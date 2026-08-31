Yamaha WXA-70A & WXC-70A: Νέα compact Hi-Fi συστήματα με ESS SABRE DAC και HDMI eARC

Σύνοψη

Ενσωμάτωση κορυφαίου μετατροπέα ESS SABRE DAC (ES9039Q2M) για αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου χωρίς απώλειες.

Υποστήριξη HDMI eARC για αδιάλειπτη σύνδεση με σύγχρονες τηλεοράσεις και χειρισμό μέσω ενός κοινού τηλεχειριστηρίου.

Αυτόματη ακουστική βελτιστοποίηση χώρου μέσω του αποκλειστικού συστήματος YPAO της Yamaha.

Ο ενισχυτής WXA-70A αποδίδει 70W x 2ch (8Ω) ενσωματώνοντας αρχιτεκτονική Class D (ICEPower).

Πλήρης δικτυακή ευελιξία με ενσωματωμένα AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect και πιστοποίηση Roon Ready.

Η Yamaha προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση δύο νέων συσκευών ήχου που απευθύνονται στους απαιτητικούς ακροατές οι οποίοι αναζητούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ υψηλής ακουστικής πιστότητας και σύγχρονης ευελιξίας, παρουσιάζοντας τον compact streaming ενισχυτή WXA-70A και το αυτόνομο compact streamer WXC-70A. Αντί να περιορίζονται στην παροχή απλής ευκολίας χρήσης λόγω του μικρού τους μεγέθους, τα δύο αυτά μοντέλα έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής με γνώμονα την παροχή μουσικής απόλαυσης που προσεγγίζει την απόδοση των μεγάλων συστημάτων Hi-Fi, καθιστώντας την κομψή σχεδίαση τους ένα πλεονέκτημα ενσωμάτωσης και όχι έναν ακουστικό συμβιβασμό.

Το μοντέλο WXA-70A συνδυάζει ένα εξαιρετικά συμπαγές σασί με στιβαρή ενίσχυση τεχνολογίας Class D, η οποία του επιτρέπει να οδηγεί μια ευρεία γκάμα ηχείων με χαρακτηριστική καθαρότητα, απόλυτο έλεγχο και εντυπωσιακή κλίμακα ήχου. Παράλληλα, το WXC-70A προσθέτει προηγμένες δυνατότητες δικτυακού ήχου σε ήδη υπάρχοντα συστήματα Hi-Fi, λειτουργώντας ως ένας υψηλής ποιότητας streamer. Μαζί, οι δύο συσκευές διευκολύνουν σημαντικά την απόλαυση μουσικής, τον ήχο της τηλεόρασης και την αναπαραγωγή από συνδεδεμένες πηγές, διατηρώντας την ποιότητα και την απλότητα που αποτελούν σήμα κατατεθέν των προϊόντων της ιαπωνικής εταιρείας.

Η φιλοσοφία σχεδιασμού και η ενσωμάτωση του ESS SABRE DAC

Βασισμένα στην πολυετή τεχνογνωσία της Yamaha στον τομέα του ήχου υψηλής πιστότητας, τα WXA-70A και WXC-70A αμφισβητούν ανοιχτά τις περιορισμένες προσδοκίες που συνοδεύουν συνήθως τις compact συσκευές. Ο μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό σήμα (DAC) επιπέδου audiophile ESS SABRE ES9039Q2M συνεργάζεται άψογα με τις προηγμένες τεχνολογίες ψηφιακού ήχου της εταιρείας προκειμένου να διαφυλάξει την ακεραιότητα της κάθε ηχογράφησης. Η συστηματική προσέγγιση της Yamaha συγκεντρώνει την υποστήριξη εισόδων υψηλής ανάλυσης, την εσωτερική επεξεργασία κορυφαίας ακρίβειας και μια εξαιρετικά σταθερή αρχιτεκτονική εξόδου, διασφαλίζοντας ότι η τελική εμπειρία ακρόασης διαμορφώνεται από το σύνολο της ηχητικής διαδρομής και όχι από μια μεμονωμένη προδιαγραφή.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αποκλειστική διαμόρφωση D.O.P.G. (DAC on Pure Ground) της Yamaha, η οποία αντικατοπτρίζει ένα επίπεδο σχεδιασμού κυκλωμάτων που υπερβαίνει κατά πολύ τις συμβατικές υλοποιήσεις των μετατροπέων DAC. Δημιουργώντας ένα εξαιρετικά καθαρό περιβάλλον γείωσης για τα ευαίσθητα αναλογικά σήματα, η συγκεκριμένη υλοποίηση βοηθά στη διατήρηση των πιο ανεπαίσθητων μουσικών πληροφοριών, προσφέροντας μεγαλύτερη ρεαλιστικότητα και ακουστική λεπτομέρεια.

