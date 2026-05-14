Hisense: Νέες τηλεοράσεις RGB MiniLED UX & UR9 180Hz για το FIFA World Cup 2026

Σύνοψη

Η Hisense ανακοίνωσε τη νέα γενιά οικιακών συσκευών και τηλεοράσεων με αφορμή το FIFA World Cup 2026.

Παρουσιάστηκαν οι νέες flagship σειρές τηλεοράσεων UR9 και premium UX, οι οποίες βασίζονται στην τεχνολογία εικόνας RGB MiniLED.

Τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν τον επεξεργαστή Hi-View AI Engine RGB, υποστηρίζουν native ρυθμό ανανέωσης 180Hz και προσφέρουν 100% κάλυψη του χρωματικού φάσματος BT.2020.

Η εταιρεία αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου και αποκλειστικού παρόχου τηλεοράσεων για το σύστημα ελέγχου διαιτησίας VAR (Video Assistant Referee) στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το οικοσύστημα έξυπνων συσκευών επεκτείνεται με το κλιματιστικό AirMaster και το ψυγείο PureFlat Smart Series, τα οποία ελέγχονται μέσω της πλατφόρμας ConnectLife.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της Omdia, η Hisense κατέχει την 1η θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις τηλεοράσεων 100 ιντσών και άνω για την περίοδο 2023–2025.

Η Hisense ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για το επερχόμενο FIFA World Cup 2026, προχωρώντας στην παρουσίαση της επόμενης γενιάς συσκευών οικιακής ψυχαγωγίας και έξυπνης διαβίωσης. Ως επίσημος χορηγός της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη φορά, η εταιρεία αξιοποιεί την παγκόσμια προβολή του τουρνουά για να αναδείξει μια νέα σειρά flagship προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι σχεδιασμένα για να αναβαθμίσουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό παρακολουθεί, βιώνει και μοιράζεται τις αθλητικές στιγμές. Η κεντρική παγκόσμια καμπάνια της εταιρείας φέρει το μήνυμα “Impact is a team sport”, εστιάζοντας στη δύναμη της συνεργασίας με τη FIFA και στη μετατροπή της τεχνολογικής καινοτομίας σε κοινό βίωμα για εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τη βαθύτερη σύνδεση ανάμεσα στις τεχνολογικές εξελίξεις, το άθλημα του ποδοσφαίρου και το φίλαθλο κοινό.

Τεχνολογία RGB MiniLED: Αναλύοντας τις σειρές UR9 και UX

Στο επίκεντρο της νέας προϊοντικής γκάμας που έχει αναπτυχθεί ειδικά για το FIFA World Cup βρίσκεται η πιο πρόσφατη καινοτομία της Hisense στην τεχνολογία απεικόνισης, το RGB MiniLED. Οι νέες flagship τηλεοράσεις της σειράς UR9 και τα premium μοντέλα της σειράς UX αποτελούν τους βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες αυτής της πρότασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των οθονών έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για να μεταφέρουν την οπτικοακουστική εμπειρία του επιπέδου ενός γηπέδου απευθείας στο οικιακό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική των νέων panels βασίζεται σε σύστημα οπίσθιου φωτισμού RGB MiniLED, το οποίο ελέγχεται από τον εξειδικευμένο επεξεργαστή εικόνας Hi-View AI Engine RGB. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν 100% κάλυψη του ιδιαίτερα απαιτητικού χρωματικού φάσματος BT.2020, εγγυώμενες την υψηλότερη δυνατή χρωματική πιστότητα. Επιπλέον, η υποστήριξη native ρυθμού ανανέωσης 180Hz εξασφαλίζει την απόλυτα ομαλή αναπαραγωγή κίνησης, στοιχείο κρίσιμο για τη θέαση αθλητικών γεγονότων με γρήγορη δράση. Τα συστήματα απεικόνισης συμπληρώνονται από προηγμένες ηχητικές δυνατότητες. Με αυτές τις προδιαγραφές, η εταιρεία, λειτουργώντας ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία RGB MiniLED, καταδεικνύει την πρόθεσή της να συνεχίσει να ηγείται της καινοτομίας στην επόμενη γενιά των έξυπνων τηλεοράσεων.

