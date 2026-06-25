LG OLED evo AI C6: Επίσημα η νέα 4K TV στα 165Hz

Σύνοψη

Η LG παρουσίασε τη νέα LG OLED evo AI C6, μία premium 4K OLED τηλεόραση.

Ενσωματώνει τον ισχυρό επεξεργαστή α11 AI Processor 4K Gen3 με Dual AI Engine.

Προσφέρει υποστήριξη 4K gaming έως 165Hz, τεχνολογία NVIDIA G-SYNC και AMD FreeSync Premium.

Το σύστημα Multi AI Search περιλαμβάνει υποστήριξη Google Gemini και Microsoft Copilot.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζεται μέσω των 7 τεχνολογιών του LG Shield.

Η LG προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση της LG OLED evo AI C6, της νέας premium 4K OLED τηλεόρασης που ενσωματώνεται πλέον στην ελληνική αγορά. Η συγκεκριμένη υλοποίηση συνδυάζει κορυφαία απόδοση gaming με προηγμένη ποιότητα εικόνας και απευθύνεται στον σύγχρονο λάτρη της ψυχαγωγίας. Βασικός πυλώνας της νέας σειράς είναι η καθολική ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Τι νέο φέρνει η LG OLED evo AI C6 στην ποιότητα εικόνας;

Η LG OLED evo AI C6 βασίζεται στην Hyper Radiant Τεχνολογία Νέας Γενιάς και τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή α11 AI Processor 4K Gen3, ο οποίος διαθέτει Dual AI Engine. Αυτός ο συνδυασμός αποδίδει πιο φωτεινή εικόνα, υψηλή λεπτομέρεια και ρεαλιστικά χρώματα. Παράλληλα, η τεχνολογία Brightness Booster Pro διατηρεί την εικόνα καθαρή και φωτεινή ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό.

Σε επίπεδο χρωματικής απόδοσης, τα συστήματα Perfect Black και Perfect Color της εταιρείας δημιουργούν βαθύ μαύρο και ζωντανά χρώματα, προσφέροντας πραγματική κινηματογραφική εμπειρία θέασης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Για την ολοκληρωμένη οικιακή ψυχαγωγία, η τηλεόραση υποστηρίζει Dolby Vision και Dolby Atmos, προσδίδοντας σε κάθε ταινία ή σειρά εντυπωσιακή εικόνα και καθηλωτικό ήχο.

Ποιες είναι οι gaming δυνατότητες της νέας LG OLED C6;

Για τους gamers που απαιτούν γρήγορη απόκριση και gameplay χωρίς screen tearing, η νέα τηλεόραση παρέχει:

Υποστήριξη 4K gaming με ρυθμό ανανέωσης έως 165Hz.

Πλήρη συμβατότητα με τις τεχνολογίες NVIDIA G-SYNC και AMD FreeSync Premium για ομαλή κίνηση στα απαιτητικά παιχνίδια δράσης.

Δυνατότητα για 4K 120Hz HDR cloud gaming απευθείας μέσω του NVIDIA GeForce NOW, αφαιρώντας την ανάγκη για επιπλέον κονσόλα ή ισχυρό υπολογιστή.

Υποστήριξη Bluetooth Ultra Low Latency Controllers για ταχύτερη απόκριση των χειριστηρίων.

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βελτιώνει το webOS της LG;

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τον πυρήνα της εμπειρίας που προσφέρει το λειτουργικό σύστημα webOS. Η κορωνίδα του συστήματος είναι η λειτουργία Multi AI Search, η οποία διακρίθηκε στα CES Innovation Awards 2026 στην κατηγορία Τεχνητής Νοημοσύνης. Με τη ρητή υποστήριξη του Google Gemini και του Microsoft Copilot, η τηλεόραση παρέχει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου και έξυπνες λειτουργίες πλοήγησης.

Επιπλέον εργαλεία περιλαμβάνουν:

AI Chatbox: Πάντα διαθέσιμο για να βοηθήσει στην επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Πάντα διαθέσιμο για να βοηθήσει στην επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τη λειτουργία της τηλεόρασης. AI Voice ID: Προσφέρει μια ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία διάδρασης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χρήστη.

Προσφέρει μια ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία διάδρασης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε χρήστη. AI Hub: Μια «all-in-one» πλατφόρμα που συγκεντρώνει όλες τις έξυπνες (IoT) συσκευές του σπιτιού, επιτρέποντας απρόσκοπτη σύνδεση και έλεγχο μέσω υπηρεσιών όπως το Google Home.

Όλες αυτές οι λειτουργίες ελέγχονται ταχύτατα μέσω του AI Magic remote, το οποίο διαθέτει ένα αποκλειστικό AI Button για άμεση πρόσβαση στις έξυπνες παροχές του συστήματος.

Πώς διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα στην LG OLED evo AI C6;

Η αυξημένη συνδεσιμότητα απαιτεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Για την προστασία των δεδομένων, η LG ενσωματώνει το LG Shield. Αυτό το σύστημα απαρτίζεται από 7 προηγμένες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή αποθήκευση, την έξυπνη διαχείριση και την ολοκληρωμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Συνολικά, η LG OLED evo AI C6 επαναπροσδιορίζει την οικιακή ψυχαγωγία, παρέχοντας μια ασφαλή, πλήρως εξοπλισμένη premium λύση.