Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, ανακοινώθηκε επίσημα και έρχεται το 2026

Έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία, ο Batman επιστρέφει σε δικό του αυτόνομο Lego παιχνίδι. Στο πλαίσιο της φετινής Gamescom, η Warner Bros. Games και η TT Games ανακοίνωσαν το Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, μια νέα περιπέτεια που υπόσχεται να ξαναφέρει τον Σκοτεινό Ιππότη στο προσκήνιο μέσα από τον μοναδικό φακό των Lego.

Το παιχνίδι, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 για Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows PC και Xbox Series X, προσφέρει ένα πλήρως ανασχεδιασμένο Lego Gotham. Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πόλη μέσα από ένα gameplay που, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, δανείζεται αρκετά στοιχεία από τη σειρά Batman Arkham. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στη Gamescom, προβλήθηκε βίντεο όπου ο Lego Batman κινείται με ακρίβεια ανάμεσα σε αντιπάλους, εξαπολύοντας γρήγορες επιθέσεις αλλά και εξουδετερώνοντάς τους με αθόρυβες κινήσεις από τα σκοτεινά σημεία της πόλης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το trailer του παιχνιδιού, το οποίο δεν περιορίστηκε στη δράση αλλά περιλάμβανε και σατιρικές αναφορές σε εμβληματικές σκηνές από τις ταινίες του ήρωα. Το κοινό είδε μια Lego εκδοχή της καταδίωξης ανάμεσα στον Batman και τον Penguin από την ταινία The Batman, καθώς και τη θρυλική σκηνή με τον Bane από το The Dark Knight Rises. Σε αντίθεση όμως με την καθαρά χιουμοριστική προσέγγιση της ταινίας Lego Batman, ο τόνος εδώ είναι πιο σοβαρός, θυμίζοντας την κινηματογραφική πλευρά του ήρωα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Batman «χτίζεται» από Lego. Η αρχή έγινε με την τριλογία των Lego Batman παιχνιδιών για κονσόλες, με το τελευταίο να είναι το Lego Batman 3: Beyond Gotham το 2014. Στη συνέχεια, το 2017, κυκλοφόρησε το The Lego Batman Movie Game για κινητά, με αφορμή την ταινία Lego Batman Movie. Το 2018 ακολούθησε το Lego DC Super-Villains, που έδωσε για πρώτη φορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στους «κακούς» του σύμπαντος της DC. Ωστόσο, από τότε, οι φίλοι του ήρωα περίμεναν μια αμιγώς δική του Lego περιπέτεια.