Ο κρίσιμος ρόλος στο σύστημα VAR της FIFA

Σε πρόσφατη επίσημη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Home of FIFA στη Ζυρίχη, η Hisense παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά τηλεοράσεων RGB MiniLED 2026. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, επιβεβαιώθηκε ένας κρίσιμος τεχνικός ρόλος για την εταιρεία: η Hisense αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο επίσημος και αποκλειστικός πάροχος τηλεοράσεων για το σύστημα ελέγχου VAR (Video Assistant Referee) στο επερχόμενο FIFA World Cup 2026™. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Για τις ανάγκες του τουρνουά, η Hisense προχώρησε στην αναβάθμιση του εξοπλισμού απεικόνισης στο κεντρικό FIFA World Cup Video Operation Room, εγκαθιστώντας τις νέες τηλεοράσεις τεχνολογίας RGB MiniLED. Οι συγκεκριμένες οθόνες επιλέχθηκαν διότι προσφέρουν εξαιρετικά ευρύ χρωματικό φάσμα και εξασφαλίζουν την ακριβή αναπαραγωγή των χρωμάτων. Αυτή η τεχνολογική υπεροχή επιτρέπει την απόλυτα καθαρή και αυθεντική αποτύπωση των ζωντανών πλάνων κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων, παρέχοντας στους video assistant referees τα απαραίτητα οπτικά εργαλεία για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Η συνεργασία της εταιρείας με τη FIFA εξελίσσεται σταθερά μέσα από κορυφαίες διοργανώσεις από το 2018 έως σήμερα, αποτυπώνοντας την κοινή τους επιδίωξη να φέρουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων, μετατρέποντας κάθε σημαντική ποδοσφαιρική στιγμή σε κοινή ανάμνηση.

Το οικοσύστημα ConnectLife και οι έξυπνες συσκευές

Η ολιστική προσέγγιση της Hisense δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον τομέα της οικιακής ψυχαγωγίας, αλλά επεκτείνεται στην ευρύτερη αγορά των έξυπνων οικιακών συσκευών. Με κατευθυντήρια γραμμή το εταιρικό όραμα “Innovating a Brighter Life”, η εταιρεία συνεχίζει να συνδέει την τεχνολογική καινοτομία με το συναίσθημα, μετατρέποντας την παρακολούθηση της διοργάνωσης σε μια καθηλωτική εμπειρία που επεκτείνεται πέρα από τα όρια της τηλεοπτικής οθόνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Hisense αναπτύσσει συσκευές όπως το εξελιγμένο κλιματιστικό AirMaster και την σειρά έξυπνων ψυγείων PureFlat Smart Series. Η λειτουργία, η παρακολούθηση και η διασύνδεση αυτών των συσκευών επιτυγχάνεται κεντρικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ConnectLife. Στόχος της πλατφόρμας είναι η ενίσχυση της συνολικής εμπειρίας του καταναλωτή, δημιουργώντας μια πιο άνετη, λειτουργική και έξυπνη καθημερινότητα.

Διεθνής παρουσία και θέση στην αγορά

Η Hisense αποτελεί έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο ηγέτη στον τομέα των οικιακών συσκευών και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, έχοντας ιδρυθεί το 1969. Σήμερα, η εταιρεία διατηρεί ενεργή εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως. Η βασική της εξειδίκευση εστιάζεται στην ανάπτυξη και διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόντων πολυμέσων, σύγχρονων οικιακών συσκευών και ολοκληρωμένων έξυπνων λύσεων πληροφορικής.

Η επιτυχία της στρατηγικής της στον τομέα των premium μεγάλων οθονών επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα ανάλυσης αγοράς. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της εταιρείας ερευνών Omdia, η Hisense κατατάσσεται στην πρώτη θέση (No.1) παγκοσμίως στην κατηγορία τηλεοράσεων διαγωνίου 100 ιντσών και άνω, για τη χρονική περίοδο από το 2023 έως το 2025. Ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, η Hisense συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε διεθνείς αθλητικές συνεργασίες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεσή της με το παγκόσμιο καταναλωτικό κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τον επίσημο ιστότοπο gr.hisense.com.

