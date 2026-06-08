Σύνοψη

Η LG Electronics παρουσίασε την οθόνη E-Paper Display, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εμπορικά περιβάλλοντα και διαθέτει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Το πάνελ είναι μεγέθους 32 ιντσών, διαθέτει ανάλυση QHD (2.560 x 1440) με αναλογία 16:9 και αξιοποιεί την τεχνολογία ηλεκτρονικού μελανιού.

Η ενσωματωμένη μπαταρία υψηλής χωρητικότητας ανέρχεται στις 72Wh, επιτρέποντας την πλήρη φόρτισή της σε περίπου τρεις ώρες.

Ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικά λεπτός, με πάχος μόλις 8,6 χιλιοστά στο λεπτότερο σημείο και συνολικό βάρος 3,1 κιλά (μαζί με την μπαταρία).

Η διαχείριση του περιεχομένου γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας webOS και του λογισμικού LG SuperSign CMS.

Η συσκευή πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρώπης και των Η.Π.Α. τον Ιούλιο του 2026.

Η LG επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των επαγγελματικών λύσεων ψηφιακής σήμανσης, ανακοινώνοντας επίσημα τη νέα οθόνη LG E-Paper Display. Το νέο προϊόν επικεντρώνεται στη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα και στην ευελιξία εγκατάστασης, στοχεύοντας άμεσα στην αγορά του B2B (καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, εταιρικά περιβάλλοντα) και μειώνοντας την ανάγκη για συμβατικό, έντυπο διαφημιστικό υλικό. Η συγκεκριμένη υλοποίηση έχει ήδη αποσπάσει το βραβείο σχεδιασμού Red Dot Award: Product Design 2026.

Η οθόνη LG E-Paper είναι ένα επαγγελματικό πάνελ ψηφιακής σήμανσης 32 ιντσών με ανάλυση QHD (2.560 x 1440) και αναλογία διαστάσεων 16:9. Λειτουργεί με τεχνολογία ηλεκτρονικού μελανιού (e-ink), γεγονός που σημαίνει ότι καταναλώνει ενέργεια αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ανανέωσης του περιεχομένου της. Διαθέτει αυτονομία μέσω ενσωματωμένης μπαταρίας 72Wh, υποστηρίζει ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi, τρέχει λειτουργικό σύστημα webOS για επιχειρήσεις και η διάθεσή της στην ευρωπαϊκή αγορά ξεκινά τον Ιούλιο του 2026.

Τεχνολογία οθόνης και οπτική εμπειρία

Ο πυρήνας της LG E-Paper Display βασίζεται στην τεχνολογία ηλεκτρονικού μελανιού. Ο σχηματισμός των εικόνων επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης και τοποθέτησης ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων χρώματος μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Καθώς η οθόνη δεν απαιτεί τον παραδοσιακό οπίσθιο φωτισμό (backlight) που συναντάμε στα συμβατικά LCD ή OLED πάνελ, η κατανάλωση ενέργειας περιορίζεται δραστικά, καταγράφοντας απαιτήσεις τροφοδοσίας μόνο κατά την αλλαγή της προβαλλόμενης εικόνας.

Η απουσία οπίσθιου φωτισμού, σε συνδυασμό με τον ανακλαστικό πίνακα, προσδίδει στην οθόνη μια υφή και αίσθηση που προσομοιάζει έντονα τις παραδοσιακές χάρτινες αφίσες. Για να διασφαλιστεί η σωστή απόδοση, η συσκευή προσφέρει ευρείες γωνίες θέασης που φτάνουν τις 180 μοίρες τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κάθετο άξονα. Επιπροσθέτως, η LG έχει ενσωματώσει έναν αποκλειστικό αλγόριθμο βελτιστοποίησης εικόνας, ο οποίος αναλαμβάνει την αναπαραγωγή ζωντανών χρωμάτων, βελτιώνοντας το τελικό οπτικό αποτέλεσμα του ψηφιακού περιεχομένου.

