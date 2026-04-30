Πώς να διεκδικήσετε εισιτήρια για το FIFA World Cup 2026 με αγορά συσκευής Hisense!

Σύνοψη

Η Hisense διοργανώνει διαγωνισμό προσφέροντας σε τρία τυχερά ζευγάρια την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον προημιτελικό του FIFA World Cup 2026 στις 11 Ιουλίου 2026 στο Μαϊάμι.

Το πακέτο του επάθλου καλύπτει τα εισιτήρια του αγώνα , τα αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα και τη διαμονή στο Miami για το διάστημα του αγώνα.

Η συμμετοχή απαιτεί την αγορά συσκευής Hisense αξίας 399€ και άνω (τα κλιματιστικά συμμετέχουν ανεξαρτήτως αξίας) από εξουσιοδοτημένο retailer, μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την απόδειξη αγοράς στην ειδική φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο website της εταιρείας.

Παράλληλα με τον διαγωνισμό, η Hisense εδραιώνει τη θέση της στην αγορά, όντας No.1 παγκοσμίως στις τηλεοράσεις 100 ιντσών και άνω (Omdia 2023-2025) και πρωτοπόρος στην τεχνολογία RGB MiniLED.

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ξεκινήσει, και η σύγκλιση μεταξύ κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων και τεχνολογίας καταναλωτικών ηλεκτρονικών εντείνεται. Η Hisense, ως μεγάλος χορηγός του FIFA World Cup 2026 για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου διαγωνισμού.

Η εταιρεία δίνει την ευκαιρία σε τρία ζευγάρια τυχερών νικητών να ταξιδέψουν στο Μαϊάμι, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της φάσης των Quarter Finals. Ο συγκεκριμένος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2026 και θα καθορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν στην τελική τετράδα του τουρνουά.

Η στρατηγική της Hisense, μέσω αυτής της ενέργειας, επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στο πλευρό του FIFA World Cup 2026, συνδέοντας την τεχνολογία με τις μεγάλες στιγμές που ενώνουν εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Πώς να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό

Η διαδικασία συμμετοχής έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται άμεσα με το δίκτυο λιανικής. Προκειμένου να συμμετέχουν στην κλήρωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα από σήμερα και μέχρι το τέλος Μαΐου. Ο βασικός όρος απαιτεί την αγορά μιας συσκευής Hisense από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο retailer.

Η αξία της συσκευής πρέπει να είναι 399 ευρώ και άνω, ωστόσο, εξαιρούνται τα κλιματιστικά, τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό ανεξαρτήτως αξίας αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο καταναλωτής οφείλει να υποβάλει την απόδειξη στην ειδική φόρμα συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, καθώς και για τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τον σύνδεσμο της φόρμας συμμετοχής.

Το πακέτο του διαγωνισμού περιλαμβάνει για κάθε νικητή και τον συνοδό του τις εξής παροχές:

Εισιτήρια για τον αγώνα της 11ης Ιουλίου στο Maimi.

Αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα.

Διαμονή στο Miami για το διάστημα του αγώνα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η εταιρεία δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να ζήσει τη δράση από κοντά, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται εκεί όπου γεννιούνται οι πιο μεγάλες στιγμές.

Η τεχνολογική υπεροχή πίσω από την αθλητική χορηγία

Η σύνδεση της Hisense με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου δεν αφορά αποκλειστικά το marketing, αλλά εδράζεται στην τεχνογνωσία της γύρω από τα συστήματα προβολής. Η Hisense ιδρύθηκε το 1969 και είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος ηγέτης στον τομέα των οικιακών συσκευών και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Διαθέτει φυσική παρουσία και εμπορική δραστηριότητα σε περισσότερες από 160 χώρες. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και διάθεση υψηλής ποιότητας προϊόντων πολυμέσων, οικιακών συσκευών και έξυπνων λύσεων πληροφορικής.

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία που διαμορφώνουν την τρέχουσα αγορά τεχνολογίας είναι η κυριαρχία της εταιρείας στις οθόνες πολύ μεγάλου μεγέθους. Σύμφωνα με την Omdia, η Hisense κατατάσσεται No.1 παγκοσμίως στην κατηγορία τηλεοράσεων 100 ιντσών και άνω για την περίοδο 2023–2025. Η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων σε πάνελ 100 ιντσών απαιτεί αυστηρά χαρακτηριστικά ανανέωσης πλαισίων (refresh rate) και διαχείρισης κίνησης (motion interpolation). Σε αυτό το τεχνολογικό πεδίο, η εταιρεία δρα ως πρωτοπόρος στην τεχνολογία RGB MiniLED, συνεχίζοντας να ηγείται της καινοτομίας στην επόμενη γενιά τηλεοράσεων.

Η τεχνολογία RGB MiniLED επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή τοπικό έλεγχο της φωτεινότητας (local dimming), μειώνοντας δραστικά το φαινόμενο του blooming γύρω από φωτεινά αντικείμενα σε σκοτεινό φόντο. Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο για τη θέαση αγώνων, όπου η αντίθεση μεταξύ των παικτών, της μπάλας και του χλοοτάπητα πρέπει να αποδίδεται με μέγιστη ευκρίνεια. Ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026, η εταιρεία επενδύει σε διεθνείς αθλητικές συνεργασίες, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με το παγκόσμιο κοινό και επιδεικνύοντας τις δυνατότητες των MiniLED πάνελ της σε απαιτητικές συνθήκες θέασης. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και στην εμπειρία του καταναλωτή, η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν τη δράση από το σπίτι με κορυφαία ποιότητα εικόνας.

