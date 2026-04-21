Hisense RGB MiniLED 2026: Η νέα σειρά τηλεοράσεων έρχεται τον Μάιο στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Hisense παρουσίασε τη νέα σειρά τηλεοράσεων RGB MiniLED 2026 στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη.

Η νέα σειρά εξοπλίζεται με τον επεξεργαστή Hi View AI Engine RGB για τη βελτιστοποίηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο.

Τα νέα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των UR8S, UR9S και της ναυαρχίδας UX, θα είναι διαθέσιμα σε μεγέθη από 55 έως 116 ίντσες.

Οι συσκευές διαθέτουν πάνελ Anti Reflection και Glare Free για βέλτιστη θέαση σε όλες τις συνθήκες φωτισμού.

Η επίσημη κυκλοφορία των νέων τηλεοράσεων στην ελληνική αγορά έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει τη θέση της ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση.

Η Hisense προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς τηλεοράσεων RGB MiniLED 2026. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Home of FIFA, τα κεντρικά γραφεία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στη Ζυρίχη. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τις τεχνολογικές εξελίξεις της εταιρείας στην απεικόνιση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη μακροχρόνια συνεργασία της με τη FIFA, ενόψει του ερχόμενου FIFA World Cup 2026. Το κεντρικό θέμα της προϊοντικής παρουσίασης έφερε τον τίτλο «See the unseen game in colour».

Η νέα γενιά τηλεοράσεων RGB MiniLED της Hisense βασίζεται στον επεξεργαστή Hi View AI Engine RGB, ο οποίος αναλαμβάνει τη βελτιστοποίηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τεχνολογία αυτή προσφέρει αυξημένη ακρίβεια στα χρώματα, υψηλή φωτεινότητα και βελτιωμένη λεπτομέρεια, δημιουργώντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης.

Η σειρά του 2026 θα κυκλοφορήσει σε μεγέθη που ξεκινούν από τις 55 ίντσες και φτάνουν έως τις 116 ίντσες. Η γκάμα περιλαμβάνει τα μοντέλα UR8S και UR9S, καθώς και τη ναυαρχίδα UX. Για την εξασφάλιση άνετης θέασης σε κάθε συνθήκη φωτισμού, οι οθόνες ενσωματώνουν πάνελ με τεχνολογία Anti Reflection και Glare Free. Για την ελληνική αγορά, το χρονοδιάγραμμα ορίζει τη διαθεσιμότητα της νέας σειράς τον Μάιο. Ως δημιουργός της τεχνολογίας RGB MiniLED, η Hisense τοποθετεί τη νέα σειρά ως ορόσημο στη στρατηγική της για τις premium τηλεοράσεις.

Η στρατηγική συνεργασία με τη FIFA και η θέση στην αγορά

Η σχέση της Hisense με τη FIFA ξεκίνησε το 2017, με την εταιρεία να ανακηρύσσεται ως ο πρώτος Επίσημος Συνεργάτης στο πρώτο FIFA Club World Cup των 32 ομάδων. Πλέον, αποτελεί χορηγό του FIFA World Cup για τρίτη συνεχόμενη φορά, έχοντας ήδη δώσει το παρών στις διοργανώσεις της Ρωσίας και του Κατάρ. Η ερχόμενη διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, με φιλοξενία από τον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Ο Jianmin Han, CEO της Hisense Europe, δήλωσε κατά την εκδήλωση πως η παρουσίαση στο Home of FIFA εκφράζει την εξέλιξη της συνεργασίας τους. Τόνισε πως η σειρά RGB MiniLED 2026 προσφέρει τεχνολογία απεικόνισης που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι βιώνουν το ποδόσφαιρο, αποδίδοντας κάθε απόχρωση και λεπτομέρεια. Μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Σε εμπορικό επίπεδο, σύμφωνα με δεδομένα της Omdia, η Hisense κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις τηλεοράσεις 100 ιντσών και άνω για το διάστημα 2023–2025. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1969 και διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες, εξειδικεύεται στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, στα προϊόντα πολυμέσων και στις οικιακές συσκευές.