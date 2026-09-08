5 νέες οικιακές συσκευές Xiaomi Mijia στην Ελλάδα με early bird εκπτώσεις

Σύνοψη

Η Xiaomi επεκτείνει δυναμικά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του οικοσυστήματος Mijia στην ελληνική αγορά.

Προστίθενται πέντε ολοκαίνουργιες οικιακές συσκευές που εστιάζουν στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και τις έξυπνες λειτουργίες.

Η νέα γκάμα περιλαμβάνει δύο πλυντήρια, δύο πλυντήρια-στεγνωτήρια και ένα ψυγείο τύπου Side-by-Side 621 λίτρων.

Όλες οι συσκευές συνδέονται με το Xiaomi Home app, αποτελώντας κρίσιμο τμήμα της στρατηγικής "Human × Car × Home".

Η Info Quest Technologies αναλαμβάνει τη διανομή, με τις αρχικές τιμές να επωφελούνται από σημαντικές Early Bird προσφορές έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Xiaomi προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας που διατηρεί η Mijia στην ελληνική αγορά, αποφασίζοντας να εμπλουτίσει τη γκάμα των μεγάλων οικιακών συσκευών της με πέντε νέα, τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα που συνδυάζουν ιδανικά την υψηλή ενεργειακή απόδοση, τις έξυπνες λειτουργίες αυτοματισμού και έναν σχεδιασμό αυστηρά προσαρμοσμένο στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η νέα προσθήκη στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ακολουθεί άμεσα την εξαιρετικά επιτυχημένη και ανανεωμένη παρουσία που είχε η Mijia στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας IFA 2026, ενώ ταυτόχρονα εντάσσεται οργανικά και αναπόσπαστα στη συνεχή ανάπτυξη του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home» της Xiaomi, το οποίο έχει ως φιλόδοξο στόχο να συνδέσει τις προσωπικές συσκευές, τα προϊόντα έξυπνου σπιτιού και τα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Διαθέτοντας στο ενεργητικό της περισσότερα από 2.000 προϊόντα τα οποία εκτείνονται σε πάνω από 130 διαφορετικές κατηγορίες, η Xiaomi διευρύνει συστηματικά μέσα από το brand της Mijia το οικοσύστημα του έξυπνου σπιτιού της, αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και της ταχύτατης συνδεσιμότητας IoT, έχοντας πάντοτε ως πρωταρχικό στόχο την προσφορά μιας πιο ολοκληρωμένης και εντελώς απρόσκοπτης εμπειρίας για τον τελικό χρήστη στο σύγχρονο σπίτι.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους καταναλωτές στην Ελλάδα, η ευρεία γκάμα των μεγάλων οικιακών συσκευών Mijia πρόκειται να διευρυνθεί άμεσα με την προσθήκη των πλυντηρίων Mijia Front Load Washer 7kg και Mijia Front Load Washer 8kg, των σύνθετων πλυντηρίων-στεγνωτηρίων Mijia Front Load Washer Dryer 8/6kg και Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg, αλλά και του εξαιρετικά ευρύχωρου Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L.

Τα μοντέλα Mijia Front Load Washer 7kg και Mijia Front Load Washer 8kg καταφέρνουν να προσφέρουν μια κατανάλωση ενέργειας που είναι κατά 20% και 30% χαμηλότερη αντίστοιχα από το αυστηρό ελάχιστο όριο που επιβάλλει η ενεργειακή κλάση A. Παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων, οι συγκεκριμένες συσκευές διαθέτουν μια προηγμένη λειτουργία Hygiene, η οποία αναλαμβάνει να αξιοποιήσει ατμό υψηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με ζεστό νερό για την αποτελεσματική εξουδετέρωση έως και του 99,99% των επιβλαβών βακτηρίων, ενώ ενσωματώνουν περισσότερα από 30 διαφορετικά προγράμματα πλύσης που καλύπτουν κάθε τύπο υφάσματος και προσφέρουν πλήρη δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης, παύσης και παρακολούθησης του συνολικού κύκλου καθαριότητας αποκλειστικά μέσω της διαδεδομένης εφαρμογής Xiaomi Home.

Για τους καταναλωτές που αναζητούν μία απολύτως ολοκληρωμένη λύση που να συνδυάζει αποτελεσματικά την πλύση και το στέγνωμα στον ίδιο φυσικό χώρο, τα μοντέλα Mijia Front Load Washer Dryer 8/6kg και Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg καταφέρνουν να προσφέρουν εντυπωσιακή κατανάλωση ενέργειας κατά 30% χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο της ενεργειακής κλάσης A κατά τη διάρκεια της πλύσης. Το βασικό μοντέλο Mijia Front Load Washer Dryer 8/6kg διαθέτει άφθονη χωρητικότητα 8kg για τη λειτουργία της πλύσης και 6kg για τη λειτουργία του στεγνώματος, υποστηρίζοντας το πρόγραμμα Quick Wash διάρκειας μόλις 15 λεπτών για μικρά φορτία βάρους 1-2kg και τη βολική λειτουργία One-Touch wash and dry, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα Smart Dry Control, η προηγμένη τεχνολογία 3D airflow και οι ειδικοί αισθητήρες υψηλής ακρίβειας συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή του καταστροφικού για τα ρούχα υπερβολικού στεγνώματος.