Εργονομία και διαχείριση ενέργειας

Ο σχεδιασμός του hardware είναι αυστηρά προσανατολισμένος στην εύκολη ενσωμάτωση στον χώρο. Η LG E-Paper Display έχει συνολικό πάχος 17,8 χιλιοστά, ενώ στο λεπτότερό της σημείο περιορίζεται στα μόλις 8,6 χιλιοστά. Παράλληλα, το συνολικό βάρος της κατασκευής αγγίζει τα 3,1 κιλά, νούμερο που συμπεριλαμβάνει και την ενσωματωμένη μπαταρία, επιτρέποντας την ταχύτατη εγκατάσταση και πιθανή επανατοποθέτηση της οθόνης χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες υποδομές στήριξης.

Στο εσωτερικό της φιλοξενείται μια μπαταρία χωρητικότητας 72Wh, η οποία εξασφαλίζει την παρατεταμένη λειτουργία της συσκευής. Όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης, η μπαταρία αυτή μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε χρονικό διάστημα περίπου τριών ωρών μέσω του παρεχόμενου φορτιστή. Μια σημαντική τεχνική προσθήκη είναι η υποστήριξη ασύρματης φόρτισης, η οποία υλοποιείται μέσω μιας αποσπώμενης μαγνητικής μπαταρίας, αυξάνοντας τις επιλογές τροφοδοσίας στους εμπορικούς χώρους.

Το λογισμικό ελέγχου διαθέτει αυτόματη λειτουργία διαχείρισης ενέργειας. Η λειτουργία αυτή ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ρυθμίζοντας τη δραστηριότητα της συσκευής βάσει των χρονοδιαγραμμάτων περιεχομένου που έχει ορίσει ο χρήστης, διασφαλίζοντας την ενεργοποίηση αποκλειστικά όταν απαιτείται ανανέωση δεδομένων.

Οικοσύστημα λογισμικού και διανομή περιεχομένου

Η τεχνική υποδομή της LG E-Paper Display ολοκληρώνεται με τη χρήση μιας ειδικής, βελτιστοποιημένης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος webOS για εφαρμογές B2B signage. Σε συνδυασμό με την ενσωματωμένη υποστήριξη Wi-Fi, παρέχεται πλήρης δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης. Μέσω ενός απλού προγράμματος περιήγησης ιστού, οι διαχειριστές μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση της συσκευής, να εγκαθιστούν ενημερώσεις λογισμικού και να αλλάζουν το περιεχόμενο.

Για μεγάλες εγκαταστάσεις που απαιτούν διανομή περιεχομένου σε πολλαπλές οθόνες (π.χ. σε αλυσίδες καταστημάτων), το σύστημα υποστηρίζει πλήρη ενσωμάτωση με τη λύση διαχείρισης περιεχομένου (CMS) LG SuperSign. Η πλατφόρμα επιτρέπει τον κεντρικό προγραμματισμό και την ταυτόχρονη διανομή μιας εικόνας σε πολλές μονάδες E-Paper Display. Ως εναλλακτικές επιλογές, υποστηρίζεται επίσης η απευθείας μεταφόρτωση αρχείων μέσω συσκευών αποθήκευσης USB, καθώς και η διασύνδεση με ιδιόκτητους διακομιστές CMS των πελατών.

Η κυκλοφορία της συσκευής θα ξεκινήσει από την αγορά της Νότιας Κορέας στις αρχές του επόμενου μήνα (Ιούλιος 2026), ενώ άμεσα θα ακολουθήσει το λανσάρισμα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Ο Nicolas Min, επικεφαλής του τμήματος Information Display Business της LG Media Entertainment Solution Company, δήλωσε πως η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ο λεπτός σχεδιασμός καθιστούν τη νέα οθόνη μια ελκυστική λύση εμπορικής προβολής για τους πελάτες B2B.