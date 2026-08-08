Dolby Vision 2: Το νέο πρότυπο HDR κάνει πρεμιέρα στις τηλεοράσεις της Hisense

Σύνοψη

Η επίσημη διάθεση του νέου προτύπου Dolby Vision 2 HDR ξεκινάει παγκοσμίως, κάνοντας πρεμιέρα μέσα από στοχευμένες αναβαθμίσεις λογισμικού (firmware updates) στη σειρά τηλεοράσεων της Hisense για το 2026.



Τα πρώτα μοντέλα που υποστηρίζουν τη νέα τεχνολογία περιλαμβάνουν την κορυφαία σειρά Hisense UX, τις σειρές UR9 και UR8, καθώς και το μοντέλο U7 Pro που αφορά την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση την ελληνική αγορά.



Η κορυφαία έκδοση του προτύπου, το Dolby Vision 2 Max, απαιτεί την επεξεργαστική ισχύ του προηγμένου chipset MediaTek Pentonic 800, το οποίο διαχειρίζεται εξειδικευμένες λειτουργίες όπως το Authentic Motion για ομαλή κίνηση και το Light Sense 2 για δυναμική βελτιστοποίηση της φωτεινότητας.



Παλαιότερο περιεχόμενο που είχε δημιουργηθεί για το πρώτο Dolby Vision θα προβάλλεται αυτομάτως με αισθητά βελτιωμένη ποιότητα εικόνας χάρη στη νέα, ριζικά αναβαθμισμένη μηχανή επεξεργασίας, ενώ πλατφόρμες όπως το Peacock και το iQIYI ενσωματώνουν ήδη εγγενή υποστήριξη.



Η διαρκής προσπάθεια για την τελειοποίηση της οικιακής κινηματογραφικής εμπειρίας αποκτά έναν νέο, ιδιαίτερα σημαντικό σταθμό, καθώς η Dolby ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της ευρείας διάθεσης του προτύπου Dolby Vision 2 HDR.

Επιλέγοντας τη Hisense ως τον πρώτο στρατηγικό της εταίρο για την αρχική φάση υλοποίησης, η αμερικανική εταιρεία παραδίδει την επόμενη γενιά της τεχνολογίας υψηλής δυναμικής εμβέλειας (High Dynamic Range), η οποία υπόσχεται να προσφέρει μια πρωτόγνωρη ακρίβεια στην απόδοση των χρωμάτων και στη διαχείριση της φωτεινότητας. Η ενημέρωση του firmware ξεκινά να διανέμεται σταδιακά στους κατόχους επιλεγμένων μοντέλων της Hisense σε Βόρεια Αμερική, Ασία και Ευρώπη, γεγονός που σηματοδοτεί την άμεση διαθεσιμότητά της και για τους καταναλωτές στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση επικεντρώνεται αρχικά στον κατάλογο τηλεοράσεων της Hisense για το 2026, οι οποίες βασίζονται είτε στο λειτουργικό σύστημα Google TV είτε στην ιδιόκτητη και ανανεωμένη πλατφόρμα VIDAA OS. Συγκεκριμένα, οι συσκευές που επιβεβαιωμένα εντάσσονται στο πρώτο κύμα του rollout είναι η κορυφαία ναυαρχίδα Hisense UX, οι premium σειρές UR9 και UR8, καθώς και η Hisense U7 Pro, η οποία αποτελεί το βασικό εμπορικό μοντέλο της σειράς για την ευρωπαϊκή αγορά. Το γεγονός ότι ένας κολοσσός του streaming από την Κίνα, το iQIYI, καθώς και το αμερικανικό Peacock της NBCUniversal έχουν ήδη δεσμευτεί για την άμεση παροχή συμβατού περιεχομένου, υποδεικνύει την ισχυρή υποστήριξη που απολαμβάνει το νέο φορμάτ από τη βιομηχανία του θεάματος, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια ταχύτατη υιοθέτηση από τις υπόλοιπες δημοφιλείς υπηρεσίες.

Ο πυρήνας της καινοτομίας που φέρνει το Dolby Vision 2 εντοπίζεται στο αναθεωρημένο σύνολο εργαλείων δυναμικής χαρτογράφησης (dynamic tone mapping) και στην ενσωμάτωση του λεγόμενου Content Intelligence. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να ενσωματώνουν εξαιρετικά λεπτομερείς και ακριβείς εντολές μέσα στα μεταδεδομένα (metadata) κάθε μεμονωμένης σκηνής. Κατά συνέπεια, η τηλεόραση λαμβάνει κρίσιμες οδηγίες σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να προσαρμόζει παραμέτρους της εικόνας διασφαλίζοντας πως το τελικό οπτικό αποτέλεσμα ταυτίζεται απόλυτα με το αρχικό όραμα του σκηνοθέτη. Συμπληρωματικά, η προσθήκη ενός νέου «slider έντασης» επιστρέφει ένα μέρος του ελέγχου στα χέρια του χρήστη, επιτρέποντας του να παραμετροποιήσει την εμπειρία του Dolby Vision 2 σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις και τις ιδιαιτερότητες του χώρου του, χωρίς ωστόσο να καταστρέφεται η χρωματική ισορροπία της πηγής.

