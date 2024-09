Lenovo Legion Go: Το οικοσύστημα επεκτείνεται με νέες οθόνες gaming και περιφερειακά

To οικοσύστημα Lenovo Legion μόλις απέκτησε ακόμη πλουσιότερες διαστάσεις, με ένα δίδυμο νέων οθονών gaming της σειράς Legion καθώς και μια απίθανη νέα σειρά περιφερειακών Lenovo Legion GO, ώστε οι gamers να μπορούν να απολαύσουν τα συστήματα και τις gaming εμπειρίες τους, όπως οι ίδιοι κρίνουν καλύτερα.

Lenovo Legion Go USB-C Dock

Το Lenovo Legion Go USB-C Dock προσφέρει στους χρήστες μια βάση για το Lenovo Legion Go οικοσύστημα, όταν δεν βρίσκονται σε κίνηση, καθώς διαθέτει θύρα τροφοδοσίας USB-C (έως τα 100Wmax), θύρα 1G RJ45, πλήρως λειτουργική θύρα Type-C™ port, δύο θύρες USB-A 3.0 καθώς και μία θύρα HDMI 2/0 η οποία υποστηρίζει αναλύσεις έως 4Κ στα 60Hz. Το dock διαθέτει επίσης καλώδιο Type-C 230mm ώστε να συνδέεται με το Lenovo Legion Go.

Lenovo Legion Go Charging Connector

To Lenovo Legion Go Charging Connector μετατρέπει τα αποσπώμενα χειριστήρια TrueStrike του Lenovo Legion Go σε ένα ενιαίο, επαναφορτιζόμενο χειριστήριο. Σε πλήρη φόρτιση, η μπαταρία που διαθέτει το Charging Connector μπορεί επίσης να προσφέρει πλήρη φόρτιση τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξί αποσπώμενο χειριστήριο TrueStrike. Το ίδιο το Lenovo Legion Go Charging Connector είναι με τη σειρά του επαναφορτιζόμενο, μέσω θύρας Type-C.

Lenovo Legion Go θήκη μεταφοράς

H θήκη μεταφοράς Lenovo Go Carry Case, με σκληρό περίβλημα και διπλό φερμουάρ, διαθέτει ειδική επιφάνεια προστασίας της οθόνης, με εσωτερική τσέπη που ασφαλίζει με φερμουάρ για να φιλοξενεί ένα εφεδρικό καλώδιο USB, USB flash drive, φορητό πληκτρολόγιο, ακουστικά ή όποια άλλα περιφερειακά. Τόσο ο μετασχηματιστής του Lenovo Legion Go όσο και το FPS Mode controller χωρούν μέσα στη θήκη, κάτω από τη συσκευή.

Lenovo Legion Go Joystick και Joystick Caps

Όσοι επιθυμούν ακόμη ακριβέστερο έλεγχο όταν παίζουν παιχνίδια racing ή FPS, πλέον έχουν στη διάθεσή τους το Lenovo Legion Go Joystick και Joystick Caps. Το ειδικό υλικό, με ιδιαίτερη ικανότητα πρόσφυσης, απογειώνει την άνεση και τον έλεγχο σε άλλο επίπεδο, ακόμη και πάνω στην ένταση του παιχνιδιού.

Lenovo Multi-Device Bluetooth Mini Keyboard

Το Lenovo Multi-Device Bluetooth® Mini Keyboard πλαισιώνει ιδανικά το Lenovo Legion Go, καθώς προσφέρει ένα πληκτρολόγιο στο 75% των διαστάσεων ενός πλήρους πληκτρολογίου, εξαιρετικά ελαφρύ, στα 180 γραμμάρια, με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστών. Μάλιστα, το πληκτρολόγιο μπορεί εύκολα να συνδέεται με τρεις διαφορετικές συσκευές, ενώ υποστηρίζει τρία λειτουργικά συστήματα, Microsoft Windows, Android™ και iPadOS®.

Lenovo Legion R27qc-30 and Lenovo Legion R32qc-30 Monitors

Όταν δεν επιδίδονται στο gaming ενώ βρίσκονται εν κινήσει, οι κάτοχοι ενός Lenovo Legion Go διαθέτουν πλέον δύο νέες επιλογές οθονών, μέσα από την 27 ιντσών Lenovo Legion R27qc-30 και την 31,5 ιντσών Lenovo Legion R32qc-30. Και οι δύο οθόνες διαθέτουν ρυθμό ανανέωσης στα 180Hz, καθώς και χρόνους απόκρισης 0,5 ms (MPRT) στις καμπύλες, 1500R επιφάνειές τους. Η οθόνη των 27 ιντσών υποστηρίζει 120% sRGB και 90% DCI-P3, ενώ η οθόνη των 31,5 ιντσών υποστηρίζει 112% sRGB.

Οι gamers που θέλουν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τα νέα περιφερειακά, οθόνες και συσκευές της σειράς Lenovo Legion έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από το Legion Ultimate Support, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε απόλυτα εξειδικευμένους τεχνικούς, διαθέσιμους 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, μέσω chat, email ή τηλεφώνου. Καθώς το gaming οικοσύστημα της σειράς Lenovo Legion εξακολουθεί να εμπλουτίζεται, οι χρήστες θα αποκτούν όλο και περισσότερες επιλογές ώστε να προσαρμόσουν τις δικές τους προτιμήσεις, κυνηγώντας άπιαστες επιδόσεις.