Apple Watch Series 12: Επίσημα με νέο Health Sensing System, μπαταρία 24 ωρών και νέα κεραμική έκδοση

Σύνοψη

Νέο Health Sensing System με αδιάκοπη μέτρηση καρδιακού παλμού κάθε πέντε δευτερόλεπτα.

Πρεμιέρα για τη λειτουργία Readiness που αξιολογεί την ημερήσια ετοιμότητα του οργανισμού βαθμολογώντας από το 0 έως το 10.

Ενσωμάτωση του ολοκαίνουργιου επεξεργαστή S11 που υποστηρίζει χαρακτηριστικά Audio Intelligence και βαθύτερη διασύνδεση Siri AI στο watchOS 27.

Νέα πολυτελής κεραμική έκδοση σε χρώματα Pearl White και Night Blue, μαζί με το ανθεκτικό γυαλί Ceramic Shield 2 για τα μοντέλα αλουμινίου.

Αυτονομία 24 ωρών με σημαντικά ταχύτερη φόρτιση που εξασφαλίζει 12 ώρες λειτουργίας με μόλις 15 λεπτά στην πρίζα.

Άμεσα διαθέσιμο για προπαραγγελία, με την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία να ξεκινά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Η Apple προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του Apple Watch Series 12 μέσα από το καθιερωμένο φθινοπωρινό της event, παρουσιάζοντας το πιο προηγμένο σύστημα παρακολούθησης υγείας που έχει ενσωματωθεί ποτέ στην ιστορία των wearable συσκευών της.

Αφήνοντας πίσω τις μικρές σταδιακές αναβαθμίσεις των προηγούμενων ετών, η αμερικανική εταιρεία επενδύει εμφατικά σε μια ριζικά ανανεωμένη αρχιτεκτονική αισθητήρων υπό την ονομασία Health Sensing System, η οποία υποστηρίζεται στο έπακρο από την τεράστια υπολογιστική ισχύ του νέου επεξεργαστή S11. Οι χρήστες που αναζητούν την απόλυτη ακρίβεια στις μετρήσεις των βιομετρικών τους δεδομένων θα βρουν στο νέο smartwatch ένα πανίσχυρο καθημερινό εργαλείο, καθώς η ενσωμάτωση μεγαλύτερων και πολύ πιο αποδοτικών ενεργειακά πράσινων LED στον οπτικό αισθητήρα επιτρέπει πλέον τη συνεχή μέτρηση του καρδιακού ρυθμού κάθε πέντε δευτερόλεπτα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, το ανανεωμένο οικοσύστημα λογισμικού του watchOS 27 φέρνει στο προσκήνιο λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Apple Intelligence, καθιστώντας την αλληλεπίδραση με την ψηφιακή βοηθό Siri αισθητά πιο φυσική και απόλυτα εναρμονισμένη με το προσωπικό πλαίσιο του κάθε καταναλωτή.

Ο πυρήνας της εμπειρίας του νέου smartwatch εντοπίζεται αναμφίβολα στη λειτουργία Readiness, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον απόλυτο καθημερινό δείκτη για τη διαχείριση της σωματικής ενέργειας και της προπονητικής ικανότητας. Αναλύοντας ταυτόχρονα το ιστορικό της πρόσφατης δραστηριότητας, τον συνολικό φόρτο προπόνησης, τα ζωτικά σημεία και τη βαθμολογία του ύπνου, το σύστημα αποδίδει έναν ξεκάθαρο αριθμό από το μηδέν έως το δέκα, συνοδεύοντάς τον μάλιστα με σαφείς προτάσεις δράσης όπως "Recover", "Pace Yourself", "Ready" ή "Go For It". Αυτή η ολιστική προσέγγιση εξαλείφει πλήρως την ανάγκη για περίπλοκες ερμηνείες των ιατρικών δεδομένων από την πλευρά του απλού χρήστη, μετατρέποντας τα ανεπεξέργαστα νούμερα σε άμεσα αξιοποιήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση του σωματικού άγχους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αλγόριθμος που βρίσκεται πίσω από αυτή τη λειτουργία αναπτύχθηκε έπειτα από εκτενή και πολυετή συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες άσκησης και ιατρούς, αξιοποιώντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων που έχει συγκεντρωθεί από τη μεγάλη έρευνα Apple Heart and Movement Study.

Σημαντικό ρόλο στην υψηλή ακρίβεια των μετρήσεων παίζει η δραστική αύξηση της συχνότητας μέτρησης της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (HRV), η οποία καταγράφεται πλέον έως και 24 φορές συχνότερα σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα, προσφέροντας έναν εξαιρετικά αξιόπιστο διαχωρισμό ανάμεσα στο "Recovery HRV" για τον εντοπισμό του ημερήσιου στρες και στο "Overall HRV" για την αξιολόγηση της γενικότερης καρδιαγγειακής λειτουργίας.

