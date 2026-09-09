Apple AirPods 5: Νέα γενιά με κορυφαίο Active Noise Cancellation και Live Translation

Σύνοψη

Σχεδιασμός Open-Ear με ANC: Ενσωματώνουν Active Noise Cancellation που αφαιρεί 50% περισσότερο θόρυβο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Ενσωματώνουν Active Noise Cancellation που αφαιρεί 50% περισσότερο θόρυβο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Αναβαθμισμένος ήχος: Νέα ακουστική αρχιτεκτονική (Multiport) και Adaptive EQ επόμενης γενιάς για βαθύτερο και πιο δυναμικό Personalized Spatial Audio.

Νέα ακουστική αρχιτεκτονική (Multiport) και Adaptive EQ επόμενης γενιάς για βαθύτερο και πιο δυναμικό Personalized Spatial Audio. Apple Intelligence: Πλήρης υποστήριξη του Siri AI στο iOS 27, επιτρέποντας αλληλεπίδραση με κινήσεις του κεφαλιού (head gestures) και λειτουργία Live Translation για μετάφραση συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο.

Πλήρης υποστήριξη του Siri AI στο iOS 27, επιτρέποντας αλληλεπίδραση με κινήσεις του κεφαλιού (head gestures) και λειτουργία Live Translation για μετάφραση συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο. Δύο εκδόσεις: Η βασική έκδοση και η έκδοση με Wireless Charging Case, η οποία προσθέτει έλεγχο έντασης μέσω αφής στο στέλεχος και αυτονομία 5 ωρών με ενεργό το ANC (συνολικά 22 ώρες με τη θήκη).

Η βασική έκδοση και η έκδοση με Wireless Charging Case, η οποία προσθέτει έλεγχο έντασης μέσω αφής στο στέλεχος και αυτονομία 5 ωρών με ενεργό το ANC (συνολικά 22 ώρες με τη θήκη). Οικολογική κατασκευή: Κατασκευασμένα από 40% ανακυκλωμένα υλικά, χρησιμοποιώντας 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο στη μπαταρία και 70% ανακυκλωμένο πλαστικό στη θήκη.

Η Apple αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει πλήρως την εμπειρία ήχου στην πιο προσιτή κατηγορία των ασύρματων ακουστικών της προσφέροντας λειτουργίες που μέχρι πρότινος αφορούσαν αποκλειστικά τη σειρά Pro. Ο σχεδιασμός ανοιχτού τύπου αποτελεί διαχρονικά μια κατασκευαστική πρόκληση για την εφαρμογή ενεργής ακύρωσης θορύβου, καθώς η απουσία των μονωτικών σιλικονούχων tips επιτρέπει στον περιβαλλοντικό ήχο να εισχωρεί πιο εύκολα στον ακουστικό πόρο. Οι μηχανικοί της εταιρείας κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο αναπτύσσοντας νέους υπολογιστικούς αλγόριθμους ήχου που επεξεργάζονται τα εξωτερικά ερεθίσματα με πρωτοφανή ταχύτητα, επιτρέποντας στα ακουστικά να απομονώνουν τον χρήστη από το εξωτερικό περιβάλλον με εξαιρετική αποτελεσματικότητα.

Ακουστική αρχιτεκτονική Multiport και Adaptive EQ

Βασισμένη στις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στα AirPods Pro 3, η νέα εσωτερική σχεδίαση των AirPods 5 περιλαμβάνει μια ακουστική αρχιτεκτονική πολλαπλών θυρών (multiport) η οποία βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα και τον συντονισμό των χαμηλών συχνοτήτων. Ο νέος σχεδιασμός λειτουργεί αρμονικά με το σύστημα Adaptive EQ επόμενης γενιάς, ένα λογισμικό που μετράει συνεχώς τον ήχο όπως αυτός ανακλάται μέσα στο αυτί του χρήστη και προσαρμόζει αυτόματα τις χαμηλές και μεσαίες συχνότητες σε πραγματικό χρόνο για να εξασφαλίσει κορυφαία ακουστική πιστότητα ανεξάρτητα από το σχήμα του αυτιού. Η αναβάθμιση αυτή απογειώνει την εμπειρία του Personalized Spatial Audio, τοποθετώντας τον ακροατή στο επίκεντρο μιας τρισδιάστατης ηχητικής σκηνής που ανταποκρίνεται με απόλυτη ακρίβεια στις κινήσεις του κεφαλιού.