Πρόσθετα κατασκευαστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του αυστηρού διαχωρισμού των ψηφιακών και αναλογικών τμημάτων του κυκλώματος και της προσεκτικής δρομολόγησης των καλωδιώσεων γύρω από τα κυκλώματα τροφοδοσίας, προστατεύουν περαιτέρω την καθαρότητα του αναλογικού σήματος.

Ψηφιακή επεξεργασία και μείωση παραμόρφωσης μέσω ASRC

Τα νέα συστήματα χρησιμοποιούν την ενισχυμένη αρχιτεκτονική ψηφιακής αναπαραγωγής της Yamaha για να μειώσουν δραστικά τις επιπτώσεις του jitter προτού το σήμα φτάσει στον μετατροπέα DAC. Αναδημιουργώντας τον εισερχόμενο χρονισμό μέσω της τεχνολογίας ASRC (Asynchronous Sample Rate Converter) και παραδίδοντας το σήμα στο DAC βασισμένο σε ένα ακριβέστερο εσωτερικό ρολόι, το σύστημα βελτιώνει την εστίαση, τον διαχωρισμό των μουσικών οργάνων και τη χωρική ακρίβεια.

Αυτή η μηχανική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για πηγές όπως ο ήχος της τηλεόρασης ή το ασύρματο streaming, όπου η ποιότητα του χρονισμού παρουσιάζει συχνά διακυμάνσεις, επιτρέποντας στις compact συσκευές να αποδίδουν με τον όγκο που συναντάμε σε σαφώς μεγαλύτερα συστήματα.

Προηγμένη βελτιστοποίηση χώρου YPAO και ποιότητα κατασκευής

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των WXA-70A και WXC-70A είναι η ενσωμάτωση του συστήματος YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer). Καθώς το σχήμα του δωματίου, τα υλικά των τοίχων και η ακριβής τοποθέτηση των ηχείων επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος φτάνει στον ακροατή, το σύστημα χρησιμοποιεί το παρεχόμενο μικρόφωνο για να μετρήσει το ακουστικό περιβάλλον και να προσαρμόσει την αναπαραγωγή αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτα ισορροπημένο ηχητικό πεδίο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του χώρου, καταργώντας την ανάγκη για πολύπλοκες χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Σε επίπεδο κατασκευής, τα δύο μοντέλα διαθέτουν ένα εξαιρετικά άκαμπτο περίβλημα από αλουμίνιο και κατασκευή που εστιάζει στην εξάλειψη των κραδασμών. Το ενισχυμένο σασί, η κεντρική ράβδος ενίσχυσης, τα εξειδικευμένα υλικά απόσβεσης και ο προσεκτικός σχεδιασμός απαγωγής της θερμότητας υποστηρίζουν τη μηχανική σταθερότητα, καταστέλλοντας τους ανεπιθύμητους συντονισμούς που μπορούν να θολώσουν τη μουσική έκφραση.

Συνδεσιμότητα, έξυπνες λειτουργίες και custom integration

Με την ενσωμάτωση της θύρας HDMI eARC, η σύνδεση με την τηλεόραση πραγματοποιείται μέσω ενός μόνο καλωδίου, προσφέροντας ταυτόχρονα δυνατότητα ενεργοποίησης και ελέγχου της έντασης απευθείας από το τηλεχειριστήριο της οθόνης. Η λειτουργία Dialogue Level βελτιώνει αισθητά την καθαρότητα των φωνών, βοηθώντας τους διαλόγους στις ταινίες και τις αθλητικές μεταδόσεις να παραμένουν ευκρινείς χωρίς να απαιτείται η αύξηση της συνολικής έντασης.

Το οικοσύστημα MusicCast παρέχει απλό και ευέλικτο έλεγχο της μουσικής σε ολόκληρο το σπίτι μέσω μιας διαισθητικής εφαρμογής, ενώ υποστηρίζεται ταυτόχρονα η απευθείας ροή περιεχομένου μέσω AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect και Qobuz, με τις συσκευές να φέρουν επιπλέον την πιστοποίηση Roon Ready. Για τους επαγγελματίες εγκαταστάτες, υποστηρίζεται η πλατφόρμα ελέγχου Control4 για απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε συστήματα οικιακού αυτοματισμού, μαζί με δυνατότητες web setup, αυτόνομη απενεργοποίηση Wi-Fi/Bluetooth, ειδική είσοδο IR και υποστήριξη 12V trigger.

Αμφότερα θα κυκλοφορήσουν το Νοέμβριο σε τιμές $1000 για το WXC-70A και $1300 για το WXA-70A.