια σχεδόν μηδενικής καθυστέρησης εμπειρία χρήσης που προσομοιάζει το εγγενές hardware gaming, καταργώντας την ανάγκη για σύνδεση στο διαδίκτυο κατά την τοπική αναμετάδοση. Φυσικά, η συσκευή διατηρεί στο ακέραιο τη δυνατότητα παραδοσιακού cloud streaming μέσω υπηρεσιών όπως το Xbox Cloud Gaming ή το GeForce Now, όταν ο χρήστης βρίσκεται εκτός σπιτιού και είναι συνδεδεμένος σε κάποιο δίκτυο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά, οθόνη και επεξεργαστική ισχύς

Η Lenovo επέλεξε να ενσωματώσει μια σχετικά μεγάλη οθόνη LCD μεγέθους 7.82 ιντσών, η οποία προσφέρει ανάλυση Full HD (FHD) και υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Αν και η απουσία ενός πάνελ OLED ενδέχεται να απογοητεύσει τους χρήστες που αναζητούν την απόλυτη αντίθεση χρωμάτων και τα βαθιά μαύρα, η επιλογή της τεχνολογίας LCD επέτρεψε στη Lenovo να κρατήσει το κόστος κατασκευής σε χαμηλότερα επίπεδα, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλό ρυθμό ανανέωσης που κρίνεται απαραίτητος για την ομαλή απεικόνιση των γρήγορων εναλλαγών στα σύγχρονα video games. Το μέγεθος των 7.82 ιντσών τοποθετεί τη συσκευή στην κατηγορία των μεγάλων φορητών κονσολών, παρέχοντας άφθονο χώρο για την άνετη ανάγνωση κειμένων εντός των παιχνιδιών και τον εύκολο χειρισμό των διεπαφών.

Η «καρδιά» του συστήματος βασίζεται στον επεξεργαστή Dimensity 7400 της MediaTek. Πρόκειται για ένα chipset μεσαίας κατηγορίας που, μολονότι δεν σχεδιάστηκε για να τρέχει τοπικά τους πιο απαιτητικούς σύγχρονους τίτλους, διαθέτει αρκετή επεξεργαστική ισχύ για να διαχειριστεί με χαρακτηριστική άνεση παλαιότερα παιχνίδια του λειτουργικού συστήματος Android, εκτεταμένο emulation κλασικών κονσολών, και προφανώς τη διαδικασία της αποκωδικοποίησης βίντεο κατά τη διάρκεια του streaming.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα των επιδόσεων κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης, η Lenovo έχει εξοπλίσει το εσωτερικό της συσκευής με ένα ενεργό σύστημα ψύξης, το οποίο αποτρέπει τη μείωση της απόδοσης λόγω υπερθέρμανσης. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε διαμορφώσεις μνήμης RAM των 6GB, 8GB ή 12GB, με τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο να ορίζεται στα 128GB ή 256GB, ο οποίος κρίνεται επαρκής, ειδικά από τη στιγμή που παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης μέσω της χρήσης κάρτας microSD.

Αυτονομία, λογισμικό και επιλογές συνδεσιμότητας

Εκεί που το Lenovo Cloud Gaming Handheld G700 διαπρέπει καταφανώς είναι στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης. Ο κατασκευαστής έχει τοποθετήσει στο εσωτερικό του περιβλήματος μια τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 8000 mAh. Λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις της διαδικασίας του streaming, την αποδοτικότητα του επεξεργαστή Dimensity 7400 και τη χρήση του συγκεκριμένου LCD πάνελ, η μπαταρία αυτή αναμένεται να προσφέρει κορυφαία αυτονομία που ενδεχομένως να ξεπερνά κατά πολύ τις επιδόσεις των ανταγωνιστικών προτάσεων της αγοράς, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν πολύωρες συνεδρίες χωρίς το άγχος της αναζήτησης πρίζας.

Όσον αφορά το λογισμικό, η κονσόλα τρέχει από το εργοστάσιο την έκδοση Android 16. Αυτή η επιλογή καταδεικνύει τη διάθεση της Lenovo να προσφέρει ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον χρήσης, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις νεότερες λειτουργίες διαχείρισης πόρων της Google, ενώ διευκολύνει την απρόσκοπτη εγκατάσταση και λειτουργία όλων των σύγχρονων εφαρμογών από το Google Play Store. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η συσκευή καλύπτει τις βασικές ανάγκες με την παρουσία θύρας USB 2.0, την υποστήριξη ασύρματων δικτύων Wi-Fi 6E για μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, τεχνολογία Bluetooth 5.3 για απρόσκοπτη σύνδεση ασύρματων ακουστικών και χειριστηρίων, καθώς και μια κλασική υποδοχή 3.5mm audio jack που θα ικανοποιήσει τους χρήστες ενσύρματων συστημάτων ήχου.

Η προοπτική της ελληνικής αγοράς

Αυτή τη στιγμή, η Lenovo διαθέτει το Cloud Gaming Handheld G700 αποκλειστικά στην αγορά της Κίνας, με την τιμή εκκίνησης να έχει καθοριστεί στα 2.199 CNY, ποσό που μεταφράζεται περίπου σε περίπου 285 ευρώ για τη βασική έκδοση των 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας της συσκευής στις παγκόσμιες αγορές. Εάν η κονσόλα φτάσει στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη, οι φόροι εισαγωγής και ο ΦΠΑ αναμένεται να διαμορφώσουν την τελική λιανική τιμή της κοντά στο όριο των 350 έως 400 ευρώ.