Παράλληλα, ενσωματώνεται ένα βελτιωμένο Transparency mode που αναπαράγει τον περιβαλλοντικό ήχο με πολύ πιο φυσικό τρόπο, επιτρέποντας στους χρήστες να ακούν τις φωνές των γύρω τους χωρίς ψηφιακές παραμορφώσεις. Το Adaptive Audio αναλαμβάνει να γεφυρώσει αυτές τις δύο καταστάσεις συνδυάζοντας δυναμικά την ακύρωση θορύβου με τη λειτουργία διαφάνειας, προσαρμόζοντας αυτόματα την ένταση και την απομόνωση ανάλογα με τα επίπεδα θορύβου που εντοπίζονται στο περιβάλλον, ενώ το Conversation Awareness χαμηλώνει αυτόματα την ένταση της μουσικής όταν ο χρήστης ξεκινήσει να μιλάει.

Η επίδραση του Apple Intelligence και το Live Translation

Η πραγματική δυναμική των νέων ακουστικών αποκαλύπτεται όταν συνδυαστούν με ένα iPhone που υποστηρίζει το Apple Intelligence, καθώς μετατρέπονται στο απόλυτο hands-free εργαλείο αλληλεπίδρασης. Με την έλευση του iOS 27 και του πλήρως ανανεωμένου Siri AI, οι χρήστες έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν ψηφιακό βοηθό που κατανοεί σε βάθος το προσωπικό τους πλαίσιο και λειτουργεί συνδυάζοντας πληροφορίες από μηνύματα, emails και φωτογραφίες. Αν ο χρήστης χρειάζεται οδηγίες πλοήγησης για μια κράτηση που βρίσκεται καταχωνιασμένη σε ένα email, το Siri AI αντλεί αμέσως τα απαραίτητα δεδομένα και τον καθοδηγεί φωνητικά μέσα από τα AirPods 5 με απίστευτη φυσικότητα στον λόγο του.

Η επικοινωνία με τον φωνητικό βοηθό γίνεται ακόμα πιο διακριτική μέσω των Siri Interactions, όπου ο χρήστης μπορεί να απαντήσει καταφατικά ή αρνητικά σε μια ερώτηση του Siri απλώς κουνώντας το κεφάλι του πάνω-κάτω ή δεξιά-αριστερά αντίστοιχα. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι το Live Translation το οποίο μεταφράζει συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο καταρρίπτοντας τα γλωσσικά εμπόδια στην καθημερινή επικοινωνία. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία πιέζοντας ταυτόχρονα και τα δύο στελέχη των ακουστικών ή μέσω φωνητικής εντολής, επιτρέποντάς του να ακούει την ξένη γλώσσα μεταφρασμένη απευθείας στα αυτιά του με την υποστήριξη του ισχυρού υπολογιστικού ήχου που μειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Εκδόσεις, αυτονομία και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, τα νέα ακουστικά προσφέρονται σε δύο διακριτές εκδόσεις. Η έκδοση με τη θήκη ασύρματης φόρτισης, πέραν της προφανούς δυνατότητας φόρτισης μέσω μαγνητικών φορτιστών Apple Watch και Qi-compatible επιφανειών, εισάγει για πρώτη φορά τον έλεγχο αφής (volume swipe) στον open-ear σχεδιασμό. Οι χρήστες μπορούν πλέον να αυξομειώσουν την ένταση του ήχου σέρνοντας το δάχτυλό τους πάνω στο στέλεχος του ακουστικού χωρίς να χρειάζεται να βγάλουν το κινητό από την τσέπη τους. Ο επανασχεδιασμός της μπαταρίας προσφέρει έως και 5 ώρες συνεχόμενης ακρόασης με ενεργοποιημένο το Active Noise Cancellation σε μία μόνο φόρτιση, ανεβάζοντας τη συνολική αυτονομία στις 22 ώρες όταν συνδυάζεται με τη θήκη φόρτισης.

Η κατασκευαστική φιλοσοφία ακολουθεί αυστηρά το πλάνο περιβαλλοντικής ουδετερότητας της εταιρείας για το 2030, ενσωματώνοντας 40% ανακυκλωμένα υλικά στο σύνολο του προϊόντος. Η μπαταρία αποτελείται από 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο, η ασύρματη θήκη αποτελείται από 70% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ τα εργοστάσια παραγωγής τροφοδοτούνται κατά 35% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να συμβαδίσει με την οικολογική βιωσιμότητα. Η συσκευασία βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ίνες χαρτιού κάνοντας την ανακύκλωση της στο σπίτι μια πανεύκολη διαδικασία για τον τελικό καταναλωτή.

Διαθεσιμότητα

Η εμπορική πορεία των AirPods 5 ξεκινάει επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, την ίδια στιγμή που το iOS 27 αναμένεται να γίνει διαθέσιμο λίγες μέρες νωρίτερα στις 14 Σεπτεμβρίου. Στην αγορά των ΗΠΑ η βασική έκδοση κοστολογείται στα 129 δολάρια και η έκδοση με τη θήκη ασύρματης φόρτισης στα 149 δολάρια.