Ακόμη, το κορυφαίο Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg, ερχόμενο με σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα πλύσης στα 10kg και στεγνώματος στα 7kg, προσθέτει στη φαρέτρα του το πρόγραμμα Smart Wash διάρκειας 32 λεπτών για μικρά φορτία 1-2kg, την αστραπιαία λειτουργία Quick Wash 12 λεπτών και την καινοτόμο προσθήκη Dual Auto Dosing που αναλαμβάνει την εντελώς αυτόματη και ακριβή δοσολογία απορρυπαντικού και μαλακτικού για βέλτιστα αποτελέσματα. Και τα δύο αυτά προηγμένα μοντέλα προσφέρουν επιπρόσθετα μια πραγματικά έξυπνη διαχείριση της καθημερινότητας μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, εξασφαλίζοντας στους χρήστες ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και απόλυτο έλεγχο κατά την καθημερινή τους χρήση.

Περνώντας στον τομέα της συντήρησης των τροφίμων, το νέο Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L έρχεται να προσθέσει δυναμικά μία ακόμη εξαιρετική επιλογή στην ήδη υπάρχουσα και επιτυχημένη γκάμα ψυγείων Mijia που διατίθενται στην Ελλάδα, φέρνοντας μια τεράστια συνολική χωρητικότητα 621 λίτρων, εκ των οποίων τα 385 λίτρα κατανέμονται στον χώρο της συντήρησης και τα υπόλοιπα 236 λίτρα στον χώρο της κατάψυξης, διαθέτοντας παράλληλα 18 εντελώς διαφορετικούς και πρακτικούς χώρους αποθήκευσης. Η ενσωματωμένη τεχνολογία surround airflow του συστήματος εξασφαλίζει την απολύτως ομοιόμορφη κατανομή της παραγόμενης ψύξης σε κάθε ράφι, ενώ η χρήση ενός προηγμένου συστήματος dual inverter συμβάλλει δραστικά στην πολυπόθητη εξοικονόμηση ενέργειας και εξασφαλίζει την απαραίτητη αθόρυβη λειτουργία που αναζητούν οι καταναλωτές στους ενιαίους χώρους των σύγχρονων σπιτιών. Ταυτόχρονα με αυτά τα πλεονεκτήματα, η καινοτόμος τεχνολογία Ag⁺ Fresh εφαρμόζεται διεξοδικά τόσο στον χώρο της συντήρησης όσο και σε αυτόν της ψύξης, συμβάλλοντας ενεργά και αποτελεσματικά στον δραστικό περιορισμό των δυσάρεστων οσμών αλλά και των επικίνδυνων βακτηρίων που συχνά αναπτύσσονται στα τρόφιμα. Η συνολική διαχείριση της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγάλη ευκολία είτε μέσω του εξωτερικά τοποθετημένου LED touch panel είτε εντελώς απομακρυσμένα και ασύρματα από την πληρέστατη εφαρμογή Xiaomi Home, ενώ επιπρόσθετα υποστηρίζεται και ο άμεσος φωνητικός έλεγχος των λειτουργιών μέσω της σύνδεσης με τα ψηφιακά οικοσυστήματα Amazon Alexa και Google Assistant.

Μέσα από την παροχή όλων αυτών των έξυπνων και βαθιά συνδεδεμένων λύσεων για τον οικιακό χώρο, η Mijia καταφέρνει να ενισχύσει αποφασιστικά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στην καθημερινότητα όλων μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πραγμάτωση του ευρύτερου οράματος της Xiaomi για τη δημιουργία μιας αισθητά πιο απλής, άκρως διαισθητικής και απόλυτα ολοκληρωμένης εμπειρίας έξυπνης διαβίωσης που δεν απαιτεί πολύπλοκες γνώσεις από τον χρήστη.

Όσον αφορά την εμπορική τους διάθεση, πρέπει να αναφερθεί ότι τα νέα αυτά προϊόντα της Mijia είναι πλέον διαθέσιμα στην ελληνική αγορά αποκλειστικά μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Xiaomi και διανέμονται κεντρικά από τη γνωστή εταιρεία Info Quest Technologies, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προϋπολογισμών με τις ακόλουθες προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης.

Αναλυτικά, το Mijia Front Load Washer 7kg κοστολογείται στα 349,00€, ωστόσο συνοδεύεται από μια ιδιαίτερα ελκυστική Early Bird τιμή στα 299€ που θα ισχύει έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Ακολουθεί το Mijia Front Load Washer 8kg με τιμή εκκίνησης τα 448,99€ και Early Bird προσφορά στα 399€ έως την ίδια ημερομηνία. Για όσους επιλέξουν τις συνδυαστικές λύσεις, το Mijia Front Load Washer Dryer 8/6kg προσφέρεται στα 579,01€ με την προνομιακή Early Bird τιμή να διαμορφώνεται στα 499€, ενώ η ναυαρχίδα των πλυντηρίων, το Mijia Front Load Washer Dryer Pro 10kg, φτάνει στα 749,00€ με την έκπτωση Early Bird να κατεβάζει το κόστος στα 629€. Τέλος, το εντυπωσιακό Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L κοστίζει 879,00€, με τους αγοραστές να μπορούν να το αποκτήσουν στην Early Bird τιμή των 749€ έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.