Για τα μοντέλα που βρίσκονται στην κορυφή της προϊοντικής πυραμίδας και διαθέτουν τα απαραίτητα αποθέματα επεξεργαστικής ισχύος, η Dolby έχει αναπτύξει την προνομιακή έκδοση Dolby Vision 2 Max. Η συγκεκριμένη υλοποίηση αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των σύγχρονων νευρωνικών μονάδων (NPU) προκειμένου να προσφέρει δύο εντελώς νέες και επαναστατικές λειτουργίες. Η πρώτη ονομάζεται Authentic Motion και έρχεται να λύσει ένα από τα πιο ακανθώδη προβλήματα της σύγχρονης τηλεοπτικής εμπειρίας. Παραδοσιακά, η παρεμβολή καρέ δημιουργεί το αντιαισθητικό φαινόμενο της «σαπουνόπερας», ενώ η πλήρης απενεργοποίηση της προκαλεί ενοχλητικά τρεμουλιάσματα κατά τη διάρκεια αργών πανοραμικών λήψεων. Το Authentic Motion αναλαμβάνει να εξομαλύνει έξυπνα την κίνηση διατηρώντας ακέραιο τον κινηματογραφικό χαρακτήρα της εικόνας, αναλύοντας τα διανύσματα κίνησης σε επίπεδο pixel.

Η δεύτερη αποκλειστική λειτουργία του Dolby Vision 2 Max, το Light Sense 2, προσφέρει μια δραστική αναβάθμιση στην προσαρμοστικότητα της οθόνης σε συνθήκες πραγματικού φωτισμού. Αξιοποιώντας τους ενσωματωμένους αισθητήρες φωτισμού της τηλεόρασης, η λειτουργία διαβάζει διαρκώς την ένταση και τη θερμοκρασία του φωτός στον περιβάλλοντα χώρο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε ένα φωτεινό σαλόνι, το HDR συχνά καθιστά τις σκοτεινές σκηνές δυσδιάκριτες. Το Light Sense 2 παρεμβαίνει με έξυπνο τρόπο για να ενισχύσει τη φωτεινότητα στα σκοτεινά σημεία και να αναδείξει τις κρυμμένες λεπτομέρειες, δίχως να επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα του μαύρου ή να «ξεθωριάζει» τις υψηλές φωτεινότητες στα λευκά. Κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης θέασης κάτω από έντονο φυσικό φως, η Hisense U7 Pro καταφέρνει πλέον να εξαλείφει την ανάγκη να κλείσει ο χρήστης τα παντζούρια για να παρακολουθήσει μια σκοτεινή σειρά δράσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία της νέας μηχανής επεξεργασίας.

Η αρχιτεκτονική του νέου προτύπου, ωστόσο, αποκαλύπτει μια σημαντική τεχνική εξάρτηση: η εφαρμογή του απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένων προδιαγραφών στο επίπεδο του επεξεργαστή εικόνας, με το προηγμένο chip MediaTek Pentonic 800 να αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την πλήρη υποστήριξη όλων των δυνατοτήτων του. Αν και η Dolby επιβεβαιώνει πως η γκάμα των συμβατών επεξεργαστών αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες, η υφιστάμενη απαίτηση του Pentonic 800 εξηγεί τον λόγο που η σταδιακή ενσωμάτωση του Dolby Vision 2 θα περιοριστεί αρχικά σε premium μοντέλα. Παρόλα αυτά, η εταιρεία φρόντισε να καθησυχάσει το κοινό ανακοινώνοντας πως ολόκληρη η υφιστάμενη βιβλιοθήκη περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί για το πρώτο Dolby Vision, θα παρουσιάζει άμεση και ορατή βελτίωση στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν το νέο φορμάτ, χάρη στην εξαιρετικά ανώτερη διαχείριση της εικόνας που προσφέρει ο νέος αλγόριθμος αποκωδικοποίησης.

Καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεοράσεων γιγαντώνεται, η συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση της Dolby τοποθετείται σε ένα ευρύτερο τεχνολογικό πλαίσιο. Λίγες ημέρες πριν από αυτή την κυκλοφορία, η Samsung είχε προχωρήσει στην ανακοίνωση της συνεργασίας της με την πλατφόρμα Prime Video για την υποστήριξη του δικού της ανταγωνιστικού προτύπου, του HDR10+ Advanced. Η άμεση απάντηση με το έτοιμο προς διάθεση Dolby Vision 2, μαζί με τη επιβεβαιωμένη ενσωμάτωση του από επιπλέον ευρωπαϊκούς κατασκευαστές όπως η Philips και η TCL αργότερα μέσα στη χρονιά, διασφαλίζει ότι η Dolby διατηρεί την κυριαρχία της στην προτίμηση των δημιουργών περιεχομένου και των καταναλωτών που αναζητούν την κορυφαία διαθέσιμη ποιότητα.