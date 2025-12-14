LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Κατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής τελετής των The Game Awards 2025, η Warner Bros. Games και η TT Games αποκάλυψαν επίσημα το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στο franchise: το LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight.

Πρόκειται για την πρώτη αποκλειστικά σόλο περιπέτεια του Batman στον κόσμο των LEGO από το 2014 και το LEGO Batman 3: Beyond Gotham, σηματοδοτώντας μια δυναμική επιστροφή στις ρίζες, αλλά με μοντέρνες πινελιές που υπόσχονται να ανανεώσουν το ενδιαφέρον τόσο των μικρών όσο και των μεγαλύτερων σε ηλικία gamers.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου 2026. Οι πλατφόρμες που θα φιλοξενήσουν τη νέα περιπέτεια είναι το PlayStation 5, το Xbox Series X και το PC. Το παιχνίδι επιβεβαιώθηκε και για το Nintendo Switch 2, αν και η συγκεκριμένη έκδοση θα καθυστερήσει ελαφρώς, με την κυκλοφορία της να τοποθετείται αργότερα μέσα στο 2026.

Αυτό που ξεχωρίζει το Legacy of the Dark Knight από τους προκατόχους του είναι η ξεκάθαρη στροφή στο gameplay. Το νέο trailer που προβλήθηκε στα Game Awards άφησε να εννοηθεί ότι η TT Games δανείζεται στοιχεία από τη θρυλική σειρά Arkham της Rocksteady.

Οι παίκτες δεν θα περιορίζονται απλώς στο να χτίζουν αντικείμενα και να λύνουν γρίφους. Ο Batman θα χρησιμοποιεί τεχνικές stealth (κρυμμένος στις σκιές) και ένα σύστημα μάχης βασισμένο στο timing και τα counters, προσαρμοσμένο φυσικά στα δεδομένα ενός LEGO τίτλου. Στόχος είναι η εμπειρία να παραμείνει προσβάσιμη για το νεανικό κοινό, με διευρυμένα χρονικά περιθώρια για άμυνα, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει τη δυνατότητα στους έμπειρους παίκτες να αυξήσουν το επίπεδο δυσκολίας.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος Legacy, ο Bruce Wayne δεν θα είναι μόνος του σε αυτή την προσπάθεια προστασίας του Gotham. Το παιχνίδι φέρνει στο προσκήνιο ολόκληρη την «Οικογένεια της Νυχτερίδας».

Στο υλικό που παρουσιάστηκε, είδαμε εν δράσει χαρακτήρες όπως η Catwoman, ο Robin, η Batgirl και ο Nightwing. Κάθε ήρωας διαθέτει ξεχωριστές ικανότητες που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Catwoman, η οποία μπορεί να καλέσει μια... γάτα για να εξουδετερώσει τους εχθρούς της, προσθέτοντας το απαραίτητο χιούμορ που χαρακτηρίζει τη σειρά LEGO.

Επιπλέον, το παιχνίδι λειτουργεί ως ένα είδος «best of» των κινηματογραφικών ενσαρκώσεων του ήρωα. Οι λάτρεις των ταινιών θα αναγνωρίσουν οχήματα-ορόσημα, όπως το Batpod από την τριλογία του The Dark Knight του Christopher Nolan, καθώς και διάφορες εκδοχές του Batmobile που θα είναι διαθέσιμες για οδήγηση στους δρόμους του LEGO Gotham.