Επιπλέον, η νέα προβολή Daytime Vitals δίνει στους κατόχους της συσκευής τη δυνατότητα να εναλλάσσονται άμεσα μεταξύ των μετρήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκείνων που καταγράφονται στο φως της ημέρας, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό απότομων αλλαγών στη φυσιολογία του σώματος πολύ πριν αυτές αποτυπωθούν στον βραδινό ύπνο.

Η ανανεωμένη εφαρμογή Health στο iPhone, η οποία έρχεται ως μέρος της ευρύτερης αναβάθμισης λογισμικού, εισάγει τη νέα καρτέλα Longevity μαζί με το χαρακτηριστικό Health Age, επιτρέποντας στους χρήστες να κατανοήσουν βαθύτερα πώς οι βιομετρικές τους επιδόσεις συγκρίνονται με τον πραγματικό βιολογικό τους χρόνο. Η τεχνολογική υπεροχή της Apple στον σχεδιασμό μικροεπεξεργαστών επιβεβαιώνεται εκ νέου με το S11 chip, το οποίο δεν περιορίζεται απλώς στην ταχύτερη εκτέλεση των απαιτητικών εφαρμογών, αλλά αναλαμβάνει επιτυχώς το βαρύ φορτίο της τοπικής επεξεργασίας για τις εντελώς νέες λειτουργίες Audio Intelligence.

Αυτές οι προηγμένες ακουστικές δυνατότητες, οι οποίες αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες σε όλους αργότερα μέσα στη χρονιά μέσω σχετικής ενημέρωσης, έχουν σχεδιαστεί με απόλυτο γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας και βοηθούν τον χρήστη να συγκρατεί σημαντικές λεπτομέρειες από τις καθημερινές του επαφές ή να παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση για κρίσιμους ήχους στο φυσικό του περιβάλλον. Οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν δώσει επίσης τεράστια έμφαση στην αλγοριθμική βελτίωση της καταγραφής των καθημερινών βημάτων, ανασχεδιάζοντας πλήρως τον μηχανισμό του βηματόμετρου και αξιοποιώντας μοντέλα προηγμένης μηχανικής μάθησης για να εξασφαλίσουν την πιο πιστή μέτρηση απόστασης που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε έξυπνο ρολόι, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για περπάτημα σε εξωτερικό χώρο ή για γρήγορο τρέξιμο σε κλειστό διάδρομο.

Αισθητικά, το Apple Watch Series 12 διατηρεί τις γνωστές καθαρές γραμμές που χαρακτηρίζουν τη σχεδιαστική γλώσσα του τεχνολογικού κολοσσού, ωστόσο η παλέτα των διαθέσιμων υλικών κατασκευής και χρωμάτων εμπλουτίζεται εντυπωσιακά για να καλύψει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Εκτός από τις παραδοσιακές επιλογές από αλουμίνιο στις αποχρώσεις dark bronze, black, light gold και space gray, το αγοραστικό κοινό μπορεί να επιλέξει εξαιρετικά ανθεκτικά μοντέλα από τιτάνιο σε radiant gold και natural χρώματα, ενώ τη μεγαλύτερη ίσως σχεδιαστική έκπληξη αποτελεί η δυναμική επιστροφή του κεραμικού υλικού, το οποίο διατίθεται πλέον σε δύο πανέμορφα φινιρίσματα pearl white και night blue. Τα προσιτά μοντέλα αλουμινίου επωφελούνται άμεσα από την ενσωμάτωση του ολοκαίνουργιου γυαλιού Ceramic Shield 2, το οποίο υπόσχεται αυξημένη αντοχή κατά 60% σε απευθείας σύγκριση με το Ion-X κρύσταλλο των προηγούμενων γενεών, προσφέροντας απόλυτη σιγουριά και ηρεμία απέναντι στις αναπόφευκτες καθημερινές φθορές.

Σε επίπεδο αυτονομίας και διαχείρισης ενέργειας, παρά τον σαφώς αυξημένο φόρτο λειτουργίας που απαιτούν οι νέοι αισθητήρες, το Apple Watch Series 12 προσφέρει 24 ώρες απρόσκοπτης μικτής χρήσης, ενώ ο χρόνος συνεχούς καταγραφής κατά τη διάρκεια έντονης εξωτερικής προπόνησης έχει αυξηθεί κατά 25%, αγγίζοντας πλέον τις 10 ώρες. Επομένως, παραμένει δραματικά πίσω από τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον τομέα… Η διαδικασία της φόρτισης έχει επιταχυνθεί σε μεγάλο βαθμό για να ταιριάζει στους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, αφού αρκούν μόλις 15 λεπτά επαφής με τον μαγνητικό φορτιστή για να προσθέσουν 12 ώρες επιπλέον απρόσκοπτης λειτουργίας, δίνοντας ουσιαστικά την ευκαιρία στους χρήστες να αναπληρώνουν την μπαταρία όσο ετοιμάζονται βιαστικά το πρωί ή λίγο πριν πέσουν για ύπνο.

Οι επίσημες προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει από σήμερα για το παγκόσμιο κοινό, με την εμπορική διάθεση να προγραμματίζεται για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.