Layers of Fear 3: Η Bloober Team χτίζει το δικό της «Horror Multiverse» με άρωμα Unreal Engine 5

Σύνοψη TL;DR:

Επίσημη Ανακοίνωση: Το Layers of Fear 3 αποκαλύφθηκε στην 10η επέτειο του franchise, με live-action teaser και ποίηση του William Blake.

Το Layers of Fear 3 αποκαλύφθηκε στην 10η επέτειο του franchise, με live-action teaser και ποίηση του William Blake. Next-Gen Focus: Η αναφορά στο Nintendo Switch 2 (για την Final Masterpiece Edition) και η ιστορία της Bloober με την Unreal Engine 5 δείχνουν βαριά γραφικά.

Η αναφορά στο Nintendo Switch 2 (για την Final Masterpiece Edition) και η ιστορία της Bloober με την Unreal Engine 5 δείχνουν βαριά γραφικά. Cross-Media Expansion: Συνεργασίες με Warner Music και εκδοτικούς οίκους για βιβλία και βινύλια – η Bloober γίνεται brand, όχι απλά dev studio.

Η Bloober Team, το πολωνικό στούντιο που έχει ταυτιστεί με τα horror games, ανακοίνωσε επίσημα το Layers of Fear 3. Η αποκάλυψη έγινε με αφορμή τα 10 χρόνια από το πρώτο παιχνίδι. Το teaser trailer, αν και live-action, έδωσε το στίγμα: σκοτεινή ατμόσφαιρα, το ποίημα "The Sick Rose" του William Blake και υπόσχεση για ένα νέο κεφάλαιο στον «τρόμο των ζωγράφων». Παράλληλα, ανακοινώθηκε η κυκλοφορία μυθιστορήματος από τη Marta Bijan και soundtracks σε βινύλιο, δείχνοντας πως η Bloober στοχεύει σε ένα πλήρες multimedia franchise.

Το τεχνικό σκέλος

Ως hardware enthusiasts, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο τα jump scares, αλλά η τεχνολογία που τα οδηγεί. Η Bloober Team έχει ήδη μεταβεί πλήρως στην Unreal Engine 5 με το Layers of Fear (2023). Τι περιμένουμε λοιπόν από το 3;

Unreal Engine 5.x: Θεωρούμε δεδομένη τη χρήση Nanite για γεωμετρία χωρίς LODs και Lumen για global illumination σε πραγματικό χρόνο. Το franchise βασίζεται στην αλλαγή περιβάλλοντος "on the fly", κάτι που η UE5 διαχειρίζεται άψογα. Nintendo Switch 2: Η αναφορά στο δελτίο τύπου για την κυκλοφορία της Final Masterpiece Edition στο Switch 2, επιβεβαιώνει πως η μηχανή γραφικών είναι scalable. Ωστόσο, στο PC περιμένουμε "βαριά" textures και Ray Tracing που θα γονατίσουν κάρτες προηγούμενης γενιάς. Audio Engineering: Με την έμφαση στα βινύλια και τη μουσική, το 3D Audio (Dolby Atmos/DTS:X) θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο immersion.

Εκτιμώμενες απαιτήσεις για PC

Βασισμένοι στην τρέχουσα τεχνολογία και την UE5:

Spec Minimum (1080p/30fps) Recommended (1440p/60fps) Ultra / RT (4K/60fps) CPU Ryzen 5 5600X / i5-12400 Ryzen 7 7800X3D / i7-14700K Ryzen 9 9950X / Ultra 9 GPU RTX 3060 / RX 6700 XT RTX 5070 / RX 8800 XT RTX 5090 / RX 8900 XTX RAM 16GB DDR5 32GB DDR5 64GB DDR5 Storage SSD NVMe (Required) SSD NVMe Gen4 SSD NVMe Gen5

Ο γενικότερος στόχος της Bloober Team

Η κίνηση αυτή τοποθετεί την Bloober Team ως έναν σοβαρό "mid-tier" παίκτη που θέλει να γίνει AAA. Η συνεργασία με τη Warner Music και η επέκταση σε βιβλία θυμίζει τη στρατηγική της Remedy (Alan Wake), δημιουργώντας ένα συνδεδεμένο σύμπαν. Στον ανταγωνισμό, η Sony και η Microsoft επενδύουν σε horror IPs (Silent Hill, OD), και η Bloober προσπαθεί να κρατήσει το δικό της IP ζωντανό και κερδοφόρο, ώστε να μην εξαρτάται μόνο από εργολαβίες (βλ. Silent Hill 2 Remake).

Η άποψη του Techgear

Είναι καλή κίνηση; Ναι, αλλά με αστερίσκους. Η Bloober Team ξέρει να φτιάχνει τα πιο όμορφα περιβάλλοντα στη βιομηχανία. Το Layers of Fear (2023) ήταν τεχνικό διαμάντι. Ωστόσο, το gameplay συχνά πάσχει από το «σύνδρομο του περιπατητή». Αν το Layers of Fear 3 είναι απλώς άλλη μια βόλτα σε έναν διάδρομο με ωραίο Ray Tracing, οι gamers θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για benchmarks και screenshots. Αν όμως εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της UE5 για ουσιαστικούς γρίφους, τότε μιλάμε για επιτυχία.